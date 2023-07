Ministeri Wille Rydman väitti Suomessa olevan tahoja, jotka levittävät hallituksesta valheita – näin hän selittää

Rydmanin mukaan valheita on päätynyt ulkomaiseen mediaan, kuten saksalaiseen Süddeutsche Zeitungiin, joka on yksi Saksan suurimpia sanomalehtiä.

Elinkeinoministeri Wille Rydman (ps.) totesi Ylen aamussa maanantaina, että Suomessa on toimijoita, jotka levittävät maailmalle virheellisiä väitteitä hallituksesta. Näin Rydman vastasi neljään kysymykseen aiheesta maanantain A-studiossa.

Keitä nämä ovat nämä tahot, jotka levittävät virheellisiä väitteitä?

Rydman totesi puhuvansa yleisellä tasolla. Hänen mukaansa virheellistä tietoa leviää erityisesti Twitterissä.

– Jos Twitteriin menee ja katsoo erilaisten tutkijoiden ja some-aktiivien, toimittajienkin toimintaa, ei tarvitse kauaa katsoa, kun tällaisia tapauksia löytää. Mutta olen saanut huomata, että jos mainitsee erityisesti joitakin henkilöitä nimeltä, niin se on sitten kuulemma maalittamista. Joten jätetään nyt maalittamatta ja todetaan vain, että ihan julkisia lähteitä, myöskin iltapäivälehtiä lukemalla näkee minkälaisia henkilöitä on haastateltua ja minkälaisia kommentteja he ovat antaneet, Rydman totesi.

Mihin väitteisiin viittaat?

Rydmanin mukaan hulluimmat väitteet ulottuvat väitteisiin, jotka liittyvät esimerkiksi pukeutumisvalintoihin.

– Tätä hallitusta on leimattu mitä epäasiallisimmilla ja perusteettomilla väitteillä. Hulluimmillaan ollaan nähty sitä, että on väitetty jonkun solmiovalinnan viestivän jotakin merkillistä viestiä joillekin salapiirin yleisöille. Jos tätä katsoo vähän kriittisimmin lasein, niin ei tällaiset tulkinnat kestä minkäänlaista kriittistä tarkastelua. Olisi hyvä, että itsekritiikkiä löytyisi myös medialta.

Eli solmiovalintojen puiminen rinnastuu mielestäsi Johan Bäckmanin toimintaan?

Rydmanin mukaan esimerkiksi elinkeinoministeri Junnilan solmiovalinnan puimisen kaltaiset tapaukset rinnastuvat erikoisiin salaliittoteorioihin.

Venäjä-yhteyksistään tunnettu Bäckman on tuomittu toimittaja Jessika Aron vainoamisesta.

– Ne rinnastuvat lähinnä erikoisiin salaliittoteorioihin, joissa nähdään että erinäköisillä solmioilla tai muoilla on jotain salaperäisiä viestejä, joilla viestitään joillekin omille yleisöille. Näitä olen tottunut näkemään lähinnä netin mystisillä salaliittopalstoilla.

Missä medioissa väitteet ovat menneet läpi?

Rydman totesi, että loppujen lopuksi monet ulkomaiset mediat ovat suhtautuneet varovaisesti hänen mainitsemiensa väitteiden levittämiseen.

– Esimerkiksi Süddeutsche Zeitungissa on ollut erikoisia juttuja. On muutamia muitakin, Rydman sanoi.

