Lintuinfluenssan tarttuminen kissaan tai koiraan on Suomessakin mahdollista – toimi näin, jos epäilet tartuntaa

Lintuinfluenssa riehuu maailmassa nyt kovalla volyymilla. Viime kuukausina on uutisoitu esimerkiksi, kuinka tauti on levinnyt Etelä-Amerikassa ja miten Norjan rannikolta Jäämeren rannalta löytyi hiljattain satoja kuolleita lintuja.

Myös Suomessa tautia on tänä kesänä esiintynyt poikkeuksellisen paljon. Lintujen joukkokuolemia on havaittu esimerkiksi Salossa, Lahdessa ja Hämeenlinnan Hauholla. Kokkolasta ja Porista on löydetty paljon kuolleita lintuja, joskin lintuinfluenssan osuutta asiaan selvitetään vielä. Ruokavirasto tiedotti myös ensimmäisistä turkiseläinten lintuinfluenssatartunnoista Suomessa.

Helsingin yliopiston virologian apulaisprofessori Tarja Sironen vahvistaa, että lintuinfluenssan määrä on yleisesti lisääntynyt.

– Etenkin se näkyy villilinnuissa ja luonnonvaraisissa eläimissä. Onhan tämä aika huolestuttavaa, hän toteaa.

Viimeisimpänä Maailman terveysjärjestö WHO raportoi kymmeniin kissoihin tarttuneen lintuinfluenssaa Puolassa. Voisiko kotieläinten tartuntoja tapahtua myös Suomessa?

Tartunnat kotieläimiin mahdollisia, joskin epätodennäköisiä

Virologi Sirosen mukaan ei ole mahdotonta, että Suomessakin nähtäisiin lintuinfluenssan tarttumista esimerkiksi kissoihin Puolan tapaan.

– Tartunnat muihinkin kotieläimiin, kuten koiriin ovat myös mahdollisia, joskin toistaiseksi epätodennäköisiä. Yleisesti lintuinfluenssavirus ei tartu helposti nisäkkäisiin, hän toteaa.

Tautia aiheuttaa H5N1-virustyyppi, joka tarttuu lintujen keskuudessa helposti, sillä niiden hengityselimistö on rakenteeltaan erilainen kuin nisäkkäillä. Kissoihin virus on päässyt tarttumaan luultavasti nimenomaan suuren altistumisen seurauksena.

– Ne ovat todennäköisesti metsästäneet tai olleet muuten kosketuksissa sairaiden tai kuolleiden lintujen kanssa, Tarja Sironen sanoo.

Myös tartunnat ihmisiin ovat toistaiseksi hänen mukaansa epäonnisia yksittäistapauksia.

– Jotta tästä tulisi suurempi uhka ihmiselle, täytyisi viruksesta kehittyä variantti, joka tarttuu nisäkkäisiin helpommin. Vielä niin ei ole käynyt, mutta kyllähän me olemme jo oppineet, ettei se mahdotonta ole.

Jos lemmikki syö sairasta lintua

Ruokaviraston eläinten terveyden ja lääkitsemisen yksikön johtaja Sirpa Kiviruusu näkee yhtä lailla, että vaikka tartuntariski lemmikkiin on pieni, se on olemassa.

Hänen mukaansa ensisijainen tapa suojautua kissan tai koiran tartunnalta on välttää sitä, että eläin ottaisi sairaita tai kuolleita lintuja suuhunsa tai söisi niitä.

– Jos on epäilys, että näin on käynyt, ja etenkin jos lemmikille tulee sen jälkeen hengitystieoireita tai ripulia, niin kannattaa ottaa yhteyttä eläinlääkäriin. Jos lemmikissä on esimerkiksi linnun ulostetta, niin se on myös hyvä pestä pikimmiten, hän toteaa.

Kiviruusu ymmärtää myös, ettei vaikkapa ulkokissan tekemisiä ole aina helppo vahtia. Hän korostaa, ettei lemmikin sairastuminen linnusta tarkoita myöskään välttämättä lintuinfluenssaa.

– Pitää muistaa, että linnuissa voi olla paljon muutakin, kuten salmonellaa.

