Opistot pitävät hallitusohjelman kirjauksia kohtuuttomina: ”Historiallisen suuret säästöt”

Kaakkois-Suomessa toimivat vapaata sivistystyötä tarjoavat opistot pitävät hallitusohjelman leikkausehdotuksia kohtuuttomina.

Hallitusohjelmassa esitetään, että kansalaisopistoilta, opintokeskuksilta, kansanopistoilta ja kesäyliopistoilta leikattaisiin yhteensä miltei 24 miljoonaa euroa.

Kymenlaakson opiston rehtori Sanna Gango luonnehtii säästöjä historiallisen suuriksi.

– Kansanopistoissa rahoitus laskee nyt alle vuoden 2010 tason. Toki alun perin kaavaillut säästöt olivat vielä huomattavasti paljon suuremmat. Kutsuisiko tätä tilannetta nyt sitten torjuntavoitoksi, Gango pohtii.

Erityisen rajusti säästöt kohdistuvat kesäyliopistoihin, joiden rahoituksesta niistettäisiin noin 40 prosenttia.

– Kymenlaaksossa meillä ei ole omaa yliopistoa. Tämän vuoksi kesäyliopiston säilyminen ja yliopistollisten opintojen tarjoaminen on täällä erityisen tärkeää, huomauttaa Kymenlaakson kesäyliopiston rehtori Elina Ivakko.

Avaa kuvien katselu Elina Ivakko mainitsee, että kesäyliopistojen työssäkäyvistä osallistujista iso osa työskentelee pienipalkkaisilla kasvatus- ja sote-aloilla. Kurssimaksujen korotus sulkisi helposti myös heidät opetuksen ulkopuolelle. Arkistokuva. Kuva: Antro Valo / Yle

Osallistumismaksujen korottaminen jopa mahdotonta

Kuntien huono taloudellinen tilanne, yleinen kustannusten nousu sekä esimerkiksi niin ikään hallitusohjelmaan kirjattu aikuiskoulutustuen lakkauttaminen kurittavat opistojen taloutta ankarasti.

Opiskelijamaksujen korottaminen veisi opistojen mukaan pohjaa koko vapaalta sivistystyöltä.

– Opistojen luottotappiot ovat jo nyt kasvaneet: koronavuosien jälkeen ihmisillä ei yksinkertaisesti ole varaa maksaa, Sanna Gango sanoo.

Elina Ivakko lisää, että kesäyliopistojen opiskelijat eivät pääse nauttimaan opintososiaalisista eduista kuten erilaisista opiskelija-alennuksista.

– Ainut tuki on ollut opintomaksujen kohtuullinen summa. Kesäyliopiston opiskelijat opiskelevat tyypillisesti motivoituneesti ja valmistuvat usein ripeään tahtiin, sanoo Ivakko.

Vääriä käsityksiä

Opistojen edustajat sanovat säästöjen perustuvan virheelliseen käsitykseen vapaan sivistystyön toiminnan laajuudesta, merkityksestä ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

Etelä-Karjalan kansalaisopiston rehtori Varpu Sankelon mukaan hallitusohjelmapäätösten taustalla oli käsitys siitä, että kansalaisopistojen palveluita käyttäisivät keskimääräistä varakkaammat ihmiset.

– Maaseutumaisilla paikkakunnilla tämä ei pidä lainkaan paikkaansa. Ei tällaisia päätöksiä voi tehdä pelkän pääkaupunkiseudun tilanteen perusteella, Sankelo torppaa.

– Kansanopistoissa opiskelee tyypillisesti paljon nuoria, jotka ovat jääneet ilman korkeakoulupaikkaa tai jotka tarvitsevat erityistä tukea – tai vuoden miettimisaikaa. Lisäksi ryhmiin osallistuu paljon esimerkiksi työttömiä ja eläkeläisiä, joiden maksukyky on heikko, Sanna Gango mainitsee.

Avaa kuvien katselu Kielikurssit ovat monen kansalaisopiston suosituinta kurssiantia. Kuvituskuva. Kuva: Yle/Lone Videstam

Myös aikuiset alanvaihtajat ovat tyypillinen opiskelijaryhmä. Opistojen edustajat huomauttavat, että vapaa sivistystyö näyttää voimansa esimerkiksi alueellisissa rakennemuutoksissa ja elinkeinoelämää tukevana työkaluna.

– Päätökset kielivät siitä, ettei ymmärretä osaamisen olevan kukoistuksen kivijalka. Elämässä tarvitaan monia taitoja myös työelämän ulkopuolella, esimerkkinä tästä vaikkapa senioreiden digitaidot, joita tarvitaan yhteiskunnassa omin avuin toimimiseen, huomauttaa Gango.

Hän lisää kansalaisopistojen tuottavan myös esimerkiksi lapsille taiteen perusopetusta ja toimivan monessa kunnassa kulttuurielämän ja liikunnan tukijalkana.

Varpu Sankelo mainitsee, että kansalaisopistot ovat tärkeitä harrastusmahdollisuuksien tuojia valtakunnallisesti.

– Kansalaisopistojen kautta myös syrjäkylien asukkaille tarjoutuu mahdollisuus harrastaa. Tällaista ei tarjoa mikään muu organisaatio.

Kouvolassa kokeiltiin vuonna 2021 uudenlaista taidekasvatusta kansalaisopiston ja varhaiskasvatuksen yhteisponnistuksena.

Säästökohteet kiven alla

Säästöjä opistot aikovat hakea esimerkiksi ryhmäkokojen kasvattamisesta ja kurssitarjonnan supistamisesta, lukukausien lyhentämisestä sekä henkilöstön lomauttamisista. Irtisanomisia pyritään välttämään viimeiseen saakka.

– Vapaan sivistystyön toiminta-ajatus on jo nyt se, että opintoryhmä toteutuu, mikäli opiskelijoita ilmoittautuu kylliksi. Henkilöstö on jo nyt tuntipalkkaista – hallinnon ja tukipalveluiden osuus on suhteessa erittäin pieni, huomauttaa Gango.