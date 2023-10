Ykkösaamussa sisäministeri Mari Rantanen – mitä haluat kysyä häneltä?

Ruotsi on hätää kärsimässä rikollisryhmien väkivaltaisten valtataistelujen kanssa. Ruotsin järjestäytynyt rikollisuus on myös yrittänyt maihinnousua Suomeen.

Poliisi kertoi tällä viikolla, miten se torppasi kansainvälisen huumeliigan tulon Suomeen.

– Kun on esitetty, että joku jengi olisi rantautunut Suomeen, niin sanoisin, että tässä on tultu karille, ja poliisi on tyrmännyt sen tuohon rannalle, Helsingin poliisin tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Nikkanen kuvailee.

Poliisin mukaan on kuitenkin uusi ilmiö, että ruotsalainen järjestäytynyt rikollisuus on näin vahvasti osallisena suomalaisessa huumausainekaupassa.

Ruotsissa räjähdykset ja ampumistapaukset ovat lisääntyneet hälyttävästi ja uutena ilmiönä on puhuttu nuorten halusta tehdä vakavia rikoksia. Ruotsin hallitus tunnustaa olevansa entistäkin vaikeamman paikan edessä.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) on ehdottanut mm. poliisille uutta rikostiedustelulainsäädäntöä ja oikeutta tehdä ruumiintarkastuksia levottomilla alueilla. Oikeusministeri Leena Meri (ps.) kannattaa rangaistusten kiristämistä ja vanhempien vastuuttamista lapsistaan.

