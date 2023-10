Ykkösaamussa tutkija Timo R. Stewart – mitä haluat kysyä Lähi-idän tilanteesta?

Sairaalan tuho räjähdyksessä Gazassa on nostanut jännitettä Israelin ja Hamasin konfliktissa. Tapaus johti välittömästi USA:n presidentti Joe Bidenin ja arabijohtajien tapaamisen peruuntumiseen.

Vielä on epäselvää, kuka on syyllinen Gazan tiistaiseen sairaalaräjähdykseen, jossa Hamas sanoo satojen ihmisten kuolleen. Osapuolet syyttävät siitä toisiaan.

– Israel on nyt moukaroinut Gazaa yli kymmenen päivän ajan ja siviilien tilanne on siellä lohduton, sanoo Israelissa tilannetta seuraava Ylen ulkomaantoimittaja Teemu Juhola. Toiveita on, että avustuskuljetukset alkavat Egyptin puolella olevan rajanylityspaikan kautta.

Diplomatia on jatkunut ja Israelin uhkaama maahyökkäys antanut odottaa itseään. Pelkona on sodan ja levottomuuksien laajeneminen. Suuntia voi olla useita Lähi-idässä ja muuallakin.

Ykkösaamun vieraana on lauantaina Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo R. Stewart. Stewartin erikoisaloja ovat Israel–Palestiina-konflikti, EU:n ja Yhdysvaltain Lähi-idän politiikka, uskonnon rooli politiikassa, fundamentalismi, kristillinen sionismi, rauhanprosessit ja konfliktinratkaisu. Ykkösaamu TV1:ssä, Yle Radio 1:ssä ja Yle Areenassa kello 10.05. Haastattelijana on Seija Vaaherkumpu.

