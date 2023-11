Ykkösaamussa SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman – mitä haluat kysyä oppositiojohtajalta?

Mikä on opposition rooli, kun Venäjä yrittää hajottaa yhtenäisyyttä Suomessa? SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on tukenut rajapäätöksissä hallitusta. Hallituksen talouspolitiikan arvostelu on kuitenkin jatkunut mm. välikysymyskeskustelussa.

