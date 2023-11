Ykkösaamun vieraana on presidentti Sauli Niinistö – mitä haluat kysyä häneltä?

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Itärajan yli on tullut elokuusta lähtien tuhat turvapaikanhakijaa Venäjän viranomaisten ja erilaisten salakuljettajien avustamina. Suomi sulki ensin Kaakkois-Suomen raja-asemat, sitten sitä pohjoisemmat asemat ja lopuksi auki oli enää Raja-Jooseppi Inarissa. Kun tulijoita oli edelleen, hallitus päätti myös Raja-Joosepin sulkemisesta.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti asettui puoltamaan päätöstä.

– Päätöksentekijöiden ja laillisuusvalvojan käytössä on ollut hyvä tilannekuva- ja tiedustelutietoa, mistä kaikki ei ole julkista. Siksi tämä ei ole maahanmuuttokysymys. Tämä on kansallisen turvallisuuden kysymys. Ja sitä on sellaisena myös meillä laillisuusvalvonnassa käsitelty, Pöysti sanoi.

Eduskunnassa lähes koko oppositio asettui tukemaan päätöstä.

Raja-asemat pysyvät suljettuna 13. joulukuuta asti. Samalla estyy turvapaikanhaku itärajalla ja se keskitetään satamiin ja lentokentille.

