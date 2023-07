Neljä nuorta istui puistonpenkillä sekoittamassa päätään ilokaasulla, jonka päihdekäyttö on jälleen yleistymässä

Heinäkuisena arki-iltana itähelsinkiläisen puiston penkillä istuu neljä nuorta miestä sekoittamassa päitään dityppioksidilla eli tutummin ilokaasulla.

Lähistöllä asuva Lotta Gammelin arvelee, että ainakin osa heistä saattaa olla alaikäisiä. Gammelin päättää soittaa hätäkeskukseen, mutta puhelu ei johda toivottuun tulokseen.

– Sieltä sanottiin, että poliisia ei lähetetä, koska kyseessä ei ole rikos. Ja lastensuojelua ei lähetetä paikalle, jos ei ole asianomaisten nimiä tiedossa.

Niinpä Gammelin päättää käydä itse kyselemässä, onko nuorilla kaikki hyvin ja tietävätkö heidän vanhempansa missä he ovat.

Nuoret vakuuttavat olevansa aikuisia ja kaiken olevan hyvin.

– Vähän se jäi tietysti mietityttämään, mutta ei siinä voinut oikein muutakaan enää tehdä, Gammelin sanoo.

Samassa puistossa on lyhyen ajan sisällä näkynyt useita kertoja vastaavanlainen tilanne.

Asia on herättänyt keskustelua kaupunginosan Facebook-ryhmässä. Yle on haastatellut kahta silminnäkijää, joiden mukaan tyhjiä kaasuampulleja ja muita ilokaasun käyttöön liittyviä pakkausroskia on näkynyt samoilla kulmilla ainakin keväästä lähtien.

Ilokaasun päihdekäyttö oli 2010-luvun alkuvuosina kuuma keskustelunaihe ja nopeasti yleistyvä ilmiö, mutta noin 10 vuotta sitten tilanne rauhoittui huomattavasti. Nyt käsillä näyttäisi olevan jonkinlainen uusi tuleminen.

Avaa kuvien katselu Käytettyjä ilokaasupatruunoita löytyi itähelsinkiläisestä puistosta heinäkuun alkupuolella. Kuva: Damir Korkiakoski

Uusia havaintoja noin vuoden ajalta

Noin vuosi sitten Helsingin poliisille alkoi tulla tietoja metsistä ja puistoista löytyneistä kaasuampulleista. Myös nuorisotyössä havahduttiin asiaan.

Helsingin poliisin valvonnan ja ennalta estävän työn komisarion Katja Nissisen mukaan poliisin tutkintayksikkö teki esitutkintatoimia asian suhteen ja viime marraskuussa poliisi ja nuorisotyö välittivät kouluille viestintäpalvelu Wilman kautta tietoa nousevasta trendistä.

Nissisen mukaan poliisilla ei ole tarkkaa käsitystä, kuinka suuri joukko ainetta käyttää, mutta mistään massiivisesta toiminnasta ei ole kyse.

– Meille tulleet havainnot ovat esimerkiksi nuorten aikuisten päihdekäyttöä jossain ravintolan jonossa tai muulla ihan julkisellakin paikalla, ehkä vähän kuitenkin katseilta sivussa.

Nissisen mukaan mikään yksittäinen alue tai kaupunginosa ei näytä korostuvan.

– Havaintoja on enemmän ydinkeskustan alueelta, mutta siellä toisaalta liikkuu enemmän ihmisiä kuin muualla.

Ilokaasun hallussapito tai käyttö ei ole lailla rangaistavaa, mutta sen välittäminen käyttötarkoitukseen on. Siksi poliisi on erityisen kiinnostunut tietämään, mistä käyttäjät kaasunsa saavat ja mitkä tahot sitä välittävät.

Avaa kuvien katselu Käytettyjä ilokaasupatruunoja on kesän ja kevään 2023 aikana näkynyt eri puolilla Helsinkiä esimerkiksi puistoissa. Kuva: Vesa Marttinen / Yle

Kokkikaupoille uhkasakkoja, määrittely edelleen vaikeaa

2010-luvun alkuvuosina ilokaasun päihdekäyttö yleistyi Suomessa nopealla vauhdilla.

Samoihin aikoihin leipomiseen ja kermaan liittyvät kaksoismerkitykset ja kiertoilmaukset tulivat yleiseen tietoon, sillä ammattikeittiöissä leipurien käyttämät kerman vaahdottimet toimivat ilokaasulla.

Syntyi yrityksiä, jotka väittivät myyvänsä ilokaasupatruunoita keittiöihin. Käytännössä niitä ostettiin kuitenkin päihtymistarkoituksessa.

Vuonna 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes alkoi puuttua asiaan yrityskohtaisilla kielloilla. Perusteena oli, että kemikaaleja ei saa myydä päihteeksi. Osa kokki- ja kermateemalla flirttailevista yrityksistä luopui laittomasta ilokaasumyynnistä vapaaehtoisesti, osalle annettiin Tukesin sitova myyntikieltopäätös uhkasakolla tehostettuna.

Ilokaasun päihdekäyttö ei kuitenkaan loppunut siihen. Edelleen verkosta löytyy suomenkielisiä verkkokauppoja, joissa myydään ilokaasukapseleita. Sivustoilla on tavallisesti maininta, jonka mukaan tuotteita ei toimiteta viihdekäyttöön tai alaikäisille, mutta käytännössä tämän valvonta on vaikeaa.

Tullin rikostutkinnan päällikön Hannu Sinkkosen mukaan ilokaasua on tuotu Suomeen tasaiseen tahtiin kaikki nämä vuodet, mutta noin vuoden ajan ilmiö on selvästi nostanut päätään.

– Me havahduimme asiaan kevät–kesällä 2022, kun muutaman kuukauden aikana tuli yli 50 ilokaasulähetystä, jotka vaihtelivat kooltaan muutamasta kilosta sataan kiloon, Sinkkonen kertoo.

Lähetysten alkuperämaat ovat enimmäkseen Keski-Euroopassa, tärkeimmät ovat Sinkkosen mukaan Hollanti ja Saksa. Suomessa vastaanottavat osoitteet ovat olleet pääosin suurissa kaupungeissa, kuten Helsingissä ja Turussa, mutta myös esimerkiksi Espoossa, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa.

Sinkkosen mukaan vaikuttaa ilmeiseltä, että kaikilla ilokaasua maahantuovilla tahoilla ei ole leipomotoimintaan liittyvää tarkoitusperää. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean antamien ratkaisujen mukaan ilokaasu ei kuitenkaan ole lääke, joten maahantuonnille ei ole estettä.

Hollanti kielsi ilokaasun viihdekäytön

Fimean yliproviisori Kristiina Pellas vahvistaa, että Fimean tekemän valmistekohtaisen tuotearvioinnin perusteella ravintolakäyttöön tarkoitettua ilokaasua ei ole luokiteltu lääkkeeksi. Tuotekohtaisessa arvioinnissa tulee ottaa huomioon pakkauksen merkinnät ja käyttöohjeet.

– Tarkemmin sanoen, kun valmiste tai kaasu tai pakkaus merkintöineen on elintarvikelaatua ja tarkoitettu kermavaahdon vaahdottamiseen, kyseessä ei ole lääkkeeksi katsottava valmiste Suomessa, Pellas kirjoittaa Ylelle antamassaan kirjallisessa vastauksessa.

Näin ollen Fimea ei voi puuttua tuotteen poistamiseen markkinoilta. Keskeinen ongelma on, että esimerkiksi ilokaasua maahantuoville ravintoloille pitäisi antaa lääkkeen maahantuonnin oikeus, jos ne haluavat vaahdottaa kermavaahtoa.

Pellaksen mukaan Fimea ja Tukes ovat olleet yhteydessä keskenään valvonta-alueiden rajapinnassa tapahtuvasta teknisen kaasun väärinkäytöstä.

Fimea on myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa käymissään keskusteluissa kannattanut ilokaasun ilmoittamista Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varhaisen varoituksen järjestelmään.

Euroopan maista Hollanti kielsi ilokaasun maahantuonnin, myynnin ja hallussapidon vuoden 2023 alussa viihdekäytön rajoittamiseksi.

Kaasun päihdekäyttö vaarallista Ilokaasu eli dityppioksidi on typen happiyhdiste eli typen oksidi. Sitä käytetään lääkekäytössä kivunlievitykseen esimerkiksi synnytyksissä ja hammaslääkärissä, elintarvikkeena esimerkiksi kerman vaahdottamiseen ja autourheilussa moottorin tehon lisäämiseen. Lääkekäytössä ilokaasu sekoitetaan happeen kun taas päihdekäytössä kaasua käytetään sellaisenaan. Päihdekäytössä ilokaasua käytetään sen aiheuttaman euforisen olotilan vuoksi. Päihdekäytössä ilokaasua hengitetään joko suoraan tai apuvälineen kuten ilmapallon avulla. Kaasumaisesta olomuodostaan johtuen ilokaasua myydään patruunoina. Ilokaasun mahdolliset akuutit riskit syntyvät hapen syrjäytymisestä keuhkoissa ja sitä kautta verenkierrossa. Ilokaasua hengitettäessä on tärkeää saada happea keuhkoihin ennen seuraavan erän käyttöä. Jotkut saattavat menettää tajuntansa usean patruunan käytön jälkeen. Tämä voi johtaa kaatumiseen ja vakavaan loukkaantumiseen. Joillekin ilokaasu voi aiheuttaa pahoinvointia. Harvinaisissa tapauksissa myös psykoosia on kuvattu. Sekakäyttö muiden päihteiden kanssa lisää riskiä haittavaikutuksille ja onnettomuuksille kuten tukehtumiselle. Jos henkilö menettää tajuntansa, nosta hänen jalkansa kohoasentoon. Ellei henkilö herää välittömästi, laita hänet kyljelleen, varmista hengitysteiden avoimuus ja soita 112. Varmista, ettei tajuton henkilö mahdollisesti oksentaessaan tukehdu. Älä jätä tajutonta yksin. Lähde: Päihdelinkki.fi, Tukes Avaa

