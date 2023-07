Robert F. Kennedy Jr. on eturivin demokraatteja, ja tämä hänen lausuntonsa kuohuttaa nyt: koronavirus kehitettiin iskemään tiettyihin ihmisiin

Robert F. Kennedy Jr. vilkutti puheensa jälkeen New Hampshiressa kesäkuun lopulla.

Yhdysvalloissa demokraattisen puolueen presidenttiehdokkaaksi pyrkivää Robert F. Kennedy Junioria syytetään rasismista ja juutalaisvastaisuudesta.

Kennedy vihjasi viime viikonloppuna mediatilaisuudessa, että covid-19-pandemian aiheuttanut koronavirus olisi suunniteltu iskemään mustiin ja kaukasialaisiin eli valkoihoisiin sekä vaikuttamaan vähiten aškenasijuutalaisiin ja kiinalaisiin. Hän lisäsi, että se ei ole tiedossa, oliko virus kohdistettu tarkoituksella vai ei.

Kennedy myös väitti, että Kiina ja Yhdysvallat kehittävät etnisiä bioaseita, jotka on kohdistettu tiettyihin ihmisryhmiin geneettisen perimän perusteella.

New York Post -lehti on julkaissut videon, jossa Kennedy esittää väitteitään illallistilaisuudessa New Yorkissa.

69-vuotias Robert F. Kennedy Jr. kuuluu kuuluisaan Kennedyjen poliittiseen klaaniin. Hänen isänsä oli senaattori Robert F. Kennedy ja setänsä Yhdysvaltain entinen presidentti John F. Kennedy.

Demokraatit tyrmistyivät

Demokraattisen puolueen edustajat ovat laajasti tuominneet Kennedyn väitteet antisemitistisinä ja kiinalaisvastaisina.

Esimerkiksi demokraattisen puolueen kansallisen komitean puheenjohtaja Jaime Harrison sanoi Twitterissä, että Kennedyn häiritsevät kommentit eivät edusta puolueen näkemyksiä.

Kennedy puolustautui sunnuntaina Twitterissä, että New York Postin ja muiden vihjailu hänen väitetystä antisemitismistään on vastenmielistä valetta. Hän sanoi vain siteeranneensa vertaisarvioitua tutkimusta bioaseista.

Pitkä puolustusviesti ei vakuuttanut presidentti Joe Bidenin hallintoa. Valkoisen talon lehdistösihteeri Karine Jean-Pierre sanoi maanantaina, että Kennedyn väitteet ovat syvästi loukkaavia ja vaarallisia.

– Näiden kommenttien jokainen näkökohta heijastaa kaameimpia antisemitistisiä salaliittoteorioita historiassa ja edistää vaarallista juutalaisvastaisuuden lisääntymistä nykypäivänä, Jean-Pierre sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Myös Kennedyn omat sukulaiset tuomitsivat tämän puheet sosiaalisessa mediassa julkaisemissaan viesteissä, kertoo The Guardian.

Kennedy on haastamassa istuvan presidentin Joe Bidenin, joka tavoittelee jatkokautta vuoden 2024 presidentinvaaleissa. BBC:n mukaan Kennedy on epätavallisen lähellä republikaanisen puolueen trumpilaista siipeä.

Viime vuosina Kennedy on tullut tutuksi rokotevastaisuudestaan ja salaliittoteorioiden levittämisestä.

Lähde: Reuters