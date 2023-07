Uutta lääkettä ylistetään käännekohdaksi kamppailussa Alzheimeria vastaan – suomalaisprofessori: Malttia

Alzheimerin taudin hoitoon kehitetyistä lääkkeistä on saatu Britanniassa ja Yhdysvalloissa rohkaisevia tuloksia muistisairauden hoidossa.

Alzheimerin tauti on yleisin aivoja rappeuttava ja hitaasti etenevä muistisairaus.

Nyt uutta lääkettä ylistetään käännekohtana taistelussa Alzheimerin tautia vastaan.

Maailmanlaajuinen tutkimus vahvistaa, että uusi lääke, donanemab, voi olla ratkaiseva askel parantavien hoitojen kehittämisessä Alzheimerin tautiin. Tutkimuksen mukaan lääke hidastaa kognitiivista heikkenemistä. Asiasta uutisoivat Financial Times ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Yhdysvaltalaisen lääkeyhtiö Eli Lillyn tutkimukseen osallistui 1 736 henkilöä, joilla oli lieviä tai keskivaikeita Alzheimerin taudin oireita. Heidän keski-ikänsä oli 73 vuotta. Puolet tutkittavista sai neljän viikon välein ruiskeen lääkeainetta 18 kuukauden ajan. Toinen puolikas oli kontrolliryhmää ja sai plaseboruiskeen.

Tutkimuksen loppuun mennessä lääkkeen todettiin hidastavan taudin etenemistä noin kolmanneksella. Lääke toimi tehokkaimmin henkilöillä, joilla tauti oli alkuvaiheessa. Tutkimustulokset on julkaistu Journal of the American Medical Association -julkaisussa.

Britanniassa maan lääkevalvonta­viranomainen arvioi parhaillaan, voidaanko lääkettä käyttää maan terveyden­huollossa.

Heinäkuun alussa Yhdysvaltain markkinoille hyväksyttiin Leqembi-niminen Alzheimer-lääke, joka toimii samalla periaatteella kuin donanemab. Donanemabin tavoin Leqembi hidastaa kognitiivista heikkenemistä potilailla, jotka ovat taudin alkuvaiheessa, uutisoi muun muassa The New York Times.

Suomalaisprofessori: ”Merkittävä tulos”

Toiminnallisen neurokuvantamisen professori Vesa Kiviniemi Oulun yliopistosta arvioi, että donanemab-lääke ei paranna tautia kokonaan. Kiviniemen mukaan lääke on silti hieno askel eteenpäin Alzheimerin hoidossa.

– On tämä merkittävä tulos sikäli, että se hidasti selvästi taudin etenemistä.

Avaa kuvien katselu Professori Vesa Kiviniemi tutkii Alzheimeria ja aivokuvantamista. Kuva: Elisa Kinnunen / Yle

Kiviniemi muistuttaa, että vasta-aineisiin perustuvissa lääkkeissä on omat ongelmansa, jotka vaativat vielä lisätutkimusta.

Vasta-ainelääke auttaa taudin alkuvaiheessa poistamalla proteiinia, joka kerääntyy tämäntyyppistä dementiaa sairastavien ihmisten aivoihin.

Lääke toimii Alzheimerin taudissa, mutta ei muissa dementian tyypeissä, kuten verisuonidementiassa.

Tehokkaiden lääkkeiden kehittämisessä Kiviniemi peräänkuuluttaa malttia.

– Kyllä tässä mennään eteenpäin. Läpimurtoja odotetaan, mutta tiede on sitä, että siinä otetaan pieniä askeleita.

THL: Muistisairaudet ovat Suomessa kansantauti

Suomessa on kysyntää tehokkaalle lääkkeelle. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan muistisairaudet ovat Suomessa kansantauti.

THL arvioi Suomessa olevan lähes 200 000 muistisairasta. Muisti­sairauteen sairastuu arvioiden mukaan Suomessa vuosittain noin 14 500 ihmistä.

Terveyskirjasto Duodecimin mukaan kaikista dementiasta kärsivistä noin 70–80 prosentilla on Alzheimerin tauti.

Avaa kuvien katselu Toiminnallisen neurokuvantamisen professori Vesa Kiviniemi perää malttia tehokkaiden lääkeiden kehittämisessä. Kuva: Elisa Kinnunen / Yle

Vaikka lääke on Vesa Kiviniemen mukaan hieno askel Alzheimerin hoidossa, haluaa hän silti muistuttaa ennaltaehkäisyn merkityksestä.

– Tupakointi ja liiallinen syöminen olisi lopetettava. Riittävä uni, liikkuminen ja terveet elämäntavat on syytä muistaa. Niillä saa noin 40 prosenttia muistisairauksien riskitekijöistä hallintaan, Kiviniemi kertoo.

