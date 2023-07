Pikkukaupunki pistää kampoihin isompien vetovoimalle – Päijänteen veneilijöitä houkutellaan aurinkoterassilla Jämsän keskustaan

Pitkän linjan jämsäläisyrittäjä Tuomo Mäyrämäki on ottanut vastaan uuden haasteen: hän pyörittää terassikahvilaa kaupungin kunnostamalla vuokratontilla Jämsänjoen rannalla.

– Ajattelin ensin, ettei puolesta kesästä kannata avata uutta terassia. Sitten päätin, että Jämsän markkinoiden aikaan kesäkuun lopussa avataan. Onneksi innostuin, nyt on mieli erittäin hyvä, yrittäjä kertoo.

Avaa kuvien katselu Tuomo Mäyrämäki on toiminut pitkään kahvilayrittäjänä Jämsässä. Satamaan panostamista ei tarvinnut lopulta kauaa miettiä. ”Tämä on meidän keskustalle uusi sydän”, hän sanoo. Kuva: Riika Raitio / Yle

Vain yksi tarjous

Jämsän kaupunki haki satama-alueelle joen rantaan kahvilakonttiyrittäjää tarjouspyynnön avulla helmi-maaliskuussa. Tarjouksia tuli tasan yksi.

– Saattoi käydä niin, että olin ainoa. Mutta olin kyllä valmistautunut kilpailuun ja sen mukaan tarjous laadittiin, Mäyrämäki kertoo.

Kyseessä on vielä pop up -kahvila, ja täydessä terässään konttikahvila on vasta ensi keväänä. Yrittäjän mukaan kahvilan on tarkoitus laajentua useamman sadan asiakaspaikan kahvila-ravintolaksi. Alueelle tulevat lisäkontit mahdollistavat toiminnan myös sadepäivinä ja satunnaisesti talviaikaan.

Jämsän kaupunki rakennutti satamaan esimerkiksi uuden pation, portaat ja kiveyksen, joille yrittäjän oli helppo asettua.

– Mikään yksityinen yritys ei olisi siihen ryhtynyt. Jos kaupunki ei olisi tätä liikettä tehnyt, veikkaan, että tässä olisi ollut Uinu uinu lemmikkini -touhua vielä muutamia vuosia, Mäyrämäki viittaa kauhuelokuvan klassikkoon.

Avaa kuvien katselu Oskari (vas.) ja Seppo Akselinmäki viettivät heinäkuussa isä-poika-aikaa Jämsässä. ”Kiva, että pikkumestoihin panostetaan. Onneksi lopulta on ymmärretty käyttää jokivartta hyödyksi”, Himoksessa mökkeilevät helsinkiläiset pohtivat. Kuva: Riika Raitio / Yle

Jokisatamaan toivotaan lisää palveluita

Noin 15 kilometriä pitkä Jämsänjoki kulkee kaupungin keskustan halki. Joki alkaa Kankarisvedestä ja laskee Päijänteeseen. Päijänteeltä avautuvat vesireitit Lahteen ja Jyväskylään sekä kanavan kautta Keiteleelle asti.

Jokisatamaan perustettu kahvila on lähtölaukaus, mutta etenkin veneilijät kaipaisivat lisää palveluita.

– Toinen asia tukee toistaan. Tässä liikkuu paljon ihmisiä, ja myös yhteys Himokseen on tulevaisuudessa erittäin tärkeä, sanoo yrittäjä Tuomo Mäyrämäki.

Yrittäjien kanta on selvä.

– Jämsän satama tarvitsee polttoainejakelun ja veneiden tyhjennyksen. Ja sen jälkeen, kun saadaan lisää laituria, tänne sopii kymmenittäin matkailijoita Päijänteeltä, maalailee Jämsän Yrittäjien puheenjohtaja Pasi Pohjoismäki.

Lähin veneiden huoltopiste on tällä hetkellä noin kuuden kilometrin päässä Hulkkion satamassa, Jämsänjoen suulla. Vesiliikenne Jämsän satamaan kulkee käytännössä sen kautta.

– Minä voisin kyllä omasta tankkauspisteestäni luopua, jos Jämsän satamaan tulisi sellainen, sanoo Hulkkiossa yrittäjänä toimiva Hannu Valkonen.

Hänen mukaansa tankkauspiste veden ääreen on nykyään vain todella iso investointi. Lisäksi polttoainemyynnistä saatavat tuotot ovat hyvin pieniä.

– En usko ainakaan Jämsän kaupungin lähtevän siihen, hän epäilee.

Jämsän Yrittäjät ei luovu toivosta.

– Satamaa on yritetty 20 vuotta hengittää eloon. En usko ollenkaan, ettei tänne saataisi normisataman palveluita. Sataman kehitys on vasta alussa, puheenjohtaja Pasi Pohjoismäki sanoo.

Avaa kuvien katselu Jämsän Yrittäjien puheenjohtaja Pasi Pohjoismäki sanoo, että yrityselämä kaupungissa on vilkastunut ja vuodessa on rekisteröity kymmeniä uusia yrityksiä. Kuva: Riika Raitio / Yle

Työvoimasta pula

Uudella terassilla on yrittäjä Tuomo Mäyrämäen mukaan riittänyt asiakkaita, myös turisteja. Sää ei ole ainoa haaste.

– Työvoimaa on vaikea saada. Koulutamme nuoria, jotta saisimme heistä työntekijöitä tulevinakin kesinä. Ymmärrän kyllä esimerkiksi Tampereen vetovoiman, hän sanoo.

Mäyrämäki kuvailee, miten värivalot uhkaavat sammua Jämsän kaltaisilla paikkakunnilla.

– Mutta tekemättä mitään emme saakaan mitään. Kaupungissa tuntuu olevan nyt hyvä pöhinä, yhdessä tehdään, hän kuvailee.

Millaisilla konsteilla pienemmät paikkakunnat voisivat houkutella lisää kävijöitä? Voit keskustella aiheesta 20.7. klo 23.00 saakka.