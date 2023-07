Microsoftille kasan hittipelejä tuova jättikauppa viivästyi taas mutta lähenee maalia – Call of Duty -peleistä erillinen alustasopimus

Kuva: pumkinpie / Alamy / All Over Press

Historian suurin peliyhtiökauppa siirtyi jälleen, mutta tilanteessa alkaa näkyä ratkaisun merkkejä.

Microsoftin tarjous ostaa Activision Blizzard -peliyhtiö 68,7 miljardilla dollarilla oli tarkoitus erääntyä tiistaina. Molemmat osapuolet olivat kuitenkin halukkaita jatkamaan neuvotteluprosessia, joka pyritään nyt saada maaliin viimeistään 18. lokakuuta.

Kauppaa on valmisteltu vuoden 2022 alusta, mutta sitä on viivästyttänyt eri maiden kilpailuviranomaisten tutkinnat.

Kaupan on epäilty voivan johtaa epäreiluun kilpailuasetelmaan, jossa Microsoft voi asettaa useita hittipelejä yksinoikeudella pelattavaksi omistamalleen Xbox-konsolille. Huolta on herättänyt myös yhtiön asema pilvipelaamisen markkinoilla.

Viime viikolla Yhdysvalloissa tuomioistuin katsoi, ettei sillä ole perusteita viivästyttää kauppaa, vaikka maan kauppakomissio (FTC) tätä pyysi. Euroopan unioni hyväksyi yrityskaupan maaliskuussa.

Viimeinen merkittävä viranomaistarkastelu on käynnissä Isossa-Britanniassa, jonka kilpailuviranomainen (CMA) päätti kaupan estämisestä huhtikuussa. Tapauksesta oli tarkoitus alkaa oikeudenkäynti, mutta tahot päättivät neuvotella asiasta oikeussalien ulkopuolella.

Call of Duty ilmestyy Playstationille jatkossakin

Xbox-konsolin kilpailijan Playstationin omistava Sony on ollut suurimpia kriitikoita Activision Blizzard -kaupan suhteen. Microsoft on saamassa haltuunsa muun muassa Call of Duty, World of Warcraft ja Overwatch -pelisarjat.

Kilpailuviranomaisia liennyttääksen Microsoft tarjosi Sonylle erillistä sopimusta Call of Dutyn jatkosta Playstation-alustalla. Sony oli pitkään haluton neuvottelemaan asiasta ja toivoi viranomaisten estävän koko kaupan.

Sony kuitenkin päätti tarttua sopimukseen viime viikolla sen jälkeen, kun Yhdysvalloissa oikeusistuin päätyi Microsoftin kannalle kilpailuviranomaisten sijaan. Call of Dutya julkaistaan sopimuksen mukaan Playstationille ainakin seuraavat kymmenen vuotta.

Activision Blizzard -kaupan myötä Microsoftista tulisi maailman kolmanneksi suurin pelialan toimija. Sen tytäryhtiöt omistavat jo muun muassa The Elder Scrolls, Halo ja Minecraft -pelisarjat.

Microsoftin omistamia pelisarjoja Valmiiksi omistettuja The Elder Scrolls

Fallout

Wolfenstein

Doom

Dishoroned

Halo

Minecraft Activision Blizzard -kauppaan sisältyvät Call of Duty

Crash Bandicoot

Spyro

Warcraft

StarCraft

Diablo

Overwatch

