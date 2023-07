Uutta tietoa Suomen yllättäneestä suosikkimakaronin pulasta: kaupan hyllyt ovat tyhjinä jopa kesän loppuun

Makaronipula on tyhjentänyt kauppojen hyllyjä. Ylöjärveläinen Hannu Keituri joutui vaihtamaan illan ruokasuunnitelmia lennossa, kun makaronilaatikon pääraaka-ainetta ei löytynyt.

Myllyn Parhaan suositun tuotteen tuotanto on keskeytynyt, koska makaronikonetta korjataan yhä. Ongelma koskee koko Suomea.

Suomalaisten edullista lempiruokaa on makaronilaatikko, mutta nyt eteen on tullut yllättävä ongelma. Tavallinen sarvenmuotoinen makaroni on loppu kaupan hyllyiltä mahdollisesti koko kesän. Ongelma koskee koko Suomea.

Syynä ovat Myllyn Paras -pastatuotteiden laajat takaisinvedot. Myllyn Parhaan emoyhtiö Lantmännen Cerelia kertoi kesäkuussa vetävänsä kahdeksan pastatuotetta takaisin tietyillä parasta ennen -päiväyksillä.

Syynä oli kesäkuun puolessa välissä tehtaassa sattunut laiterikko. Linjasto rikkoutui ja joistakin pastapakkauksista löytyi pieniä metalliosia. Siksi yritys veti ison määrän pastaa takaisin.

Yle selvitti tiistaina, ettei rikkoutunutta konetta ole saatu vieläkään korjattua. Sarvimakaronin tuotanto on yhä poikki.

Lantmännen Cerealian viestintäpäällikkö Emelie Bontesse de Filippis sanoo, että korjaaminen on vielä kesken ja siksi tiettyjen pastatuotteiden tuotanto on keskeytyksessä.

– Teemme töitä niin paljon kuin voimme, mutta voi mennä kesän loppuun, kunnes markettien hyllyt ovat taas täynnä suosittua makaronia.

Korvaavia pastoja löytyy hyllyistä

K-ryhmästä kerrotaan, että tilanne on valtakunnallinen. Keskon osto- ja myyntipäällikkö Leena Nikula sanoo, että K-ruokakaupoissa on takaisinvedettyjen makaronien osalta hyllypuutteita.

Korvaavia tuotteita löytyy Nikulan mukaan käytännössä kaikista pastatyypeistä.

Avaa kuvien katselu Ylöjärveläinen Hannu Keituri olisi tehnyt tuttua makaronilaatikkoa, mutta makaronia ei ollut kaupassa. Kuva: Juha Kokkala / Yle

SOK Marketkaupan myyntipäällikkö Juha Nieminen sanoo, että valmistajan varotoimenpide vetää Myllyn Paras -pastatuotteita myynnistä näkyy kaupassa.

– Saatavuuskatkos on kasvattanut muiden pastatuotteiden myyntiä sellaiselle tasolle, ettei niitä ole saatu myyntiin kysyntää vastaavaa määrää. Odotamme tilanteen paranevan lähiviikkoina, Nieminen sanoo Ylelle.

Asiakkaat ovat jo kyselleet makaronin perään

Makaronihyllyt olivat tyhjillään tiistaina myös tamperelaisessa Lielahden Prismassa.

Ylöjärveläinen Hannu Keituri olisi tehnyt makaronilaatikkoa, mutta tyhjät hyllyt pakottivat muuttamaan suunnitelmia.

– Ei auta muu kuin tehdä lihaperunalaatikkoa.

Prisma Lielahden myyntipäällikkö Riitta Nordman sanoo, ettei tilanne ole helpottunut, mutta kaupan omat merkit ja muut tuotteet ovat korvanneet tilannetta.

Nordmanin mukaan toimituspuute on kestänyt jo yllättävän kauan.

– Kieltämättä tätä ovat asiakkaat kysyneet meiltä.

Avaa kuvien katselu Prisma Lielahden myyntipäällikkö Riitta Nordman harmittelee, että makaronihyllyt ovat tyhjänä. Kaupan omat merkit ja muut tuotteet paikkaavat tilannetta. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Asiakkaat ovat korvanneet makaronin pastalla ja ostaneet muita tuotteita. Riitta Nordmanin näppituntuman mukaan pastaruokien menekki on muutenkin kasvanut Suomessa viime vuosina.

– Pasta ja makaroni monella korvaavat perunan tänä päivänä.

Myllyn Parhaalle on tullut valtava määrä reklamaatioita, joiden käsittely voi kestää jopa muutamia kuukausia. Ohjeet reklamaation tekemiseen löytyvät yrityksen verkkosivuilta. Yritys pyytää kärsivällisyyttä ja odottamaan vastausta sekä säilyttämään tuotteen.

Juttua päivitetty 18.7. klo 15.12: täsmennetty otsikkoon, että pula koskee tiettyä suosikkimakaronia, ei kaikkia kauppojen makaroneja.