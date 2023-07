Imatran villikoiralauma voidaan ampua: ”Liikkuvat todennäköisesti Venäjän rajan yli”

Ruokolahden-Imatran riistanhoitoyhdistys on saanut virka-apupyynnön poliisilta Imatralla liikkuvan koiralauman lopettamiseksi.

– Nyt yhdistys seuraa lauman liikkeitä ja jos ne saadaan sopivaan paikkaan, ne voidaan ampua. Poliisi tekee viimekäden päätökset, kertoo yhdistyksen toiminnanohjaaja Anu Hulkkonen.

Imatralla pelkoa on herättänyt viiden koiran lauma. Koirat liikkuvat asutuksen läheisyydessä ja ovat tappaneet kissan. Ne ovat Hulkkosen mukaan myös herättäneet huolta koiranulkoiluttajissa.

– Näillä koirilla ei ole samanlaista pelkoa ihmistä kohtaan kuin luonnonvaraisilla riistaeläimillä. Siksi ne hakeutuvat ruokaa etsien ihmisasutuksen lähelle, kertoo Hulkkonen.

Koirat saattavat pyydystää ravinnokseen rusakoita tai kissoja ja penkoa ruokaa roskiksista.

Villiintyneitä koiria voi olla vaikea poistaa

Koiralauma liikkuu Hulkkosen mukaan todennäköisesti Venäjän ja Suomen välillä. Svetogorskin kaupunki on rajan takana vain muutaman kilometrin päässä ja siellä on villikoiria. Oletus on, että tämä villikoiralauma on tullut Suomeen Venäjältä.

Imatralta ensimmäiset havainnot nyt häiriötä aiheuttavasta koiralaumasta ovat kesäkuulta. Välillä lauma on ollut muualla.

– Koirilla on oma reviirinsä, ja tällä laumalla se saattaa ulottua rajan yli, sanoo Hulkkonen.

Lauma pysyy yleensä omalla reviirillään. Mikäli lauma katoaa, on vaarana, että reviirille tulee uusia koiria. Imatralla koiralaumat ovat aiheuttaneet hankaluuksia ennenkin.

– Villikoiria ei välttämättä saada katoamaan kokonaan. Ongelmaksi tilanne muodostuu silloin, jos koirista tulee vaarallisia ja liian kesyjä, sanoo Hulkkonen.

Avaa kuvien katselu Kuva Svetogorskin löytökoiratarhalta elokuussa 2018. Koirat ovat Svetogosrkista kiinni otettuja villikoiria. Kuva: Kari Kosonen / Yle

Vaarana sairaudet

Rajan yli kulkeva koiralauma on ongelmallinen myös tautiriskin vuoksi. Koirat voivat imatralaisen eläinlääkäri Pekka Sarkasen mukaan levittää esimerkiksi rabiesta.

– Mikäli koira pääsee puremaan, siitä voi tietenkin seurata infektioita, hän sanoo.

Ihmisiin tarttuvien tautien lisäksi riskinä ovat myös eläintaudit, esimerkiksi sikatalouksille vaarallinen afrikkalainen sikarutto.

Koiria voi häätää kovilla äänillä

Poliisin mukaan koiria ei kannata lähestyä, sillä niiden käytös voi olla arvaamatonta. Mikäli lauma saapuu omaan pihaan, kannattaa myös varmistua, että omat lemmikit ovat turvassa.

– Koiria voi pelotella pois kovilla äänillä, sanoo komisario Markus Purtanen Kaakkois-Suomen poliisista.

Hän suosittelee ilmoittamaan hälytyskeskukseen, mikäli lauma aiheuttaa häiriötä. Näin saadaan myös ajankohtaisia tietoja koirien liikkeistä. On tärkeää toimia virallisten tahojen kautta.

– Näin voimme varmistua, että kyse on juuri tästä häiriötä aiheuttaneesta laumasta. Ettei kukaan tule ampuneeksi jonkun lemmikkiä, sanoo Purtanen.