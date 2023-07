Palkittu keittiömestari toivoo alalle lisää suomalaisia nuoria: “Ettei meillä ole yhtäkkiä lautasella poronfileetä tikka masala”

Lapissa on kärsitty kokkipulasta jo vuosia. Ulkomaisen työvoiman varaan ei voida tuudittautua, sillä kokkipulasta kärsii koko maailma, sanoo Lapin keittiömestareiden puheenjohtaja Petri Selander.

Lapin ravintolat ovat viime vuodet kärvistelleet kokki- ja tarjoilijapulassa. Työntekijäpula on mainittu jopa yhdeksi keskeiseksi Lapin matkailun kasvun esteeksi.

Lapin matkailualalla jo neljättä vuosikymmentä työskentelevä, Lapin keittiömestareiden puheenjohtaja Petri Selander sanoo, ettei Suomessa pidä tuudittautua vain ulkomaisen työvoiman varaan, vaan kotimaista kokkikoulutusta on saatava eteenpäin.

Yksi keino kokkipulaan on suomalaisen ruokakulttuurin arvostuksen kohentaminen.

– Meidän pitäisi Suomessa olla ylpeämpiä eri alueidemme ruokakulttuurista. On hienoa, että ihmisiä haluaa tulla maailmalta tänne töihin. Heitä tarvitaan, mutta meidän pitää pystyä itse vahtimaan sitä, ettei meillä ole yhtäkkiä lautasella poronfileetä tikka masala, hän sanoo.

Kokkipula tuli Lappiin etelän jälkeen

Petri Selander on seurannut aitiopaikalta Lapin matkailun nousua. Hän on kiertänyt Oloksella, Levillä, Rovaniemellä ja Norjan Tromssassa vuodesta 1986 lähtien. Viimeiset kolme vuotta hän on työskennellyt Rovaniemen keskustassa palkitussa Arctic Light Hotellissa.

Selander laskee, että Suomessa on kärsitty kokkipulasta kymmenisen vuotta. Lapissakin kokkipulaa on ollut jo ainakin vuodesta 2016.

– 2010-luvun alusta lähtien Suomeen alkoi tulla kokkeja ulkomailta, koska Suomesta ei löytynyt tekijöitä joka paikkaan. Ensin kokit tulivat pääkaupunkiseudulle ja sen jälkeen pohjoiseen, Selander muistelee.

Koronan jälkeen kokkipula paheni entisestään. Pandemia sulki Suomen pitkäksi aikaa, ravintolat eivät olleet auki ja työt loppuivat kokeilta. Moni kokki lähti alalta pysyvästi.

– Korona sai aikaan sen, että ravintola-alalta ihmiset siirtyivät muihin töihin ja opiskelemaan, eivätkä he ole palanneet takaisin.

Kokkipula vaivaa koko maailmaa

Petri Selander on mukana myös pohjoismaiden keittiömestareiden hallituksessa. Hän vierailee vuosittain Maailman keittiömestareiden kokouksissa, viimeksi Kuala Lumpurissa ja Abu Dhabissa, joten hänellä on näkemystä alasta myös kansainvälisestä perspektiivistä.

Suomi ei ole kokkiongelmansa kanssa yksin.

– Kokeista on pula kaikkialla maailmassa. Maailman keittiömestareiden kokouksissa aihe on varsinkin kahdenkeskisissä keskusteluissa iso puheenaihe. Kokouksissa koitetaan luoda myös suhteita, että kokkeja saataisiin talveksi Lappiin ja täältä he voisivat mennä kesäksi johonkin muuhun maahan, Selander kertoo.

Ylös, ulos ja kouluille

Palkkaus on yksi asia, mutta ei ainoa, jolla kokkeja saataisiin lisää. Petri Selander uskoo, että alan vetovoima kasvaisi, jos nuoret tietäisivät mistä työssä on kyse.

– Meidän keittiömestareiden pitää mennä peruskouluun kotitaloustunneille kertomaan ja näyttämään kokin ammattia ja mahdollisuuksia. Myös ammattikokkien olisi hyvä vierailla ammattikouluilla kertomassa ammatista ja mitä kokin uralla voi saavuttaa, sanoo Petri Selander.

Hyvä työyhteisö auttaa jaksamaan alalla. Tässä pallo on hyvillä esimiehillä.

– Työkulttuuri ei ole muuttunut huonommaksi, mutta työ on ehkä mennyt raaemmaksi. Eli se voi olla niin hektistä, että moni kokki tai tarjoilija joutuu syömään seisaaltaan.

Kuka? Petri Selander, 58-vuotias rovaniemeläinen keittiömestari. Kesäkuun alussa Petri Selander sai Pohjoismaiden keittiömestareiden myöntämänä Cordon Rouge -käädyt kokkien ammattikunnan eteen tehdystä työstä. Lapissa käädyt on saanut aikaisemmin vain Lapin Keittiömestareiden pitkäaikainen puheenjohtaja Markku Lehtinen vuonna 2017.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun Yle Tunnuksella 21.7. kello 23 saakka.