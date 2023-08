Vuosikymmeniä sitten kielletty kauhuelokuva saapuu vihdoin teattereihin – ennakkosensuuri iski seksiin, väkivaltaan ja neuvostokritiikkiin

Italialaisen kauhuohjaaja Dario Argenton elokuva saa Suomen ensi-iltansa teattereissa 4. elokuuta. Neljä kärpästä harmaalla sametilla (1971) edustaa kauhuelokuvan alalajia gialloa, jonka merkittävimpiä tekijöitä Argento on.

Lajityyppiin kuuluvat visuaalinen tyylittely ja voimakkaat värit, tahattomastikin katsojaa sekoittavat yllätyskäänteet ja veriset sekä pitkitetyt murhakohtaukset.

Elokuvauutiset.fi-tiedotteen mukaan elokuvaa yritettiin tuoda tuoreeltaan Suomen teattereihin. Valtion elokuvatarkastamo asetti elokuvalle ehdollisen K16-ikärajan, jonka saamiseksi elokuvasta olisi pitänyt lyhentää muutamia murhakohtauksia.

Levittäjän valitettua asiasta elokuvalautakuntaan ja kieltäydyttyä tekemästä leikkauksia, elokuvatarkastamon kesäkuussa 1972 antama KK- eli kokonaan kielletty -päätös jäi voimaan.

Tarkastuspäätös on luettavissa Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) Elonet-tietokannasta.

Lait ja verotus vaikuttivat ennakkosensuuriin

Elokuvien tarkastus on ollut monivaiheinen prosessi, selventää Elävän kuvan keskuksen (ELKE) levityspäällikkö Antti Suonio. ELKE vastaa myös Neljä kärpästä harmaalla sametilla *-*elokuvan levityksestä.

Elokuvia on voitu kieltää kokonaan tarkastuksen aikana tai niistä on voitu määrätä leikattavaksi useita kohtia, ennen kuin se on hyväksytty levitykseen. Kaikki päätökset eivät välttämättä näy esimerkiksi Elonetin tiedoissa.

– Leikkaukset ovat joskus olleet tarkastamon määräämiä, joskus levittäjän tekemiä, Suonio kertoo.

Taustalla on voinut vaikuttaa myös vuosina 1964–1994 voimassa ollut elokuvaverolaki. Elokuvateatterien pääsymaksun verotus saattoi korkeimmillaan olla 30 prosenttia, jos tarkastamo katsoi elokuvan olevan ”sisällöltään huono tai taiteelliselta tahi siveelliseltä laadultaan heikko”.

– Levittäjät saattoivat leikata itse elokuvia välttääkseen rangaistusveron, Suonio sanoo.

Manaaja läpäisi seulan , Carrie ei

Valtion elokuvatarkastamo toimi opetusministeriön alaisuudessa vuosina 1946–2011. Vuonna 1966 voimaan astunut tarkastuslaki määräsi elokuvan kiellettäväksi, jos se oli ”ilmeisesti lain tai hyvien tapojen vastainen”.

Esimerkiksi kauhua herättävät elokuvat eivät nauttineet ilmaisunvapaudesta.

Kauhuelokuvaan suhtauduttiin Suomessa poikkeuksellisen tiukasti vuosikymmeniä, arvioi elokuvatarkastamon historiasta kirjoittanut Jari Sedergren. 70-luvulla ilmapiiri kuitenkin vapautui ja esimerkiksi Manaaja (1973) hyväksyttiin esitettäväksi leikkausten jälkeen.

Manaajan menestys toi kauhua lähemmäksi valtavirtaelokuvaa, Sedergren sanoo. Myös Shokin kaltaiset Suomessa julkaistut kauhusarjakuvat tekivät ilmapiiriä vastaanottavaisemmaksi.

Tarkastamo ei ollut kuitenkaan armollinen toiselle Hollywoodissa tuotetulle kauhuelokuvalle Carrielle (1976). Sen lyhennetty versio kiellettiin kokonaan 1977, kunnes vasta 90-luvulla elokuvan levitys sallittiin K18-ikärajalla.

Suomessa aikanaan kiellettyjen tai muuten esittämättä jääneiden kauhuelokuvien lista on huikea. Texasin moottorisahamurhat, Evil Dead, George A. Romeron zombie-elokuvat... kaikki nykyisin tunnustettuja klassikoita.

Edellä mainituista vain Texasin moottorisahamurhat kiellettiin Suomessa raaistavana jo ilmestymisensä aikaan.

Evil Deadia ja Romeron trilogiaa ei ainakaan Elonetin tietojen mukaan tarkastettu tuoreeltaan. Toimittaja ja elokuvafani Alex Anttila kertoi Ylen haastattelussa vuonna 2017, että erään lähteen mukaan Romeron trilogian keskimmäistä osaa Dawn of the Dead ei edes olisi yritetty tuoda Pohjoismaihin.

Antti Suonio on järjestänyt italialaisen genre-elokuvan esityssarjoja KAVIlle ja tehnyt proseminaarityönsä kauhuelokuvien sensuurista Suomessa 70-luvun alussa.

Neljä kärpästä harmaalla sametilla-elokuvan kohdalla on hänen mukaansa ollut poikkeuksellista, että levittäjä ei ole suostunut tarkastamon esittämiin poistoihin.

Giallo-elokuvia yritettiin tuoda Suomeen vähän verrattuna vaikka samaan aikaan pinnalla olleisiin spagettiwesterneihin.

– Gialloja ei nähty erityisesti minään lajityyppinä. On tapauskohtaista, onko yksittäistä elokuvaa pidetty enemmän trillerinä vai kauhuelokuvana. Enemmänkin ne rinnastettiin eurooppalaisen elokuvan yleiseen raaistumiseen, Suonio sanoo.

”Ulkosuhteita” ei saanut häiritä

Tarkastuslain mukaan elokuvaa ei voitu hyväksyä esitettäväksi, jos sen katsottiin voivan ”huonontaa valtakunnan suhteita ulkovaltoihin”. ”Ulkovallat” oli kiertoilmaisu Neuvostoliitolle.

Tällä perusteella kiellettiin kokonaan Aleksandr Solzhenitsynin samannimiseen romaaniin perustuva Ivan Denisovitshin päivä helmikuussa 1972. Stalinin vankileirillä tapahtuvaa elokuvaa levittänyt Jörn Donner valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta päätös pysyi voimassa.

Helpolla ei päässyt myöskään Renny Harlinin Jäätävä polte vuodelta 1986. Harlinin esikoisohjaus kertoo kolmesta amerikkalaisnuoresta, jotka päätyvät Neuvostoliittoon vankileirille kidutettaviksi.

Ensimmäinen Elonetiin kirjattu tarkastuspäätös on tammikuulta 1986, jolloin elokuva kiellettiin sekä raaistavana että ulkosuhteita vahingoittavana. Kahden kieltopäätöksen ja valituskierroksen jälkeen elokuva sai esitysluvan noin 3,5 minuuttia lyhennettynä.

Jäätävän poltteen Suomen ensi-ilta oli 19. joulukuuta 1986, lähes vuosi ensimmäisen tarkastuspäätöksen jälkeen.

Seksielokuville kielto napsahti herkästi

Seksin ja väkivallan suhteen suomalainen sensuuri kulki vastakkaiseen suuntaan Ruotsin kanssa 70-luvulla.

Siinä missä vaikka ruotsalainen seksielokuva Olen utelias – keltainen jäi esityskieltoon Suomessa pariksi vuodeksi, toimintasankari Charles Bronsonin elokuvat nähtiin meillä valkokankailla, mutta ei länsinaapurissa, Jari Sedergren kirjoittaa.

Enemmistö tuohon aikaan tarkastetuista elokuvista oli pehmopornoa, jotka saattoivat saada esitysluvan leikkausten jälkeen. Kieltoperusteissa puututtiin tarkempien ohjeistusten puutteissa elokuvien yksityiskohtiin, joiden perusteella elokuvan saattoi kieltää samaan aikaan vaikka ”raaistavana” ja ”hyvien tapojen vastaisena”.

Vuosikymmenen puoliväliin osui kaksi kohutapausta, jotka päätyivät esityskieltoon: Pier Paolo Pasolinin Sodoman 120 päivää ja Nagisa Oshiman Aistien valtakunta.

Ensimmäinen yhdisti sadistisen väkivallan, alastomuuden ja seksuaaliset perversiot, viimeksi mainittu sisälsi useita aitoja seksikohtauksia.

Pasolinin elokuvaa sai esittää ainoastaan poikkeusluvalla ennen 2000-luvun alkua. Näin kävi myös Aistien valtakunnalle, joka ehdittiin kieltää viidesti ennen esityskiellon purkamista vuonna 1992.

Aistien valtakunta sisälsi useita aitoja seksikohtauksia. Päänäyttelijät Tatsyua Fuji (vas.) ja Eiko Matsuda.

Valtion elokuvatarkastamon aika päättyy

Nykymuotoinen kuvaohjelmien tarkastuslaki tuli voimaan 1. tammikuuta 2001. Lain mukaan elokuvan saattoi kieltää kokonaan vain, jos sen sisältö oli rikoslain vastaista. Valtion elokuvatarkastamo lakkautettiin kokonaan vuonna 2011.

Uusi laki päätti niin sanotun ”aikuissensuurin” ajan ja elokuvien tarkistuksen painopiste kohdistui lasten henkisen kehityksen suojelemiseen.

Muutoksen seurauksena monet teatteri- tai videolevitystä vaille jääneet elokuvat pääsivät viimein leikkaamattomina katsottaviksi, mukaan lukien monet Dario Argenton elokuvat. Neljä kärpästä harmaalla sametilla on ollut Suomessa saatavilla DVD:nä vuodesta 2011.

