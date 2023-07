Persiljaa lemmikeille, inkivääriä ihmisille ja kuohujuomaa uusvanhasta raparperista – maatiloilla haetaan tuloja erikoistumalla

Olisiko se inkivääri, hunajamarja eli haskap, tattari, vai joku aivan muu? Tiluksilla etsitään omaa koloa markkinoilta yhä uutterammin myös erikoiskasveista.

Rääkkylässä nuorekkaaksi osoittautui uusvanha raparperi, josta jalostuu juhlajuomaa.

– Tässä aloitellaan nyt 25 aarilla. Tavoitteena on, että vuoden kuluttua raparperia kasvaa puolella hehtaarilla. Kysynnän mukaan edetään, kertoo isäntä Tero Tolvanen kotitilallaan Rääkkylän Oravisalossa.

Avaa kuvien katselu Neljänneshehtaari tuhtia raparperiä rehottaa Rääkkylän Oravisalossa. Tulevalle suvelle sitä istutetaan puolet lisää. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Raparperi on tuttu juttu, kiisseli- ja piirastarpeet kasvavat omilla pihoilla. Laajamittaisempaa raparperin tuotantoa on kuitenkin varsin vähän.

– Tietojeni mukaan kaupallista raparperin tuotantoa on vain reilun 30 hehtaarin alalla koko maassa. Pohjois-Karjalassa sen tuottajat voi laskea yhden käden sormin, Tero Tolvanen kertoo.

Oravisalon tilalta kaikki raparperi menee kontiolahtelaiselle jatkojalostajalle, jonka käsissä raparperi muuttuu alkoholittomaksi kuohujuomaksi.

Uuden lajin sovittaminen tilojen tuotantopalapeliin on monen asian summa

Maito- ja lihakarjatilojen määrä laskee koko maassa edelleen, Itä-Suomessa muuta maata nopeammin. Kokonaan uutta tuotantosuuntaa etsitään myös valtavirran ulkopuolelta. Useimmin erikoiskasveja kuitenkin kokeillaan jo olemassa olevan tuotannon ohessa.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomessa oli viime vuonna 43 611 maatalous- ja puutarhayritystä. Tilojen määrä väheni edellisvuoteen verrattuna yli tuhannella.

Keskimäärin käytössä olevaa maatalousmaata oli tiloilla 52 hehtaaria. Noin 85 prosenttia tiloista oli perheviljelmiä ja yhdeksän prosenttia maatalousyhtymiä.

Kasvinviljely oli tuotantosuuntana 70 prosentilla tiloista, kotieläintalous hieman yli 20 prosentilla. Loput tilat ovat sekatiloja, joilla ei ole yhtä selkeää päätuotantosuuntaa.

Oravisalossa raparperi osuu tilan kokonaisuuteen hyvin, se aikataulutuu sopivasti muun tuotannon kanssa. Lumien lähdettyä käynnistyy herukoiden leikkaus ja mansikkapeltojen kitkeminen. Kun ne on hoidettu, on sopivasti aikaa ottaa raparperin ensimmäinen sato talteen.

Avaa kuvien katselu Tolvasen pelloilla mansikka saa hiljalleen tehdä tilaa raparperille. Mansikan katemuoveja kierrätetään raparperikasvustoille turvaamaan lämpöä ja kosteutta. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

– Meillä on tuotannon pääsuuntana herukan viljely, mustaa eniten ja siihen rinnalle on tullut jonkin verran puna- ja viherherukkaa. Myös mansikka on tähän asti ollut tosi tärkeä. Poimijaongelmien takia olemme nyt vähentämässä mansikkaa ja samalla siirtämässä sitä itsepoimintaan, Tero Tolvanen kertoo raparperipellon laidalla Rääkkylässä.

Myös siementuotanto on tärkeää.

– Sekin on sopimuspohjaista, kuten oikeastaan kaikki meidän tuotantomme. Tilasiemenelle tuotetaan viljojen, herneen, apilan ja heinien siemeniä. Lisäksi vaimon erikoisalaa on hunaja, meillä on toistasataa mehiläispesää, hän sanoo.

Avaa kuvien katselu Raparperi niveltyy myös aikataulullisesti hyvin Tero Tolvasen tilan muun tuotannon kanssa. Maatilojen tuontato on usein monen palasen yhteensovittamista. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

”Tämä on sitkeiden ihmisten laji”

Maatiloilla mietitään tulevaisuutta monelta nurkalta, kun pyritään varautumaan globaaleihin muutoksiin ja muuttuvaan ilmastoon. Tukikäytäntöjen uudistuminen, monet tilatarkastukset ja muuttuvat ilmoitusvelvollisuudet ovat arkea.

– Äskettäin tuli muutoksia esimerkiksi kasteluveden käyttöilmoitukseen ja käyttölupien hakuun. Ennen viljelyn aloittamista on voitava selvittää ELY-keskukselle, mistä veden ottaa ja millaisia määriä sitä tullaan tarvitsemaan, kertoo erityisasiantuntija Marja Kallela ProAgriasta.

Kallelan alaa on puutarha- ja erikoiskasvituotanto. Hän seuraa aitiopaikalta, kun tiloilla kokeillaan uusia lajeja ja etsitään niille markkinoita.

– Esimerkiksi pensasmustikkaa on opeteltu nyt useita vuosia, härkäpapu saa jatkuvasti lisää peltoalaa, ja vihreää parsaa on tullut lisää. Tällä hetkellä näyttää olevan kovasti kiinnostusta hunajamarjaan eli haskapiin, jolla on tutkitusti korkeat ravintoarvot, Kallella kertoo.

Euroopassa haskap on uusi tulokas, sen myynti sallittiin EU:ssa vasta 2018.

– Viljelijän työ on yhä edelleen sitkeiden ihmisten laji. Muutoksia tulee jatkuvasti, ja niihin on pakko koettaa sopeutua, jos aikoo saada pellosta elannon.

– Sääolot vaihtelevat, ilmasto muuttuu, maatalouspolitiikka ja tukiraamit muuttuvat, ja markkinat elävät jatkuvasti. Tuotantoinvestoinnit ovat usein isoja, eikä kaikkia reunaehtoja mitenkään voi ennakoida, luettelee Marja Kallela ProAgriasta.

Suomessa on osattava huomioida jopa se, paljonko kasvi kestää valoa. Meidän kesäinen yötön yömme ei kaikille kasveille sovi, vaikka olot muutoin olisivat optimaalliset. Liiasta valosta stressaantuva kasvi kasvaa huonosti.

Kallela toivoo, että niin kuluttajat kuin viljelijätkin muistaisivat myös kotoiset peruskasvit kaalin ja nauriin. Ne ovat kiitollisia viljellä, ja ne ovat erittäin monikäyttöisiä.

Inkivääri juuttui toiselle puolelle maailmaa

Liperissä Puromäen tilalla Hanne ja Jukka Kinnunen ovat olleet inkiväärin kasvattajina Suomessa uranuurtajia. Tilalla ollaan muutoinkin valmiita pienellä kynnyksellä kokeilemaan uutta.

– Pakko olla, sillä tämä on jatkuvaa improvisointia. Kun koko maailma tuntuu olevan sekaisin konttirahteja myöten, emme saaneet inkivääriä tälle kesää. Nyt kasvaa muun muassa parsa- ja kiinankaalia, valkosipulia, maa-artisokkaa, avomaan kurkkua ja kurpitsaa. Uusin kokeilu on persilja lemmikkieläimille, Hanne Kinnunen naurahtaa.

Avaa kuvien katselu Hanne Kinnunen kertoo, että perheen oma luppakorva Herra Koponen toimii persiljan koemaistajana. Persilja kasvaa sulassa sovussa maa-artisokan ja valkosipulin välissä. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Persilja tuli Puromäen pelloille, kun paikallinen lemmikkiruokien valmistaja ehdotti sen kasvatusta. Liperiläinen Hoikan Herkku ostaa persiljat jyrsijöiden ruokasekoituksiinsa.

– Erikoistumiseen on tarjolla koulutusta. Sen ääreen kannattaa hakeutua jo senkin takia, ettei samoja virheitä tarvitse tehdä joka tilalla, kun uutta lajia otetaan kasvatukseen, Hanne Kinnunen toteaa.

Kinnunen pohtii persiljarivien äärellä, millaisia isoja muutoksia vastassa on jo aivan lähivuosina.

– Maasta on huolehdittava, sen hyvinvoinnista kaikki lähtee. Myös kasvinjalostuksella olisi voitava ennakoida tulevaa, esimerkiksi kuivuuteen sopeutumista. Ja nyt en puhu mistään geenimanipulaatiosta, joksi kaikki jalostustyö helposti leimataan jos ei ole perehtynyt aiheeseen, Hanne Kinnunen painottaa.

Puromäen puutarha on yksi yli sadasta Carbon Action -tilasta, joilla tutkitaan hiilen sitoutumista maaperään. Erikoiskasvit kertovat osaltaan viihtymisellään, kuinka maa voi. Kasvien palaute on lahjomatonta, se määrittää kesän sadon.