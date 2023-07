Valtava mopomiitti työllisti poliisia Pirkanmaalla viikonloppuna – komisario: ”Nopeuden ylitykset olivat aivan järjettömiä”

Poliisi puuttui Pirkanmaalla satojen mopomiittiin osallistuneiden kuljettajien toimintaan viikonloppuna.

Osallistujia oli liikkeellä niin mopoilla, kevytmoottoripyörillä, moottoripyörillä, mopoautoilla, henkilöautoilla perävaunuineen kuin mönkijöillä. Poliisin arvion mukaan osallistujia oli yhteensä ainakin tuhat.

Meno yltyi miitin aikana ajoittain vaaralliseksi, kun osallistujat muun muassa keulivat sekä kiihdyttelivät ja jotkut ajoivat poliisia karkuun. Tapahtumista kirjattiin useita rikosilmoituksia.

Rikosimikkeitä oli erilaisia. Törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia kirjattiin kolme ja kulkuneuvon kuljettamisia oikeudetta neljä. Poliisi jakoi osallistujille myös useita ajokieltoja, liikennevirhemaksuja, sakkomääräyksiä ja vaatimuksia eriasteisista rikoksista. Lisäksi poliisi antoi satoja suullisia huomautuksia.

Poliisi poisti myös paikalta noin 300 henkilöä ja kymmeniä autokuntia.

Tapahtumaan valmistauduttiin etukäteen

Komisario Mikko Särkioja kertoo poliisin saaneen etukäteen sosiaalisen median kautta vihiä, että kolme erillistä mopomiittiä kokoontuu Lempäälän Ideaparkin parkkipaikalle. Jotta tilanteeseen pystyttiin reagoimaan asianmukaisella tavalla, varautumistoimet aloitettiin hyvissä ajoin.

Tapahtumaa varten haalittiin lisää resursseja. Useita poliisipartioita oli kiinni tehtävällä tunteja. Poliisi käytti apunaan myös drooneja.

– Pystyttiin sitä kautta toimimaan paremmin ja tehokkaammin. Saimme toiminnalle vaikuttavuutta ja pystyttiin konkreettisesti toimimaan, Särkioja kertoo.

Särkiojan mukaan monissa tapauksissa nopeus on ylittänyt reilusti sallitun rajan taajama-alueilla.

– Nopeuden ylitykset olivat aivan järjettömiä. Myös itse ajoneuvoissa on havaittu puutteita.

Miitistä tehtiin myös useampi lastensuojeluilmoitus.

– Lastensuojeluilmoitukset lähtevät jos on alaikäisiä ja heitä epäillään rikoksesta. Vaikka kyse on liikennerikoksesta, siitä on velvollisuus ilmoittaa huoltajille ja sosiaaliviranomaisille, Särkioja sanoo.

Mopomiitit riesanneet jo tovin

Luvattomasti järjestetyt mopomiitit ovat aiheuttaneet poliisille harmaita hiuksia aiemminkin tänä kesänä. Mikko Särkiojan mukaan ongelma ei koske vain Tamperetta, vaan koko Sisä-Suomen poliisilaitoksen aluetta.

– Kyllä tällainen kokoontuminen on ihan jokaviikkoista. Tämä on tällainen niin sanottu muoti-ilmiö, Särkioja sanoo.

Lauantaina osallistujia oli niin paljon, että ajoneuvot tukkivat Ideaparkin läheisyydessä sijaitsevia teitä ja katuja.

Särkioja pelkää, että jos kiihdytysalueella keulitaan ja jotain sattuu, apu ei välttämättä pahimmassa tapauksessa ennätä paikalle ajoneuvojen suuren määrän takia.

– Esimerkiksi viikonloppuna porukkaa oli niin paljon, että terveydenhoitoyksiköiden, ambulanssien ja pelastusajoneuvojen on erittäin vaikea päästä paikalle, mikä on aivan välttämätöntä.

Särkioja arvelee, että mopomiitit työllistävät poliisia myös ensi viikolla. Hän toivoo, että mopomiitteihin osallistuva nuoriso saataisiin osallistumaan aktiivisesti yhteistyöhön poliisin kanssa.

– Pyrimme saamaan heitä mukaan tähän. Koulutetaan, tiedotetaan ja lähdetään rakentamaan tätä hommaa ihan alusta, että se saataisiin oikeille raiteille. Se olisi kaikkien kannalta paras ja turvallisin vaihtoehto.