Broileritila on kuin jättimäinen keskoskaappi – hygienia on jo nyt tarkkaa, mutta aina voi parantaa: ”Lintuinfluenssatilanne on vakava”

Nurmolainen eläinlääkäri Petri Yli-Soini on kasvattanut broilereita Alatalon tilalla reilut parikymmentä vuotta. Linnut ovat hänelle tuttuja tuotantoeläimiä pikkupojasta lähtien, sillä broilertuotanto alkoi hänen kotitilallaan jo vuonna 1976.

Lintuinfluenssavirus ei ole koskaan päässyt suomalaiselle siipikarjatilalle. Muualta Euroopasta tartuntaketjuja löytyy, jopa Ruotsissa on ollut epidemioita.

Viime aikoina on tavattu muun muassa kuolleita lokkeja, joiden kuolinsyyyksi on paljastunut lintuinfluenssavirus. Virus on päässyt tarttumaan ainakin jo viidelle pohjalaiselle turkistarhalle, ja lisää näytteitä on lähetetty tarhoilta tutkittaviksi.

Petri Yli-Soini pelkää pahinta, mutta toivoo parasta.

– Kyllähän tilanne on vakava, ei siitä pääse mihinkään. Ei näin paha tilanne Suomessa ole ollut lintuinfluenssan osalta koskaan.

Yli-Soinin mukaan tilanteesta tekee hankalan se, että viruksen levittäjä on nyt lokki.

– Aikaisemmin lintuinfluenssaa ovat levittäneet merikotkat ja kurjet, jotka lentävät paljon lokkeja pienemmissä parvissa tai jopa yksinään. Lokkien syysmuutto on vielä arvoitus; onko se vielä vyörymässä vai jo pian päättymässä, pohtii Yli-Soini.

Toimittaja Päivi Rautanen vieraili Petri Yli-Soinin tilalla Etelä-Pohjanmaalla.

Totuttu vastustamaan tauteja

Yli-Soini on kuitenkin luottavainen. Hän uskoo, että suomalainen tuotantosiipikarja selviää uhasta. Tuotantorakennukset kestävät painepesua ja tilat on rakennettu tiiviiksi. Tiloilla on ennen kaikkea totuttu vastustamaan tauteja.

– Lihasiipikarjatiloilla ei eläintautien torjunnassa oikeastaan rauhan aikaa olekaan, vaan meillä on kaiken aikaa jonkunlaisen eläintaudin uhka päällä.

Tyyppiesimerkiksi Yli-Soini mainitsee salmonellan, jota tiloilla on vastustettu jo vuosikymmeniä.

– Kaikkia eläintauteja vastustetaan periaatteessa samoilla periaatteilla.

Broileritiloilla on totuttu torjumaan tauteja. Arkistokuva.

Jättimäinen keskoskaappi

Ovatko linnut tuotantoeläiminä herkempiä taudeille kuin esimerkiksi nauta ja sika?

– Tarkkaa sielläkin on tautien vastustaminen, ja samanlainen tautisulku nauta- ja sikatiloillakin on käytössä, Petri Yli-Soini vastaa.

Siipikarjalla on kuitenkin omat erikoisuutensa.

– Tuotantopolven broilerit toimitetaan heti kuoriutumisensa jälkeen tilalle eli kyse on vastasyntyneistä eläimistä. Niiden hoito vaatii mahdollisimman puhtaita ja hygienisia tiloja.

– Kun kanalassa ovat olosuhteet kunnossa, siitä on käytetty vertausta jättimäinen keskoskaappi. Siihen pitää pyrkiä.

Aina voi tehdä vähän vielä tarkemmin

Viranomaiset ovat kehottaneet maatiloja, etenkin siipikarjatiloja, estämään kaikin keinoin luonnonvaraisten lintujen kontaktit tuotantoeläimiin.

Miten siipikarjatiloilla voidaan tehostaa jo ennestään tarkkaa tautien torjuntaa?

– Aina voi kaiken tehdä vähän vielä paremmin. Päivittäiseen toimintaan voi lisätä huolellisuutta. Tuotantotiloista pitää pyrkiä tekemään sellaisia, että ne eivät houkuttele vahinkoeläimiä, ei etenkään villilintuja, Petri Yli-Soini neuvoo.

Yli-Soini neuvoo huolellisuuteen etenkin rehujen kanssa.

– Jos rehua pääsee pihamaalle, se kannattaa heti siivota pois ja vuotavat rehuputket korjata. Jos villilinnuille ei ole tilalla syötävää, se on niille epäkiinnostava kohde.