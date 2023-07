Merikotkien ja merimetson poikasten välillä on käynnissä karu luonnonnäytelmä – ”Se on aika brutaalin näköistä touhua”

Merimetsojen pesälaskennan mukaan kanta on selvässä kasvussa Porin Enäjärvellä. Merikotka on ainoa kannan kasvua rajoittava tekijä alueella.

Merimetson kevään poikaset ovat nyt siinä iässä, että ne lähtevät liikkeelle pesistään. Ensimmäinen seikkailu kotipesästä on merimetson poikaselle suuri vaaran paikka.

Porin Enäjärvellä onkin käynnissä karu luonnonnäytelmä, jossa merikotkat saalistavat pesästään toikkaroivia merimetson poikasia armotta. Suomen ympäristökeskuksen valtuuttaman merimetsolaskijan Antti J. Lindin mukaan merikotkat ovat löytäneet Enäjärven ruokapaikakseen.

– Tällä hetkellä siellä on kauhea teurastus menossa. Se on aika brutaalin näköistä touhua, kokenut lintuasiantuntija toteaa.

Merikotka saalistaa poikasia päiväsaikaan, joten näytelmää on helppo seurata. Parhaimmillaan Enäjärvellä on saalistanut lähes kolmekymmentä merikotkaa.

Lindin arvion mukaan petolinnun kynsiin joutuu peräti 30–40 prosenttia kaikista poikasista.

Kanta kasvussa merikotkista huolimatta

Merikotkien mässäilystä huolimatta merimetsokanta Porin Enäjärvellä on jatkanut kasvuaan tänäkin kesänä. Pesälaskennassa alueella laskettiin 1686 pesää, eli 435 pesää viime vuotista enemmän. Enäjärven merimetsoyhdyskunta on yksi Suomen suurimmista.

Antti J. Lindin mukaan merimetsot ovat levittäytyneet entistä laajemmalle Enäjärven ympäristöön.

– Viime vuonna merimetsot pesivät kolmessa kohtaa, nyt seitsemässä paikassa. Saaret alkavat jo hajoamaan, eivätkä puut saaressa enää kestä.

Antti J. Lind uskoo, että merimetsot pärjäävät jatkossakin hyvin Enäjärven luonnonsuojelualueen ympäristössä. Ainoa tilannetta muuttava tekijä on juuri merikotka.

– Huhti-toukokuun vaihde on ratkaiseva. Kuinka paljon silloin on merikotkahäirintää? Jos sitä on paljon, on mahdollista, että ne siirtyvät muualle.

Porin Enäjärvi kuuluu Natura 2000 -luonnonsuojelualueiden verkostoon. Järvi on kooltaan pieni, ja se on ollut lintuharrastajien suosiossa runsaan lajistonsa takia.

Merimetsot levittäytyivät järvelle vuonna 2018, jonka jälkeen niiden aiheuttamista haitoista on keskusteltu alueella runsaasti. Alueen vieressä asuva porilaisperhe ei voi ulkoilla pihallaan kesäisin, sillä haju on niin karmea. Perhe toivoo, että linnut muuttaisivat muualle.

Avaa kuvien katselu Enäjärven vieressä asuva Outi Patola toivoo, että merimetsot muuttaisivat muualle. Hän kertoi haitoista Ylelle viimeksi toukokuussa. Kuva: Soila Ojanen / Yle

– Meitä on yritetty lohduttaa, että merimetsot ovat liikkuvaa sorttia. Ne saattavat lähteä, mutta todellisuudessa tilanne vain pahenee, Outi Patola kertoi Ylelle keväällä.

Lisää: Merimetsot pakenevat sisämaahan merikotkia ja luvallista häirintää – porilaisperheen pihassa pesinnän muutos on lemunnut jo vuosia

Merimetso on rauhoitettu laji. Lintu aiheuttaa runsaasti vahinkoja kaupalliselle kalastukselle. Parhaillaan on menossa selvitys, jossa tutkitaan, paljonko vahinkoja merimetsot kalastukselle aiheuttavat. Jos vahingot osoittautuvat merkittäviksi, aletaan selvittää mahdollisuutta haittakorvauksiin.