Ilmastotutkija toivoo, ettei puhuttaisi pelkästään lämpöennätyksistä ja kertoo, mikä olisi tärkeämpää

Nainen kaataa vettä päälleen viilentyäkseen Rooman helteissä Italiassa 17. heinäkuuta. Etelä-Euroopassa on tällä viikolla voimakas helleaalto, ja lämpötilat saattavat kivuta Sisiliassa ja Sardiniassa jopa 48 asteeseen.

Climate Reanalyzerin mukaan heinäkuun 3.–17. päivä maailmassa on ollut jokaisena päivänä keskimäärin kuumempi kuin koskaan aiemmin vähintään satelliittien mittaushistoriassa eli vuodesta 1979 eteenpäin.

Edellinen maailman keskilämpötilan päivittäinen ennätys 16,92 astetta on rikottu 14. elokuuta 2016 ja 24. heinäkuuta 2022.

Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Hannele Korhonen kertoo puhelinhaastattelussa, ettei ole aiemmin tutustunut Mainen yliopisto ylläpitämään Climate Reanalyzer -sivustoon, mutta näkee sen tietojen pohjautuvan luotettavaan uudelleenanalyysiin, joka yhdistää mittaus- ja mallidataa.

– Data on sinänsä luotettavaa, mutta pitää jälkikäteen varmistaa, onko jäänyt minkäänlaisia virheitä, hän kommentoi.

Luotettavaa mittausdataa on Korhosen mukaan 1800-luvun loppupuolelta tähän päivään saakka. Luotettavaa päivittäistä dataa on kuitenkin vasta 1900-luvun puolivälin tienoilta. Vuodesta 1979 lähtien pintamittausten lisäksi on käytetty satelliitteja, joiden tiedot ovat alueellisesti kattavampia.

Avaa kuvien katselu Graafissa esitettynä maapallon keskilämpötila vuosilta 1979-2023. Graafissa näkyvät entinen lämpöennätys 16,92 celsiusta ja nykyinen ennätys 17,23 celsiusta. Kuva: Climate Reanalyser / Yle

Korhonen kertoo, että maailman keskilämpötila lasketaan yhdistelemällä erilaisia mittaushavaintoja satelliiteista, mantereelta ja meriltä.

Lisäksi on luotu matemaattisia menetelmiä, joilla pystytään tarkastelemaan lämpötiloja alueilta, joilta mittauksia ei ole saatavilla niin tiiviisti. Tällaisia alueita löytyy esimerkiksi vuoristoista ja autiomaista.

Merkitystä itse ilmastonmuutoksella, ei vain ennätyksillä

Korhosen mukaan keskilämpötilalla on merkitystä, sillä se vaikuttaa maapallon keskimääräisiin elinolosuhteisiin. Keskilämpötila vaikuttaa esimerkiksi siihen, onko Suomessa perinteisiä lumisia talvia.

– Keskilämpötilan nouseminen tarkoittaa vaikkapa rankkasateiden tai kaupunkitulvien lisääntymistä ja myös sitä, että on enemmän ääri-ilmiöitä.

Kun kasvihuonekaasupitoisuudet kasvavat ilmakehässä, ilmastojärjestelmään sitoutuu entistä enemmän energiaa, mikä näkyy suoraan keskilämpötilojen nousussa ja äärevien lämpötilojen yleistymisenä, Korhonen kertoo.

– Jos meillä olisi ollut 50–100 vuotta sitten täsmälleen samat meteorologiset olosuhteet, silloinkin olisi ollut lämmintä, mutta korkeimmat lämpötilat olisivat jääneet selkeästi alhaisemmiksi.

Korkeimmat ennustetut lämpötilat Euroopassa eivät ole tänä kesänä kaukana mittaushistorian lämpöennätyksestä 48,8 asteesta. On mahdollista, että ennätys rikkoutuu. Korhonen toivoo kuitenkin, ettei puhuttaisi vain ennätyksistä, vaikka ne herättävätkin ihmisten mielenkiinnon.

– Ilmastonmuutos etenee koko ajan riippumatta siitä, ylitetäänkö me nyt vaikka yhdellä kymmenyksellä se aikaisempi ennätys. – – Tärkeämpää on puhua ylipäätään ilmastonmuutoksen torjumisesta.

Helteeseen kuoli viime kesänä yli 62 000 Euroopassa

Tuoreen tutkimuksen mukaan viime vuonna Euroopan kovissa helteissä kuoli jopa 62 000 ihmistä. Korhosen mukaan luku on todella iso, eivätkä ihmiset välttämättä oikein ymmärrä sen suuruutta.

– Tämmöiset lämpöaallot, helleaallot ei välttämättä tunnu visuaalisesti niin dramaattisilta kuin hirmumyrskyt tai rankkasateet, joissa ihmiset saattavat lähteä vesimassan mukana.

Helleaallot ovat Korhosen mukaan erityisen vaarallisia vanhuksille ja kroonisesti sairaille.

Hän kertoo, että lämpötilat ovat olleet niin korkeita, että ne ovat myös terveen aikuisen elimistölle suuri rasitustekijä ja saattavat aiheuttaa ennenaikaisia kuolemia. Jos lämpötila lähentelee 45 astetta, nestehukka on todellinen ongelma ja lämpöhalvauksen riski kasvaa.

Korhonen näkee mahdolliseksi, että tänä kesänä helteeseen kuolleiden määrä voisi kasvaa pitkien kuumien jaksojen takia. Vielä ei kuitenkaan ole tietoa, millainen loppukesä tulee olemaan.

Hän muistuttaa, etteivät erittäin kuumat helteet kuitenkaan suoraan tarkoita sitä, että ihmisiä kuolisi enemmän.

– Jos pystymme suojelemaan kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevia, näin ei käy. Voimme esimerkiksi varmistaa, että vanhainkodissa on hyvä ilmastointi ja annetaan riittävästi vettä.

Jutussa on hyödynnetty Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Hannele Korhosen puhelinhaastattelua sekä Ylen aamun haastattelua 18. heinäkuuta.