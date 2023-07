Köyhä lapsi on vaarassa syrjäytyä jopa liikuntaharrastuksista – Yle kysyi uudelta ministeriltä, onko hallituksen pallo hukassa vai hallussa

Hallituksessa istuu ministeri, jonka tehtäväkenttänä on huolehtia Suomen liikunnasta ja urheilusta.

Hallitusohjelmassa liikunta on niin tärkeä, että sen sanotaan jopa lisäävän ”kriisinkestävyyttä”.

Hallitusohjelmassa on myös kirjaus, joka herätti tuoreeltaan hymähtelyä ja toisaalta taas kiukkua mikromanageerauksesta: ”Sisällytetään pallo äitiyspakkaukseen ja lisätään neuvoloihin perheliikuntaneuvontaa.”

Pallo? Yle lähti liikunta-, urheilu- ja nuorisoministerin Sandra Bergqvistin (r.) kotikonnuille Nauvoon ottamaan selvää siitä, onko pallo hukassa vai hallussa.

Miten Suomi aiotaan saada yhtä jalkaa liikkeelle säästöistä huolimatta? Riittääkö miljardileikkausten keskellä rahaa lainkaan vähävaraisten nuorten liikunta- ja urheiluharrastuksiin?

– Äitiyspakkauksen pallo on symboli liikkumisesta, ja lapset tykkäävät liikkua. Samalla se on muistutus myös vanhemmille liikunnan tärkeydestä, Bergqvist selittää.

Monissa perheissä ei ole rahaa harrastuksiin

Ministeri itse elää niin kuin hallitusohjelma opettaa. Lujaa Nauvon kyläteitä juoksevaa Bergqvistiä täytyy uskoa.

– Yritän juosta joka päivä. Se tuo minulle hyvinvointia ja rauhaa.

Avaa kuvien katselu Nuorisoministerinä Sandra Bergqvistille kuuluvat myös huonosti voivat ja oireilevat nuoret. Kuva: Samuli Holopainen / Yle

Ministeri Sandra Bergqvist myöntää, että hallituksen leikkaukset koettelevat mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa ja urheilua.

– Monilla perheillä harrastaminen voi olla taloudellisesti iso haaste. Sen vuoksi jatkamme myös tässä hallitusohjelmassa niin sanottua harrastamisen Suomen mallia. Se tarkoittaa sitä, että koulupäivän yhteydessä järjestetään maksuttomia harrastuksia.

Bergqvist tietää, että kilpaurheilu on kallista. Hallituksen Suomi liikkeelle -ohjelma kokeilee palveluseteliä maksuihin.

– Sen vuoksi kokeiluna on käynnissä harratussetelihanke esimerkiksi Turussa. Setelin avulla voi maksaa harrastusmaksuja. Jos kokeilu toimii, mietitään josko suositeltaisiin, että kunnat ottavat muullakin käyttöön.

Niukkuutta on tarjolla koko Suomelle vauvasta vaariin.

– Kaikki varmasti ymmärtävät, että meidän tulee säästää. Joudumme miettimään tarkasti, mitä voimme tehdä ilman avustuksia.

Nuorisoministerinä Bergqvistin kontolla ovat myös suuri osa niistä lapsista ja nuorista, jotka voivat huonosti ja painivat mielenterveysongelmien kanssa. Joka seitsemäs nuori on kärsii vakavista ongelmista.

– Huolestuttaa. On mielenterveysongelmia ja syrjäytymistä. Teemme laajan toimenpideohjelman, jonka avulla koetamme tavoittaa huonosti voivat nuoret, Bergqvist lupaa.

Myös niin sanotun lapsiköyhyyden pelätään lisääntyvän, kun hallituksen säästöt kohdistuvat monin osin lapsiperheisiin, työttömiin ja vaikkapa yksinhuoltajiin. Köyhyyttä lisäävät muun muassa sovitellusta päivärahasta poistuvat lapsikorotukset ja suojaosa sekä asumistuen muutokset.

Avaa kuvien katselu Ministeri Bergqvist on huomannut, että somen keskustelut ovat muuttuneet viime aikoina vihaisiksi ja epämiellyttäviksi. ”Minua huolestuttaa varsinkin kielenkäyttö.” Kuva: Samuli Holopainen / Yle

Keskusteluilmapiiri: Verta areenalle!

Tiukka hallitusohjelma on kiristänyt yhteiskunnallista keskusteluilmapiiriä.

Vaikka Bergqvist on RKP:n varapuheenjohtaja, hän sanoo, että itse hallitustilanteen kireyttä ja käänteitä kommentoi ainoastaan puolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

Mutta kun kysyy Bergqvistiltä, miltä Suomen keskustelukenttä yleisesti vaikuttaa, hän kuvailee kärjistymistä sellaiseksi, jossa vaaditaan jatkuvasti verta areenalle.

– Rehellisesti sanottuna: ilmapiiri varsinkin somessa eli sosiaalisessa mediassa on hyvin vihainen ja epämiellyttävä. Minua huolestuttaa varsinkin kielenkäyttö.

Myös koko uusi hallitus kipuilee: rasistista kielenkäyttöä, yhden hallituksen ministerin ero alkumetreillä, syksyllä odottava vääntö työlaeista mahdollisine suurmielenosoituksineen.

Erilaisista lähtökohdista ponnistavat hallituspuolueet eivät ole kunnolla päässeet työskentelynsä alkuun. Muun muassa kevään vaaleista ja pitkään kestäneistä hallitusneuvotteluista johtuen esimerkiksi budjettiriihtä on jouduttu myöhäistämään syyskuun puoliväliin.

Avaa kuvien katselu RKP:n varapuheenjohtaja pahoittelee, että sitä että hallituspuolueiden alkutaival on ollut kireää. ”Ja onhan se niin, että meillä arvopohja on hyvin erilainen.” Kuva: Samuli Holopainen / Yle

Varsinkin perussuomalaisten ja RKP:n välit ovat olleet räjähdysherkät. Riitojen vuoksi niin sanottuja pelisääntöneuvotteluja on käyty melkein joka viikko.

– Näin on ikävä kyllä ollut. Ja onhan se niin, että meillä arvopohja on hyvin erilainen. Kieltämättä tämä on hyvin haasteellinen hetki.