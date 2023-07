Lintuinfluenssa riivaa myös Murmanskin alueella

Lintuinfluenssaa on tavattu Pohjois-Norjassa ja Suomessa, sekä Murmanskin alueella muun muassa Teriberkan kylässä. Arkistokuva Teriberkasta vuodelta 2021.

Yhä idempänä Teriberkassa on löytynyt kuolleita lintuja murmanskilaismedian mukaan. Murmanskin aluehallinto harkitsee karanteenia pahimmille paikoille Jäämeren rannalle.

Lintuinfluenssa riivaa Barentsin alueella yli rajojen, myös yhä idempänä Murmanskin alueella Venäjällä.

Barentsinmeren rannalla Uurajoen suulla ja rannalla lähellä Norjan rajaa on nähty massoittain lintuinfluenssaan kuolleita lintuja, lähinnä harmaalokkeja heinäkuun alussa. Ja nyt heinäkuun puolivälissä myös idempänä, Teriberkan kylässä noin 120 kilometriä Murmanskista itään.

Murmanskin aluehallinto harkitsee Uuran ja Teriberkan kylän alueille karanteenia, kerrotaan murmanskilaismediassa. Karanteeni koskisi viiden kilometrin matkaa vaara-alueesta ja rannasta.

Karanteeni tarkoittaa sitä, etteivät ihmiset eivätkä lemmikkieläimet saa mennä vaara-alueelle, kerrotaan murmanskilaismediassa viranomaisten määräyksestä. Usein koirat ja kissat kulkevat Murmanskin alueella vapaina etenkin pienissä kylissä.

Paikalliset viranomaiset lisäksi edellyttävät alueen kanatiloilla noudattamaan erityistä huolellisuutta ja pitämään omat linnut suljetuissa tiloissa. Viranomaiset muistuttavat, ettei kuolleisiin lintuihin saa koskea.

Teriberkan kylässä Barentsinmeren rannalla oli juuri viikonloppuna suuri kulttuurifestivaali, johon osallistui mediatietojen mukaan noin 15 000 ihmistä.

On mahdollista, että festivaalivieraat ovat kohdanneet lintuinfluenssaan kuolleita lintuja Teriberkassa. Pieni Teriberkan kylä on nykyään suosittu matkakohde, joka on noussut etenkin pietarilaisten ja moskovalaisten suosioon arktisella eksotiikalla ja karulla luonnolla.

Barentsin alueella olevasta lintuinfluenssasta kertoi aiemmin myös norjalainen nettilehti The Independent Barents Observer.