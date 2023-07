Huijarit soittavat perintätoimiston nimissä tai esittäytyvät pankkitoimihenkilöiksi – poliisi muistuttaa varovaisuudesta

Viimeisimmissä tapauksissa rikollisten pankkitileille on lähtenyt muutamia tuhansia euroja. Poliisi muistuttaa, että ”turvasiirtoja” ei tule tehdä, eikä pankkitunnuksia antaa ulkopuolisille.

Poliisi varoittaa huijauksista, jossa rahaa on siirretty rikollisten pankkitileille.

Poliisille on tullut ilmoituksia, joiden mukaan perintätoimiston nimissä on soitettu henkilöille ja kerrottu maksamattomista laskuista. Nämä puhelut kyseiset henkilöt ovat lopettaneet, koska ovat tienneet, ettei heillä ole mitään maksamattomia laskuja.

”Perintätoimistopuheluiden” jälkeen on tullut soitto, jossa on esiinnytty pankkitoimihenkilönä ja väitetty pankkitilin olevan virushyökkäyksen kohteena. Tällä perusteella on pyydetty siirtämään tilillä olevat rahat turvaan annetulle pankkitilille.

Muutamissa tapauksissa rahat on siirretty annetulle pankkitilille, jolloin ne ovat päätyneet rikollisille.

Tilanne koskee koko Suomea, mutta viimeisimmät tapaukset ovat tulleet tietoon Etelä-Savossa.

– Ei näitä nyt montaa tapausta ole, mutta muutamakin on liikaa, sanoo rikosylikonstaapeli Ismo Venäläinen Itä-Suomen poliisista Mikkelistä.

Huijauksissa rahaa on menetetty muutamia tuhansia euroja per tapaus.

– Jos tulee tunne, että tuli huijatuksi, niin yhteys poliisiin tai omaan pankkiin kannattaa ottaa mahdollisimman nopeasti Venäläinen muistuttaa.