Heinäkuu on maistraattien superkuukausi: pareja vihitään jopa vartin välein

Helsingin Digi- ja väestötietoviraston eli entisen maistraatin ovi käy heinäkuisena perjantaina lähes taukoamatta.

Tuoreita aviopareja astuu ovista ulos noin vartin välein. Samalla oven avauksella uudet painuvat sisään.

Käynnissä on vuoden suosituin avioitumisaika: maistraatissa vihitään heinäkuussa virka-ajalla jopa 18 paria päivässä.

– Emme tienneet ruuhka-ajasta. Keväällä valitsimme kesän ensimmäisen vapaan perjantain, ja se oli tämä, kertoo Fredrik Jansson.

Hän ja tuleva puolisonsa Noora Philips odottavat vuoroaan maistraatin ovien edessä Helsingin Sörnäisissä.

– Jännittää. Olemme seurustelleet seitsemän vuotta, ja nyt aika on kypsä, Philips sanoo.

Avaa kuvien katselu Noora Philips ja Fredrik Jansson odottivat vihkimisvuoroaan Helsingin Digi- ja väestötietoviraston edustalla perjantaina. Kuva: Otso Karhu / Yle

Suomessa kesä on tyypillisesti suosittua aikaa solmia avioliitto. Vuonna 2022 suosituin avioitumiskuukausi oli heinäkuu. Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna solmittiin 21 942 avioliittoa. Niistä vajaa puolet, eli 10 638 olivat siviilivihkimisiä.

Heinäkuu näyttää edelleen pitävän kärkisijaa, vakuuttaa Digi- ja väestötietoviraston johtava asiantuntija ja notaari Tanja Tams.

– Helsingissä on heinäkuussa noin 300 virka-aikaan tapahtuvaa siviilivihkimistä. Hyvinkäällä vastaava lukumäärä on sata ja Porvoossa noin puolet siitä, itsekin lukuisia pareja avioon maistraatissa vihkinyt Tams sanoo.

Vertailun vuoksi Tams kertoo maistraatin vihkivän tammi-helmikuussa Uudellamaalla virka-aikaan runsaat 200 paria kuukaudessa.

Viikonpäivistä suosituin maistraatissa on perjantai. Helsingissä kaikki kesäperjantait ovat täyttyneet jo aikaisin keväällä.

Tams uskoo perjantaiden suosion selittyvän sillä, että monelle on helpompaa järjestää hääjuhla viikonloppuna kuin arkena – jos juhlat aikoo ylipäätään järjestää. Tams on huomannut, että perjantaisin maistraatissa on myös eniten vieraita todistamassa läheistensä vihkimistä.

Kyse ei ole liukuhihnatyöstä, vakuuttaa notaari

Maistraatissa vihkimisiä hoitaa päivän aikana kaksi ihmistä, joista toisen vastuulla ovat aamupäivän vihkimiset ja toisella iltapäivän. Parit vihitään vartin välein.

Todistajia tarvitaan paikalle aina kaksi, ja tarvittavat asiakirjat tulee olla valmiina.

– Vaikka vihkimisiä toteutetaan nopealla tahdilla ja virallinen vihkikaava perustuu lakiin, en usko, että kukaan ajattelisi seremonian olevan liukuhihnatyötä. Vihkiminen on usein hyvän mielen tapahtuma, jossa voi tuntea iloa tai liikutusta.

Avaa kuvien katselu Vihkitilaisuuden tunnelmaan on pyritty vaikuttamaan rauhallisella, harmonisella sisustuksella. Pareja vihitään Uudellamaalla myös muun muassa Vantaan kaupunginmuseossa sekä Porvoon ja Lohjan vihkitiloissa. Kuva: Digi- ja väestötietovirasto

Maistraatissa on kaksi vihkitilaa ja odotustila. Vihittävän parin pitää saapua paikalle viisi minuuttia ennen omaa vihkiaikaa.

Meri Enqvist ja Tuomas Telaranta saapuvat maistraatin eteen noin kymmenen minuuttia ennen H-hetkeä.

– Emme tienneet ruuhka-ajasta mitään, ennen kuin näimme Ylen toimittajan mikki kädessä, Telaranta sanoo nauraen.

Vaikka toimitus maistraatissa on nopea, on hääpäivää pohdittu jo puoli vuotta. Avioitumisen jälkeen he siirtyvät häälounaalle, ja illasta on tiedossa ”riehakkaampaa juhlimista”.

– Tuntuu todella hyvältä, Enqvist sanoo.

Avaa kuvien katselu Tuomas Telaranta ja Meri Enqvist olivat iltapäivän ensimmäinen vihittävä pari Helsingin maistraatissa. Kuva: Otso Karhu / Yle

DVV:n Tanja Tamsin mukaan notaari ehtii usein vaihtaa parin kanssa muutaman sanan. Joskus notaari ehtii lukea parin toiveesta tilaisuudessa vaikkapa tietyn runon.

– Tiloissamme on ”rakkausvirasto”-niminen kyltti muistuttamassa teemasta. Usein parit kiinnittävät iloisina siihen huomiota, Tams kertoo.

Tanja Tams on urallaan huomannut, että kansainvälisten avioliittojen määrä on viime vuosina kasvanut.

– Vihkimisen voi toimittaa joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Osa vihkijöistämme vihkii myös esimerkiksi espanjaksi, ranskaksi tai saksaksi.

Kaikki siviilivihkimiset eivät tapahdu maistraatissa. Kesällä Uudellamaalla toteutetaan virka-ajan ulkopuolella suunnilleen sata siviilivihkimistä parien toivomissa kohteissa.

Onko sinut vihitty avioliittoon maistraatissa? Voit keskustella kokemuksestasi lauantaihin 22.7. kello 23:een saakka.