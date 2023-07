Sisäministeri Mari Rantanen nimeää kolme uhkaa Suomen sisäiselle turvallisuudelle ja kertoo, miten niihin vastataan

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) on toisen kauden kansanedustaja Helsingin vaalipiiristä. Hän on koulutukseltaan poliisi, ensihoitaja, sairaanhoitaja ja lähihoitaja.

Petteri Orpon (kok.) hallituksen ohjelmassa kaavaillaan maahanmuuttopolitiikkaan tuntuvia kiristyksiä. Uudistusten eturintamassa on Orpon hallituksen sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantanen.

Rantasen mukaan Suomi siirtyisi uudistusten myötä maahanmuuttopolitiikassaan ”yleispohjoismaiselle tasolle”.

Perussuomalaiset on vaatinut Suomen maahanmuuttopolitiikan muuttamista Ruotsin ja Tanskan suuntaan. Sillä on yleensä viitattu maahanmuuton rajoittamiseen.

Hallitusohjelmassa kaavaillaan tiukennuksia esimerkiksi pysyvän oleskeluluvan ja kansalaisuuden saamiseen. Lisäksi pakolaiskiintiö aiotaan puolittaa ja maahanmuuttajien ja Suomessa pysyvästi oleskelevien sosiaaliturva ja etuudet eriyttää toisistaan.

– Olen erityisen iloinen siitä, että pääsemme yleispohjoismaalaiselle tasolle, ettemme jää ainoaksi löperöitä sääntöjä toteuttavaksi maaksi pohjoiseen, sisäministeri sanoo.

Sisäministeri näkee, että maahanmuuttopolitiikassa pitää ottaa vahvasti huomioon kansallinen etu.

– Vastaanottavan yhteiskunnan etu tulee huomioida näissä asioissa. Jos ajatellaan maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikkaa, kyllä niihin varmasti vaikuttaa työllisyysaste, sosiaaliturvariippuvuus, koulutusaste ja niin edelleen, ministeri sanoo.

Järjestäytynyt rikollisuus, katujengit ja ääriliikkeet

Maahanmuuttoasioiden ohella Rantasen tontille kuuluu sisäinen turvallisuus.

Kysyttäessä sisäministeri nostaa Suomen sisäisen turvallisuuden suurimmista uhista esiin järjestäytyneen rikollisuuden, katujengit ja ääriliikkeet.

Hallitus aikoo tarttua katujengiongelmaan valmistelemalla poikkihallinnollisen toimenpideohjelman. Suunnitelman mukaan sen pitäisi olla valmis jo vuoden loppuun mennessä.

– Haluamme korottaa rangaistuksia sekä ampuma-aserikoksissa että sellaisissa rikoksissa, jotka ovat liitettävissä katujengissä toimimiseen. Lisäksi haluamme ylläpitää ankkuritoiminnan kaltaista moniviranomaistoimintaa, jolla pyritään estämään nuorisorikollisuutta, Rantanen sanoo.

Avaa kuvien katselu Sisäministeri Rantanen kuvattiin työhuoneessaan sisäministeriössä Helsingin Kruunuhaassa. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Hallitus haluaa myös lisätä poliisien määrää. Tavoite on nostaa poliisihenkilötyövuosien määrä 8 000:aan vaalikauden loppuun mennessä.

Lisäksi hallitus on kohentamassa poliisin toimivaltuuksia kahdella tavalla, Rantanen sanoo.

– Yksi niistä on erikoistiedustelulainsäädäntö, jonka kautta poliisi pääsee nopeammin käsiksi asioihin, jo tavallaan tiedusteluvaiheessa, eli ennen kuin rikokset ovat tapahtuneet. Toinen asia on ihan oma erillislainsäädäntö liittyen järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Poliisien määrää ei välttämättä niin vain lisätä, sillä poliisi- ja pelastusala kärsivät monien muiden alojen tapaan työvoimapulasta. Pelastusalan työvoimapulan uskotaan kasvavan tulevina vuosina.

Ministeri esittää ratkaisuksi lisäystä koulutusmääriin.

– Toivottavasti meillä riittää nuoria ihmisiä, ja miksei vanhempiakin, jotka kokevat poliisin työn tärkeäksi, hän sanoo.

Rantanen paljastaa, milloin perussuomalaisten rajat ylittyvät

Orpon hallituksen alku on ollut kivinen. Syyniin ovat joutuneet perussuomalaisten ministerien vanhat rasistiset ja äärioikeistoon viittaavat puheet ja kirjoitukset. Viimeisimpänä on keskusteltu Rantasen puoluetoverin, valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.), vanhoista kirjoituksista.

Sisäministeri ei näe hallituksen tilannetta toivottomana. Hän uskoo, että kunhan hallitus pääsee toteuttamaan pitkään neuvottelemaansa hallitusohjelmaa, alkaa tulevaisuuskin näyttää paremmalta.

Raskas alku ei tullut perussuomalaisille täysin yllätyksenä, Rantanen sanoo.

– Se mikä jaksaa ihmetyttää on se, että on unohtunut pari asiaa. Perussuomalaiset, kuten muutkin hallituspuolueet, ovat sitoutuneet hallitusohjelmaan, jossa käsitellään hyvin laajasti perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittamista.

– Toinen asia on se, että viime viikot on paljon keskusteltu 15 vuotta vanhoista kirjoituksista. On jäänyt huomaamatta se, että jokainen ministeri on antanut ministerinvalan, jossa sitoutuu noudattamaan niin perustuslakia kuin muitakin lakeja.

Luottamus ja toisten kunnioittaminen on tärkeää sujuvan hallitusyhteistyön kannalta, Rantanen sanoo. Hänen mukaansa perussuomalaisten rajat ylittyvät, jos heihin ei hallituksessa luoteta tai jos hallitusohjelmakirjauksia ei saada vietyä lainsäädäntöön.

Avaa kuvien katselu Rantanen uskoo, että hallitusyhteistyö alkaa sujua, kun hallitus pääsee toteuttamaan yhdessä sovittua ohjelmaansa. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

”En minä ole puhunut mistään teoriasta, mikä liittyisi äärioikeistoon millään lailla”

Sisäministeri Rantanen sai itsekin oman osansa aikaisempien kirjoitusten tarkastelusta.

Rantasen on tulkittu kirjoituksissaan viittaavan salaliittoteoriana pidettyyn väestönvaihtoon. Hän on esimerkiksi käyttänyt Twitterissä väestönvaihtoa aihetunnisteena, kun hän jakoi Espoon väestöjakaumaan liittyvän tviitin maaliskuussa. Hän on kiistänyt uskovansa väestövaihtoteoriaan.

Rantanen näkee, että väestövaihtoteoria on ”ikään kuin syötetty sanaksi suuhun ja ajatukseksi päähän”.

– Kuten olen todennut, olen puhunut ylipäänsä tilastoista. En minä ole puhunut mistään teoriasta, mikä liittyisi äärioikeistoon millään lailla, ministeri sanoo.

Ministerivalinnan jälkeisissä puheissaan ja kirjoituksissaan hän ei näe itse moitittavaa.

– Aina voi ajatella, että olisiko pitänyt ilmaista itseään toisella tavalla, mutta jos katsotaan nyt sen jälkeen, kun minut on muun muassa ministeriksi nimitetty, en näe kannanotoissani sellaista, mistä olisi syytä moittia. En itseni enkä muiden ministerien puolesta.

Suomi haluaa EU:lle vahvemmat ulkorajat, sisäministeri sanoo

Avaa kuvien katselu Sisäministeri kannattaa sitä, että EU käy vuoropuhelua muuttoliikkeestä siirtolaisten lähtömaiden kanssa. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Sisäministeri matkaa tällä viikolla ensimmäiseen EU-kokoukseensa. Oikeus- ja sisäministerien epävirallisessa kokouksessa Espanjassa käsitellään EU:n kaavailemia uudistuksia yhteiseen muuttoliikepolitiikkaan, järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemistä sekä Ukrainan tilannetta ja tukemista.

EU:n jäsenvaltiot ovat jo vuosia yrittäneet löytää yhteistä säveltä EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan uudistamisesta.

Sisäministerin mukaan Suomelle on tärkeää, että taakanjako olisi vapaaehtoista, että välineellistettyyn maahanmuuttoon voisi reagoida turvapaikkahakemusten vastaanottamisen keskeyttämisellä ja että EU:n ulkorajoja vahvistetaan.

– Kuten huomaamme esimerkiksi Välimeren murheellisista hukkumiskuolemista, tärkeintä on vaikuttaa lähtömaihin ja pyrkiä siihen, että ihmiset eivät lähde liikkeelle. Nyt tuntuu siltä, että ihmiset ovat salakuljettajien armoilla ja lähtevät vaarallisille merimatkoille.

Rantanen arvioi, että suunniteltu taakanjakomekanismi, eli turvapaikanhakijoiden sijoittaminen maasta toiseen tilanteen mukaan, voisi kasvattaa lähtijöiden määrää ja lisätä salakuljetuksia.

Sisäministeri pitää hyvänä sitä, että EU käy vuoropuhelua kolmansien maiden kanssa muuttoliikkeen ja ihmissalakuljetusten hillitsemiseksi. Eurooppalaiset johtajat sopivat Tunisian kanssa sunnuntaina kumppanuussopimuksen, jossa talous- ja kauppasuhteet linkitetään maahanmuuttoon.

