Ukrainassa kaatunut suomalaissotilas on jäänyt väärälle puolen rintamaa – isä kertoo omaisten tuskallisesta tilanteesta

Ukrainan puolella taistellut suomalainen kaatui kesäkuussa. Kuolemaa ei ole pystytty vahvistamaan virallisesti, koska alue on jäänyt venäläisten haltuun.

Ukrainassa kaatuneen suomalaissotilaan perhe ei ole saanut varmuutta poikansa kohtalosta.

Suomalaisen vapaaehtoistaistelijan kerrottiin kuolleen kesäkuun alussa. Häntä pidetään kuitenkin edelleen virallisesti kadonneena, koska kuolemaa ei ole saatu todennettua.

Kaatuneen suomalaisen isä kertoo Ylelle, että pojan ruumis on jäänyt Venäjän hallitsemalle puolelle rintamalinjaa. Ukrainan joukot tai vapaaehtoiset eivät ole yrityksistä huolimatta päässeet paikalle.

– He tekevät kovasti töitä, jotta hänet saataisiin Suomeen, mutta siellä on kauhean vaikea edetä. Siellä tulee kuulaa koko ajan, sotilaan isä kertoo.

Epävarmuus on ollut omaisille raskasta. Esimerkiksi hautajaisia ei voi järjestää ennen kuolleeksi julistamista.

Kesäkuun puolivälissä perhe sai kuitenkin Ukrainan asevoimilta epävirallisen ilmoituksen pojan menehtymisestä. Sen mukaan suomalaissotilaan asetoverit olisivat nähneet hänen kaatumisensa.

– Tähän haluamme uskoa. Muita vaihtoehtoja on niin vähän, isä sanoo.

Tapahtumista liikkuu ristiriitaisia tietoja

Suomalaissotilaan isän mukaan pojan kaatumisesta on liikkunut ristiriitaisia ja osin vääriäkin tietoja.

Esimerkiksi kuolemaan johtaneista tapahtumista kulkee useita versioita: yhdessä sotilas kaatui Venäjän tykistökeskityksessä, toisessa ajoi miinaan. Täyttä varmuutta ei välttämättä saada.

Mies ei myöskään ollut kaatuessaan pohjoismaisen lääkintämiesryhmän jäsen, kuten mediassa aluksi kerrottiin. Hän oli palvellut ryhmässä aikaisemmassa vaiheessa sotaa, ennen paluutaan etulinjan taistelutehtäviin.

– Yhdessä vaiheessa uutisoitiin, että ruumista oltaisiin tuomassa lentokoneella kotiin. Siinä vaiheessa iskin hanskat tiskiin, isä kertoo.

Myös tapahtumapaikka on jäänyt epävarmaksi. Isän käsitys on, että poika on kaatunut Zaporizzjan suunnalla.

Piti yhteyttä Ylen toimittajaan lähes koko sodan ajan

Kaatunut suomalaistaistelija lähti Ukrainaan pian Venäjän hyökkäyksen alettua maaliskuussa 2022.

Mies piti yhteyttä Ylen toimittajaan sodan aikana. Hän oli yksi useista vapaaehtoisista, jotka välittivät kuulumisia vierastaistelijoiden tilanteesta Ylen uutisointia varten.

Hän osallistui kertomansa mukaan esimerkiksi Hersonin vapauttamiseen johtaneeseen vastahyökkäykseen syksyllä 2022. Isänsä mukaan hän sai muun muassa mitalin toiminnastaan eturintamalla.

Hersonin hyökkäyksen jälkeen suomalaistaistelija palasi Suomeen ja hakeutui töihin. Hän kuitenkin palasi pian Ukrainaan.

Mies on tiettävästi ensimmäinen Ukrainan riveissä taistellut suomalainen, joka on kuollut sodassa.

Lisäksi yhden Venäjän puolella taistelleen suomalaisen on väitetty kaatuneen jo alkuvuodesta 2022. Yle ei ole kuitenkaan pystynyt vahvistamaan tätä tietoa.