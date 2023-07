Poikkeuksellinen vuokrakiista kiihtyy: tontin omistaja valmis ostamaan yli 140 asunnon kerrostalon itselleen Tampereen keskustassa

Kerrostalossa Sorsapuistossa on yli 140 huoneistoa. Tontin omistaja uhkaa lunastaa nyt koko rakennuksen itselleen tonttivuokrakiistan takia.

Tampereella käydään erittäin harvinaista kiistaa tontin vuokrasta. Tampereen keskustassa sijaitsevan kerrostalotontin yksityinen omistaja on aikeissa lunastaa myös tontilla olevan suuren kerrostalon itselleen.

Tällaista ei tiettävästi ole aiemmin tapahtunut Suomessa. Mahdollisesta oikeustaistelusta on tulossa ennakkotapaus.

Asunto-osakeyhtiö Sorsapuisto omistaa Tampere-talon lähellä suuren kerrostalon, jossa on yli 140 huoneistoa. Rakennus on vuonna 1937 rakennettu Aaltosen kenkätehtaan henkilöstölle. Tontin puolestaan omistaa yksityinen Sorsaniitty oy.

Taloyhtiön maanvuokrasopimus päättyi jo pari vuotta sitten, eikä uutta sopimusta ole tehty. Yle kertoi asiasta ensimmäisen kerran toukokuussa.

Nyt kiista on äitynyt niin pahaksi, että tontin omistaja on tehnyt virallisen 20 miljoonan euron lunastusvaatimuksen koko rakennuksesta. Tämä selviää taloyhtiön hallituksen asukkaille jakamasta tiedotteesta. Osapuolet eivät kommentoi asiaa, mutta Yle on lukenut molempien osapuolten asiakirjoja.

Taloyhtiön hallitus valmistelee parhaillaan vastausta tontin omistajalle, on ainoa viesti, mitä taloyhtiö sanoo.

– Hallitus päätti asianajajansa kanssa kokouksessaan, että se ei toistaiseksi osallistu tiedottamiseen tiedotusvälineille. Se olisi ennenaikaista. Asia voi tulla ajankohtaiseksi syksyllä, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Yrjö Leskinen sanoo.

Vuokra kymmenkertaistuisi

Kiista johtuu siitä, että tonttien vuokrat ovat nousseet nopeasti kasvukaupunki Tampereella ja vanhat sopimukset halutaan uusia.

Kiistan suuruudesta voi saada osviittaa huoneistojen julkisista myynti-ilmoituksista. Niissä on merkitty tontin vuokraksi nyt lähes 40 000 euroa vuodessa.

Asukkaiden saamien dokumenttien mukaan uusi vuokra olisi yli kymmenkertainen eli yli 400 000 euroa, mitä taloyhtiö ei ole suostunut maksamaan. Se on tarjonnut tätä pienempää summaa tai tarjoutunut ostamaan tontin.

Esimerkiksi vuoden 2022 talousarviossa uusi vuokra oli myynti-ilmoituksen mukaan budjetoitu 275 000 euroksi. Summasta ei ole kuitenkaan tullut sopua, ja asian päätyminen käräjille näyttää yhä todennäköisemmältä.

Avaa kuvien katselu Tontin vuokrasta on kiistelty jo vuosia, eivätkä neuvottelut ole tuottaneet tulosta. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Kerrostalon lunastaminen on Suomessa hyvin harvinaista. Esimerkiksi Suomen Kiinteistöliitto ei tiennyt toukokuussa, että tällaista olisi sattunut aiemmin Suomessa.

Tontin omistaja voi lunastaa rakennuksen maanvuokralain perusteella, eli laki tuntee tapauksen. Jos uutta sopimusta tontin vuokrasta ei synny, tontin omistajalla on velvollisuus lunastaa rakennus asunto-osakeyhtiöltä. Tällöin asunto-yhtiö todennäköisesti purettaisiin selvitysmenettelyllä.

Käytännössä rakennuksen hinta arvioidaan tapauskohtaisesti paikkakunnan hintatason ja rakennuksen kunnon mukaan.

Tampereen tapauksessa oikeus todennäköisesti ottaa kantaa hintaan, elleivät osapuolet pääse sopimukseen vaikeassa kiistassa.