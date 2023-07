Auringonkukista tehty kuvausseinä sai kaverukset ottamaan selfien Instagramiin – ja juuri sitä kauppakeskukset toivovat

Helsinkiläinen Heini Isosaari pyytää siskoaan Sanni Isosaarta seisomaan auringonkukkakaaren alle. Sanni poseeraa kameralle yhdellä jalalla, ja aidon näköisten kukkien kanssa räpsäistään nopeasti useampi kuva.

Siskokset suunnittelevat julkaisevansa kuvan mahdollisesti Instagramin väliaikaisissa tarinajulkaisuissa.

Heini Isosaari on huomannut, että nykyisin esimerkiksi ravintoloissa ja baareissa on yhä enemmän valokuvausseiniä ja kukka-asetelmia, joita on ollut ennen enemmän esimerkiksi festivaaleilla.

– Kyllä se minua ainakin vetää puoleensa ja ilahduttaa, Heini Isosaari toteaa.

Spondan kauppakeskusjohtamisesta ja -markkinoinnista vastaava johtaja Kirsi Kemppainen kertoo, että Citycenterissä on ollut kukkakaaria aiemminkin, ja niiden tarkoitus on tuoda pihalle kesäistä tunnelmaa.

– Ne ovat aina saaneet paljon positiivisista huomiota ja kiitosta asiakkailta, Kemppainen kertoo sähköpostitse.

Citycenterin Saarisen pihalla sijaitseva auringonkukkakaari saa monet läpipaahtavat helsinkiläiset pysähtymään ja napsaisemaan nopean selfien.

Kemppainen kertoo, että kukkakaaret ovat olleet erityisesti turistien suosiossa, mutta ne houkuttelevat myös kantakaupungin työmatkalaisia ja perheitä pysähtymään.

Kemppaisen mukaan kukkakaaret eivät kuitenkaan ole pelkästään somekuvauspaikkoja, vaan luovat yleisesti tunnelmaa.

– Toki on aina plussaa, jos ihmiset haluavat ottaa kuvia ja jakaa niitä somessa, Kemppainen sanoo.

Kauppakeskuksia suunnitellaan Instagram-kelpoisiksi myös siksi, että se on keino erottua.

Kasvava trendi maailmalla

Kauppakeskus Redistä löytyy myös toisesta kerroksesta tekokukilla vuorattu tintamareski eli kurkistusseinä. Kauppakeskuksen johtaja Tanja Linsiö kertoo, että kukkaseinillä halutaan tuoda elämyksellisyyttä kauppakeskukseen.

– On jotain, mitä ei kotisohvalla voi kokea. Tietysti se on myös kauppakeskusten erottautumiskeino, että on käytetty erilaisia elementtejä, joita ei välttämättä muualta löydy, Linsiö kertoo.

Linsiön mielestä olennaista on, että hauskat elementit ovat myös ohimatkalla toteuttavia ja että ne eivät vie liikaa aikaa.

Spondan Kirsi Kemppaisen mukaan visuaalisuudella ja elämyksellisyydellä on ehdottomasti merkitystä kauppakeskuksille.

Maailmalla on jo pidempään listattu eri sivustoille vinkeiksi erilaisia instagrammattavia hotelleja, ostoskeskuksia ja ravintoloita. Trendit leviävät somessa nopeasti, mutta Kemppaisen mukaan he eivät ole tietoisesti kopioineet kukkakaaria esimerkiksi ulkomaisista kauppakeskuksista.

Redin Tanja Linsiön mukaan Redissä käy enimmäkseen 20–30-vuotiaita nuoria aikuisia, joille kuvaaminen sosiaaliseen mediaan on osa heidän arkipäiväänsä.

Hänen mukaan niin sanottu Instagram-kelpoisuus on tärkeää kauppakeskuksen ilmeen luomisessa, sillä se on myös osa sosiaalista markkinointia. Hän kertoo, että visuaalisia elementtejä mietitään myös sen mukaan, että ne näyttävät hyviltä kuvissa.

Aina ihmiset eivät kuitenkaan ota kuvia siellä, missä on alun perin ajateltu. Linsiön mukaan ihmiset ovat esimerkiksi löytäneet kukkaseinähuoneen vierestä peilin ja neonvalot kuvauskohteena.

– Ei sitä ajateltu, että ihmiset tulevat ottamaan kuvia siitä. Ihmiset ovat itse löytäneet sen ja alkaneet ottamaan kuvia, Linsiö naurahtaa.

16-vuotias Tanja Khezerpour tuli tapaamaan kavereitaan kauppakeskukseen. Käytävällä ollut peili houkutteli selfieen.

