Argentiina murtamaan MM-kiroustaan Italiaa vastaan, Ranskalle heti alkuun jättipettymys – seuraa MM-futista hetki hetkeltä ja katso suorana

Italia iskee jälleen paitsiomaalin

Tauko lähestyy ja Italia saa taas murrettua Argentiinan puolustuksen. Tällä kertaa karkaajana on Valentina Giacinti, joka onnistuu laukauksessaan, mutta paitsioliputus hylkää tämänkin maalin.

Ottelu on toistaiseksi ollut sopivan vauhdikas ja molemmat joukkueet ovat päässeet hyviin hyökkäyksiin, tosin Italia on ollut vaarallisempi ja hallinnut. Siitä huolimatta avausmaali on edelleen tekemättä.