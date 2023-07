Siirtolaisten suosituin reitti Eurooppaan tulee nyt maasta, jonka itsevaltias puhuu väestönvaihdosta – EU lupaa rahaa, jotta maa estää tulon

EU:n täytyy lopettaa rahan antaminen Tunisialle, jos maa ei selvitä Eurooppaan pyrkivien siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden kaltoinkohtelua.

Näin sanoo kansainvälisen ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin tutkija Lauren Seibert Ylelle.

Pohjois-Afrikassa sijaitsevasta Tunisiasta on tullut tänä vuonna tärkein Eurooppaan Välimeren yli suuntautuvan luvattoman maahantulon lähtöpaikka.

EU haluaa tukkia reittejä ja on siksi rahoittanut jo vuosia Pohjois-Afrikan maiden turvallisuusviranomaisia. Nyt EU on sopinut alustavasti Tunisian kanssa uudesta miljardiluokan tukipaketista.

EU teki aiesopimuksen siitä huolimatta, että todisteet Tunisian väärinkäytöksistä siirtolaisia, pakolaisia ja turvapaikanhakijoita kohtaan kasaantuvat.

– Kun EU rahoittaa Tunisian turvallisuusviranomaisia, se on osaltaan vastuussa ihmisoikeusloukkauksista, Human Rights Watchin Seibert sanoo.

Avaa kuvien katselu Sopimuksesta kertoivat viime sunnuntaina Hollannin toimitusministeriötä johtava Mark Rutte, EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Tunisian presidentti Kaïs Saïed ja Italian pääministeri Giorgia Meloni. Kuva: Hollandse Hoogte/Shutterstock/All Over Press

Kumppanina EU:lla on Tunisiassa itsevaltainen presidentti Kaïs Saïed, joka on kahdessa vuodessa käytännössä romuttanut Tunisian demokratian. Presidentti on myös väittänyt afrikkalaisten maahantulon johtavan Tunisiassa väestönvaihtoon ja provosoinut näin hyökkäyksiä ulkomaalaisia vastaan.

EU:n tekemä sopimus viestii, että Eurooppa hyväksyy Tunisian hallinnon lisääntyvät sortotoimet, sanoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty International.

Miten Tunisia kohtelee Eurooppaan pyrkiviä?

Tunisiaan on tullut viime aikoina aiempaa enemmän Eurooppaan pyrkiviä muun muassa siksi, että naapurimaassa Libyassa on ollut levotonta.

Tunisian Sfaxin rantakaupunkiin on viime kuukausina kerääntynyt tuhansia Eurooppaan pyrkiviä.

Presidentti Kaïs Saïed puhui kevättalvella ”Saharan eteläpuolisesta Afrikasta tulevien siirtolaisten laumoista” ja salajuonesta, jonka tarkoituksena olisi vaihtaa Tunisian väestön koostumus.

Hallitus selitti myöhemmin presidentin tarkoittaneen ainoastaan niitä ihmisiä, jotka ovat tulleet maahan luvattomasti.

Puheiden jälkeen mustiin afrikkalaisiin on kohdistunut Tunisiassa aiempaa enemmän väkivaltaa, mielivaltaisia pidätyksiä ja vihapuhetta, sanoo muun muassa Human Rights Watch. Monet Tunisiaan tulleet ovat pyrkineet pois maasta.

Avaa kuvien katselu Saharan eteläpuolisen Afrikan maista tulleet ihmiset pyysivät maaliskuussa Tunisian pääkaupungissa Tunisissa Kansainvälistä siirtolaisuusjärjestöä auttamaan heitä palaamaan kotimaihinsa. Kuva: EPA-EFE

Human Rights Watch on dokumentoinut useita tapauksia, joissa viranomaiset ovat pahoinpidelleet ja jopa kiduttaneet siirtolaisia. Viranomaiset ovat pakottaneet rannikolta lähteneitä veneitä takaisin ja käyttäneet tilanteissa väkivaltaa.

Tässä kuussa Tunisian viranomaiset kuljettivat silminnäkijöiden mukaan satoja Saharan eteläpuolisesta Afrikasta tulleita ihmisiä aavikolle, Libyan rajaseudulle. Ihmisoikeusjärjestöjen haastattelemat ihmiset kertoivat, että Tunisian sotilaat jättivät heidät oman onnensa nojaan ilman riittävää vettä ja ruokaa.

Avaa kuvien katselu Joukko siirtolaisia kuvattiin heinäkuussa Tunisian ja Libyan raja-alueella. Siirtolaisten mukaan Tunisian viranomaiset olivat jättäneet heidät aavikolle. Kuva: Mahmud Turkia/AFP/Lehtikuva

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi viime sunnuntain tiedotustilaisuudessa, että EU:n yhteistyö Tunisian kanssa noudattaa täysin kansainvälistä oikeutta.

Se ei pidä paikkaansa, sanoo Human Rights Watchin tutkija.

– Kansainvälinen oikeus kieltää esimerkiksi joukkokarkotuksen. Tunisia on kuitenkin ottanut taktiikan käyttöön, Seibert sanoo.

Samoin ovat tehneet aiemmin Libya, Algeria ja Marokko, mutta EU on silti rahoittanut niiden raja- ja turvallisuusviranomaisia. Näin tehdessään EU rikkoo itsekin kansainvälistä oikeutta, Seibert sanoo.

Tunisian presidentin mukaan joukkokarkotukset ovat median ja kansalaisjärjestöjen levittämiä valheita. Hänen mukaansa siirtolaisia kohdellaan Tunisiassa humaanisti.

– Tunisia on näyttänyt maailmalle esimerkkiä sillä, miten se on pitänyt huolta siirtolaisista, presidentti Saïed sanoi tällä viikolla.

Keskisen Välimeren ylitysten määrä kasvaa Pohjois-Afrikasta lähtevä keskisen Välimeren reitti on ollut tänä vuonna vilkkain, jonka kautta EU:n alueelle tullaan ilman lupaa. Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontex kirjasi reitillä tammi–kesäkuussa noin 66 000 luvatonta maahantuloa. Määrä kasvoi edellisvuotisesta 137 prosenttia. Tunisia on ollut tänä vuonna Italiaan Välimeren yli saapuneiden yleisin lähtöpaikka. Tunisia on sekä lähtö- että kauttakulkumaa. Monet tunisialaiset haluavat pois kotimaastaan. Tunisian kautta Eurooppaan pyrkii myös ihmisiä muista Afrikan maista ja Lähi-idän maista. Välimeren ylittävä merimatka on vaarallinen. Keskisellä Välimerellä on tänä vuonna kuollut tai kadonnut lähes 1 800 ihmistä, arvioi Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM. Avaa

Mistä Tunisian presidenttiä syytetään?

Tunisia oli 2010-luvulla toimiva demokratia. Vuonna 2021 presidentti Saïed lakkautti parlamentin ja keskitti vallan itselleen.

Presidentin mukaan toimien tarkoitus on ollut pelastaa Tunisia korruptiokierteestä. Vastustajien mukaan kyseessä oli vallankaappaus.

Avaa kuvien katselu Tunisian presidentti Kaïs Saïed ja Italian pääministeri Giorgia Meloni kättelivät heinäkuussa Tunisissa. Tunisia on ollut tänä vuonna Italiaan Välimeren yli saapuneiden yleisin lähtömaa. Kuva: Tunisian Presidency/SIPA/Shutterstock/All Over Press

Presidentti on heikentänyt oikeuslaitoksen riippumattomuutta erottamalla tuomareita. Tänä vuonna Tunisia on pidättänyt monia presidentin poliittisia vastustajia ja arvostelijoiksi tulkittuja. Useita heistä syytetään salaliitosta valtion turvallisuutta vastaan, ja heitä saattaa uhata kuolemantuomio.

Telkien taakse on joutunut muun muassa Tunisian suurimman oppositiopuolueen Ennahdan johtoa.

Hallinto on kieltänyt rauhanomaisia mielenosoituksia. Toimittajia on pidätetty ”huhujen ja valeuutisten levittämistä” koskevan asetuksen nojalla. Tunisia on syöksynyt kahdessa vuodessa 49 sijaa alaspäin Toimittajat ilman rajoja -järjestön lehdistönvapauslistalla.

Avaa kuvien katselu Asianajajat ja tuomarit osoittivat mieltään kesäkuussa Tunisissa riippumattoman oikeusjärjestelmän puolesta. Kuva: Mohamed Hammi/SIPA/Shutterstock/All Over Press

Vangittujen tuomarien ja poliitikkojen lapset syyttävät EU:ta presidentti Saïedin valkopesusta. EU:n tukiraha ei lopeta maahantuloa Eurooppaan vaan pönkittää Saïedin hallintoa, he sanovat.

Myös muun muassa EU-parlamentaarikot eri puolueista ovat arvostelleet sopimusta ja vaatineet, että EU puuttuu Tunisian demokratian alasajoon.

Mistä EU nyt sopi Tunisian kanssa?

EU ja yksittäiset jäsenmaat kuten Italia ovat rahoittaneet Tunisian rajavalvontaviranomaisia vuodesta 2015. Uusi aiesopimus ”strategisesta kumppanuudesta” syventää yhteistyötä.

Sopimuksen tavoitteena on hillitä luvatonta maahantuloa Eurooppaan.

EU lupaa rajavalvontaan ja ihmissalakuljetuksen estämiseen noin sata miljoonaa euroa lisää. Tarkoitus on rahoittaa myös EU-maissa paperittomina elävien tunisialaisten paluuta kotimaahansa.

Human Rights Watchin tutkijan Lauren Seibertin mukaan sopimus on muotoiltu erittäin epämääräisesti.

– Se ei sisällä takeita, että EU ei rahoita tahoja, jotka syyllistyvät ihmisoikeusloukkauksiin, Seibert sanoo.

Human Rights Watchin mukaan EU:n ei pidä maksaa Tunisialle muuttoliikkeen hillinnästä ennen kuin ihmisoikeusvaikutuksista on tehty perusteellinen selvitys.

Yhteensä EU on tarjonnut pahoissa talousvaikeuksissa rypevälle Tunisialle reilun miljardin euron tukipakettia. Siihen kuuluu välitöntä budjettitukea ja 900 miljoonan euron laina. Ehtona on, että Tunisia suostuu Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n vaatimiin talousuudistuksiin.

EU tukee Tunisiassa myös muun muassa uusiutuvan energian hankkeita ja koulutusta.

Avaa kuvien katselu Leipomo myi tuotteitaan Tunisissa toukokuussa. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on vaatinut Tunisiaa luopumaan muun muassa ruoan ja polttoaineen hintatuista. Kuva: EPA-EFE

Sopimus vaatii vielä EU:n jäsenmaiden hyväksynnän.

EU-maista esimerkiksi Italia on halunnut, että Tunisiaan voitaisiin palauttaa myös sieltä Välimeren yli lähteneitä muiden maiden kansalaisia. Tunisia on kuitenkin toistaiseksi sanonut, että se ei aio ottaa Euroopasta vastaan muita kuin omia kansalaisiaan.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan Tunisiaa ei voi pitää maana, johon turvapaikanhakijoita olisi turvallista siirtää.

Lähteet: Reuters, AFP