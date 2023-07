Lehtitieto: Uusi taho ryhtyi salaisiin neuvotteluihin siepattujen ukrainalaislasten palauttamiseksi

Kuva: IMAGO/APAimages/ All Over Press

Britannialainen Financial Times kertoo, että Saudi-Arabia ja Turkki kävisivät neuvotteluita Venäjälle kaapattujen ukrainalaislasten palauttamiseksi Ukrainaan.

Uutisen mukaan Kiovan ja Moskovan virkamiehet ovat laatineet listaa tuhansista lapsista, jotka on viety Venäjälle sen hyökättyä Ukrainaan.

”Erittäin salaisiksi” kuvailtuja neuvotteluita olisi käyty jo useita kuukausia. Neuvotteluissa on lehden mukaan mukana myös venäläinen oligarkki Roman Abramovitš. Hän omisti ennen sotaa englantilaisen jalkapalloseura Chelsean.

Ukrainalaislapsi halaa äitiään Kiovassa palattuaan Venäjän suodatusleiriltä. Kuva huhtikuulta.

Jos uutinen pitää paikkaansa, se on merkittävä, sillä Venäjän virallisen linjan mukaan puheet lasten pakkosiirroista ovat lännen luomaa ”fantasiaa”. Venäjän lapsiasiavaltuutettu Marija Lvova-Belova on väittänyt, että ukrainalaislapsia on viety Venäjälle ”pois pommitusten keskeltä turvallisille alueille”.

Ukrainan lapsiasiavaltuutettu Daria Herasymtšukin mukaan neuvotteluita ei kuitenkaan käydä suoraan Venäjän kanssa. Hän korostaa, että asiasta ei voida neuvotella samalla tavoin kuin sotavankien vaihdosta.

– Kyse ei ole sotavankien vaihdosta, vaan kyse on siviileistä ja lapsista, Herasymtšuk sanoo FT:lle.

Pakkosiirrot miehitetyiltä alueilta ovat kansainvälisen lain mukaan aina sotarikoksia. Jos lasten pakkosiirtojen tarkoituksena on tuhota jokin ihmisryhmä, kyse on kansanmurhasta.

Ukrainalaisia lapsia on päätynyt myös Valko-Venäjälle. Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Gerashchenko on jakanut Twitterissä videon, jossa väitetysti ukrainalaislapsille esiintyy valkovenäläisiä laulajia. He toivovat presidentti Bidenin ja Zelenskyin kuolemaa, ja että Venäjä valtaa koko Ukrainan. Gerashchenkon mukaan video on kuvattu ”suodatusleirillä”. Nämä ovat leirejä, joissa lapsista yritetään kitkeä pois ukrainalainen identiteetti.

Turkki on pyrkinyt toimimaan sodassa välittäjänä. Sen avulla neuvoteltiin Ukrainan ja Venäjän viljankuljetussopimus, josta Venäjä vetäytyi viikonloppuna. Turkki myös vastaanotti viisi korkea-arvoista Azov-pataljoonan komentajaa osana Ukrainan ja Venäjän käymää vankienvaihtoa. Heidät palautettiin Ukrainaan toissaviikolla.

Sen sijaan Saudi-Arabian rooli välittäjänä Venäjän ja Ukrainan välisessä sodassa on jäänyt taka-alalle.

Ukrainan mukaan Venäjälle on viety jopa 20 000 lasta Ukrainasta. Venäjän on kerrottu vievän lapsia suodatusleireille. Täsmällistä tilastoa lasten määrästä ei kuitenkaan ole, ja lapsia on päätynyt Venäjälle ja Krimille erilaisissa olosuhteissa.

Venäjä on väittänyt, että se antaa lasten palata Ukrainaan, jos heidän vanhempansa tulevat hakemaan heidät Venäjältä. Asiaa monimutkaistaa se, ettei Ukrainalla ja Venäjällä ole keskusteluyhteyttä asiasta. Ukraina sanoo Venäjän toiminnan olevan ”kansanmurhan tapaista”.

Ukrainan lapsiasiavaltuutettu kertoi ukrainalaiselle Kyiv Independent- lehdelle huhtikuussa, että lapsia on hakattu suodatusleireillä, jos he ovat kieltäytyneet laulamasta Venäjän kansallishymniä. Joillekin lapsille on myös kerrottu, että heidän ukrainalaiset vanhempansa olisivat hylänneet heidät.

Venäjä on tähän mennessä palauttanut noin 370 lasta. Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on antanut pidätysmääräyksen Lvova-Belovasta.

