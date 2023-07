Joutsassa voi kokea tänä kesänä outojen härveleiden kolinaa ja tarkastella kapitalistisen aikakauden tuhovoimaa

Psykedeelisten kuvioiden ja kirkkaiden väripintojen täyttämässä huoneessa paukkuu ja kolisee. Kierrätysmateriaaleista valmistetun rumpukoneen eri osaset pyörivät karusellin tavoin ja tuottavat varsin primitiivisiä ääniä. Koneen jalustassa on kyrillisillä kirjaimilla kirjoitettu sana, joka tarkoittaa ystävyyttä.

Tällainen on taiteilija Tuomo Vuoteenoman rakentama Drusba II -rumpukone, jonka rytmejä voi itse kukin muunnella vaihtelemalla puisten nappuloiden sijaintia. Drusba II on yksi esimerkki Kineettisen taiteen talon eli KITAn Interventilaatio-näyttelystä, johon kuuluu oleellisena osana liike – ja vieläpä kaikissa mahdollisissa muodoissaan.

– Meillä täällä KITAssa on hyvinkin kevyt määritelmä kineettiselle taiteelle. Kyse on jollakin tavoin liikettä sisältävästä taiteesta: liikettä voi mitata ajallisesti ja myös pelkkä ajatus liikkeestä on riittävä, Tuomo Vuoteenoma toteaa.

Interventilaatio-näyttelyn teoksia polkaisevat liikkeelle erilaiset mekaniikat, fysikaaliset ilmiöt ja analogiset sähkölaitteet. Usein mukana on myös ääni, kuten Erik Alaloogan Vapautetut koneet -teoksessa, jossa karhea kilinä syntyy metalliosien riipiessä toisiaan.

Avaa kuvien katselu Tuomo Vuoteenoman rumpukone Drusba II (2021). Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Tuomo Vuoteenoman Pyhimys (2023) on rakennettu metallisista keittiötarvikkeista. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Liikkuvaa taidetta syntyy ”sekajätetekniikalla”

Kineettiseen taiteeseen liittyy usein DIY- eli tee se itse -mentaliteetti, joka tulee hyvin esille esimerkiksi Tuomo Vuoteenoman teoksissa. Oman keskipisteensä ympärillä pyörivä Pyhimys (2023) on jättiläismäinen pää, joka on kasattu vanhoista metallisista keittiötarvikkeista.

– Toteutan niin sanottua sekajätetekniikkaa, eli hyödynnän vanhoja kerrostumia ja pois heitettyä tavaraa sekä kulttuurituotteita, joista etsin uusia mekaanisia oivalluksia, Vuoteenoma kertoo työskentelymetodeistaan.

KITAssa tulee esille myös kineettisen taiteen historia: alakerran suurimman huoneen katossa roikkuu ja tasapainottelee mobile, joka viittaa Alexander Calderin (1898-1976) taiteeseen. Calderia pidetään yhtenä kineettisen taiteen uranuurtajista.

Avaa kuvien katselu Panu Ollikaisen Origossa (2023) lennetään (vanu)pilvien keskellä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Katso tästä, millaiselta kineettiset taideteokset näyttävät liikkeessä.

Kineettistä taidetta kylläkin löytyy ryhmänäyttelyistä, mutta Tuomo Vuoteenoman mukaan KITAn kaltaisia eli kokonaan kineettiselle taiteelle omistettuja näyttelypaikkoja ei muualta Pohjoismaista löydy. Tänä vuonna kineettinen taide on saanut lisää näkyvyyttä, kun vuoden nuoreksi taiteilijaksi valittiin mekaanisista veistoksistaan tunnettu Eetu Huhtala.

– Eihän se millään tavalla haittaisi, jos kineettistä taidetta olisi tarjolla enemmänkin, Tuomo Vuoteenoja sanoo.

KITAn syntyhistoria ei ole sieltä tavallisimmasta päästä. Nelostien varrella sijaitseva asuinrakennus oli vuosikymmeniä tyhjillään, kunnes Tuomo Vuoteenoma päätti tarttua toimeen.

– Olihan tämä melkoisen rähjäisessä kunnossa. Saimme kuitenkin remontoitua ja korjattua talon kuntoon ja pidimme viime vuonna ensimmäisen kesänäyttelymme.

Avaa kuvien katselu Taidelaitos Haihatuksen laajaa piha-aluetta, jonne on ripoteltu useita taideteoksia. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Kapitalismi on nykyajan uskontoa

Kineettisen taiteen talo on osa parin kilometrin päässä sijaitsevaa Haihatus-kompleksia, joka tunnetaan poikkitaiteellisista kesänäyttelyistään. Tämänkesäinen Kaiken takana -näyttely teemoittaa nimensä mukaisesti asioita, joita ei ehkä paljaalla silmällä näe – joskaan kyse ei ole pelkistä henkimaailman asioista.

– Näyttely kuvaa voimia, jotka vaikuttavat ihmisiin. Täällä joutuu esimerkiksi kuvittelemaan aikaa suhteellisena käsitteenä ja sitä, millä tavalla aika liikkuu. Toisaalta teoksista voi tulla esille vaikkapa muurahaisen puruvoima, kuraattori Julius Valve summaa.

Avaa kuvien katselu Unidentified Force of Economy -teoksessa kapitalismi korvaa uskonnon. Pyhää Nikolausta esittävä ikoni on koostettu 37 maan seteleistä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Yleisöä Shubhangi Singhin Dust Boxes -teoksen äärellä. Teoksessa pöly saa taideartefaktin roolin. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Taiteilija on kerännyt valolaatikoihin pölyä ja vastaavaa materiaalia muun muassa sängyn alta. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Marjo Kanervon Vaaka (2023) koostuu valtaisasta määrästä sitruunoita. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Osa Kaiken takana -näyttelyn teoksista kritisoi selkeästi kapitalistista maailmanjärjestystä: restlessminds-kollektiivin U.F.E. eli Unidentified Force of Economy -patsaassa kapitalismi yhdistyy uskontoon.

– Teoksessa näkyy tämän ajan kapitalistinen tuho: se on alttari ja siitä on tullut Jumalan korvike. Palvommeko me nykyisin ihmistä vai planeettamme kestävyyttä, Julius Valve pohtii.

Valven mukaan kapitalismi ja materialismi ovat suosittuja, koska ne ovat konkreettisia asioita.

– Ihmiselle annetaan mahdollisuus tarttua kiinni johonkin ja saada samalla merkitystä elämäänsä. Henkinen puoli liikehtii enemmän sisäavaruudessa, ja tällaisia asioita alkaa miettiä sitten, kun pelkkä tavaroiden haaliminen tuntuu tyhjältä.

Avaa kuvien katselu Taidelaitos Haihatuksen kesänäyttelyn kuraattori Julius Valve, etualalla Mika Taanilan ja Marko Vuokolan Äänimaisemia-teosta (2023). Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Valven mielestä nykytaiteesta pitäisi yleensäkin löytyä näkemyksiä yhteiskunnasta ja politiikasta, semminkin jos toisena vaihtoehtona on pelkkä kiiltävä ja virheetön pinta.

– Kokemuksellisuus on taiteessa tärkeämpää kuin pelkkä visuaalinen karkki. Ruma taide voi olla tärkeää taidetta, se voi liikuttaa meitä, tuoda merkityksellisyyksiä ja myöskin lohduttaa siinä hankalassa tilanteessa, mitä ihmiselämä nyt yleensäkin on. Idea, jonka mukaan ihmiselämä olisi pelkkää juhlaa, on monella tapaa katastrofaalinen.

Avaa kuvien katselu Hannah Harkesin Durational Performance I (2023). Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Siiri Haarlan Sininen, punainen, keltainen (Saatana ja heinäsirkat) -maalaus vuodelta 2023. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Ilmo Paukkusen digitaalisesti muokattu valokuva. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Katse rajan taakse

Kaiken takana -näyttelyssä salaperäiset energiat ja voimat piileskelevät taideteosten takana, ja Julius Valven mielestä esimerkiksi henkisiä, rajantakaisia teemoja voisi nykytaiteessa käsitellä enemmänkin.

– Taiteen tehtävä olisi tarjota näkökulmia asioihin joita pidetään itsestäänselvyyksinä ja valmiiksi annettuina. Mielestäni pitäisi yleensäkin olla enemmän keskustelua siitä, millaiset asiat kaiken takana vaikuttavat, Valve viittaa näyttelyn nimeen.

Mutta mitä rajan takaa sitten löytyy?

– Rajan takana on sitä mitä me haluamme nähdä – se on varmaankin näkökulmakysymys, johon jokainen projisoi omaa todellisuuttaan. Mutta onhan meillä myös voimia jotka ovat näkyvillä, kuten vaikkapa valossa muuttuva lehtivihreä, Valve toteaa.