Farmausta, sisustusta ja seikkailua – cozy gaming -kulttuurista voi löytää helpotusta ahdistukseen

Videopeleistä puhuttaessa mieleen saattavat nousta räiskintä- ja tappelupelit kuten vaikkapa Counter-Strike tai Call of Duty.

Videopelaamisen sateenvarjon alta kuitenkin löytyy hattaranpehmeä alakulttuuri, jossa kuunnellaan muun muassa yksinkertaisin teknologioin toteutettua low fidelity eli lofi-musiikkia, jaetaan vinkkejä suloisilla hahmoilla varustetuista peleistä ja koristellaan tietokonepöytää maanläheisin värein. Tätä kaikkea on cozy gaming, joka vapaasti kääntyy kotoisaksi tai rauhalliseksi pelaamiseksi.

Sosiaalisessa mediassa vinkkejä rauhalliseen pelaamiseen jakaa Inkanitta-nimimerkillä 26-vuotias Inka Monola.

Tamperelainen Monola tunnisti cozy gaming -ilmiön oikeastaan jo kauan ennen kuin kuuli koko termistä.

– Huomasin, että tykkään enemmän sellaisista peleistä, joissa on mukava fiilis, ja joissa pystyy pakenemaan oikeasta maailmasta, hän kertoo.

Avaa kuvien katselu Monolan sisällöt yhdistävät samanhenkisiä ihmisiä ympäri Suomen. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Pienenä Monola katseli, kun veljet pelasivat. Lapsuuden ammattikouluun saakka hänkin pelasi lähes jatkuvasti. Pelilistalla olivat ainakin tasohyppelypeli Super Mario ja japanilaistyylinen roolipelisarja Final Fantasy.

Tietokoneella pyöri elämäsimulaatiopeli The Sims. Huippusuosiossa jo parikin vuosikymmentä ollut videopelisarja voidaan lukea rentouttavien pelien listaan. Pelissä rakennetaan oma koti, sisustetaan sitä ja pelataan hahmoilla muun muassa työ- ja ihmissuhdekuvioiden koukeroissa.

Avaa kuvien katselu The Simsin lisäosissa leikitellään oikean elämän ja fantasian rajamailla. Kuva: AOP

– Parikymppisenä löysin kaikkien aikojen lempipelisarjani, Assassin's Creedin. Nykyisen pelimieltymyksen vuoksi salamurhaamiseen liittyvä pelisarja ei ehkä ensimmäisenä tulisi mieleen, että se on suosikkini, Monola sanoo.

Assassin’s Creed -pelisarjan pelit ovat inspiroituneet historiallisista tapahtumista. Ympärillä oleva maailma ja mielenkiintoinen universumi kiehtovat Monolaa. Suurimmaksi osaksi hän kuitenkin rakastaa kääriytyä viltin alle, hörppiä hyvää kahvia ja pelata mukavia, cozy gaming -kulttuuriin istuvia pelejä.

Vuonna 2020 tilaus omasta pöytätietokoneesta lähti eteenpäin. Striimaaminen suoratoistopalvelu Twitchiin alkoi pian tämän jälkeen. Striimeissä muun muassa testaillaan erilaisia söpöjä pelejä, joiden ohella on kuitenkin helppo keskittyä myös katsojien kanssa juttelemiseen.

Avaa kuvien katselu Monolan pöydältä löytyy myös värikkäällä kuorella kustomoitu Nintendo Switch -pelikonsoli. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Pelaaminen voi viedä ajatukset pois ahdistuksesta

Cozy gaming -kulttuurin alkuvaiheilla vaikuttivat vahvasti simulaatiopelit kuten maanviljelysimulaatio Stardew Valley sekä Animal Crossing, joka on ihastuttanut autiosaarella seikkailevilla eläinhahmoillaan.

Cozy gaming on kuitenkin Monolan mukaan itsessään laaja käsite, joka tarkoittaa vähän kaikille omaansa. Yleinen käsitys on, että peleistä tulee hyvä olo. Usein puhutaan, että peleissä ei ole ollenkaan väkivaltaa.

– Jokainen meistä on erilainen, jotkut saavat mukavan fiiliksen, vaikka olisikin vähän väkivaltaa, Monola huomauttaa.

Pelit ovat usein pienten indie-studioiden tekemiä, ja tunnelmaa ovat luomassa lempeä värimaailma ja akustinen musiikki.

Avaa kuvien katselu Pelien äänimaailmoista voi löytyä muun muassa rauhoittavia luonnon ääniä. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Pelaamisesta on löytynyt helpotusta myös Monolan ahdistuneisuuteen.

– Aloin pelata enemmän juuri silloin, kun tajusin, että pelatessa en ajattele mitään ahdistavaa. Siihen maailmaan uppoutuu, hän kertoo.

Monola nostaa esiin pelin A Little to the Left, jossa järjestellään esimerkiksi kenkiä ja urheilutarvikkeita pahvilaatikoihin tai ruuveja työkalupakkiin. Pelissä on samankaltainen efekti kuin keskittyisi vain asioiden järjestelemiseen.

– Jos on ahdistunut, monet ihmiset tykkäävät silloin siivota, hän sanoo.

Monet Monolan striimeihin saapuneet ovatkin kertoneet löytäneensä pelaamisesta ja peliyhteisöihin kuulumisesta oman tavan, jolla helpottaa ahdistusta.

Monolan pelivinkit

Monola kertoo parhaimmat pelit, joiden avulla pääsee matalalla kynnyksellä cozy gaming -maailmaan. Peleistä löytyy vaihtoehtoja eri alustoille, kuten tietokoneelle, Xboxille, PlayStationille tai Nintendo Switchille.

Spiritfarer - Hallinnointipeli, jossa pelaat Stella-nimisellä hahmolla, ja toimit kuolleiden lautturina. Monolan mukaan peli on koskettava ja suloinen, vaikka aiheena onkin kuolema. Pelissä on ideana rakentaa vene, auttaa henkiystäviä, tutkia maailmaa ja opastaa henget tuonpuoleiseen.

Wylde Flowers - Täysin ääninäytelty maanviljelysimulaatio, jossa on iso ripaus taikuutta. Pelaat Taralla, joka muuttaa uuteen kylään auttamaan isoäitiään perheen farmin kanssa. Pelin edetessä Tara saattaa myös rakastua.

Calico - Pelissä perustetaan uudelleen kylän kissakahvila. Pelin tarkoituksena on hoitaa ja sisustaa kahvilaa sekä saada se täyteen eläimiä. Kylän ympäristöä voi tutkia ja sen asukkaille voi tehdä erilaisia tehtäviä. Parasta on Monolan mukaan ratsastaa pelin jättieläimillä.

What Remains of Edith Finch - Pelin tarina on koskettava, eikä kyyneleiltä Monolan mukaan välty. Peli on kokoelma kummallisia tarinoita Finchin perheestä. Pelissä pelaat Edith-hahmolla ja seikkailet perheen talossa selvittäen suvun historiaa sekä sitä, miksi olet ainoa suvun jäsen elossa.

Coffee talk - Tässä visuaalisessa novellityylisessä pelissä kuuntelet baristana erilaisten fantasiahahmojen huolia, murheita ja elämää. Hahmoille tarjotaan lämmintä juomaa varastossa olevien ainesosien perusteella. Teetkö parhaimman latten?

Avaa kuvien katselu A Little to the Left -pelin parissa voi rauhoittua tavaroiden järjestelemisen äärellä. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Suomessa kulttuuri ei ole vielä levinnyt

Tällä hetkellä vakuutusalalla työskentelevä Monola kertoo unelmoivansa urasta pelien parissa. Esimerkiksi Tiktok-sisältöjen tekeminen on hänelle niin mieluisaa, että voisi tehdä sitä työkseen. Tiktokissa hän antaa pelivinkkejä ja ilmoittelee uusista peleistä.

Suomessa cozy gaming -ilmiö on vielä lapsen kengissä.

– Kun menee katsomaan englanninkielistä sisältöä, ilmiö on tosi pinnalla ja se on tosi iso juttu. Ihmiset tekevät sillä ihan elantonsakin, Monola kertoo.

Tiktokissa #cozygames -tunnisteella on yli 1,2 miljardia näyttökertaa. Suosituimmat sisällöt ovat pitkälti nuorten naisten tekemiä.

Yksi suosituimmista tileistä on @cozy.games lähes 400 000 seuraajallaan ja 9,6 miljoonalla tykkäyksellään. Kennedy-nimisen vaikuttajan sisältöihin voi törmätä niin Twitchissä, Instagramissa, Tiktokissa kuin Youtubessakin. Kaikkia sisältöjä yhdistää lämmin värimaailma ja rauhallinen tunnelma.

Inspiraatiota Monola onkin sisältöihinsä ja työpöytänsä ulkonäköön ottanut ulkomaalaisilta vaikuttajilta. Kulttuurille tyypillistä on tietokoneen ympäristön ja tietokoneen osien koristelu, mihin Monolan mukaan suomalaiset elektroniikkakaupat eivät ole vielä täysin heränneet. Suomessa valikoima on pitkälti rajoittunut mustiin ja valkoisiin kuoriin.

– Luulen, että jossain kohtaa kaupat ottavat tästä koppia ja valikoimaa alkaa löytyä paremmin, Monola sanoo.

Avaa kuvien katselu Monolan tietokonepöydällä on valkoinen Logitechin näppäimistö sekä onnea ja luovuutta tuovia kiviä. Kuva: Tiina Jutila / Yle

