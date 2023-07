Purran puhe ”mustista säkeistä” on loukkaavaa, sanoo muslimiyhteisö: ”Toivomme, että tällaisia kirjoituksia ei sallita”

Viikonloppuna kaikkiaan 26 islamilaista yhdyskuntaa ja järjestöä teki yhteisen kannanoton, jossa ne tuomitsivat valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) vuoden 2019 blogikommentin ”mustista säkeistä”.

Yksi kannanoton takana olevista henkilöistä on vantaalaisen Al-Salaam-moskeijan imaami Sharmarke Said Aw-Musse.

Hän sanoo, että yhteisöt tuomitsevat valtiovarainministerin kielenkäytön ja pitävät sitä hyvin rasistisena.

– Riikka Purra on vuonna 2019 ollut kansanedustaja ja puolueen varapuheenjohtaja. Hän on politiikassa, ja tämänkaltaiset sanat, joissa hän viittaa musliminaisiin mustina säkkeinä, ovat meistä rasistisia, Aw-Musse toteaa Ylelle.

Purra julkaisi blogitekstinsä maaliskuussa 2019. Eduskuntaan hänet valittiin noin kuukautta myöhemmin huhtikuussa.

Muslimiyhteisö vaatii konkreettisia toimia

Muslimiyhteisö toivoo nyt selontekoa jokaiselta poliittiselta puolueelta omasta rasismilinjastaan ja siitä, miten puolueet suhtautuvat islamofobiaan.

– Tässä pitää tehdä nyt konkreettisia toimia. Pelkät sanat eivät riitä, vaan konkreettisia tekoja, sanoo Aw-Musse.

Hän toivoo, että jokainen puolue tekee tiedotteen medialle. Jokaisessa tiedotteessa täytyy olla selkeästi, mitä puolue on tehnyt rasismin kitkemiseksi, ja toimintasuunnitelma siitä, mitä ne jatkossa tekevät.

– Heidän täytyy kertoa, millä tavalla edistävät antirasismia ja miten suhtautuvat islamofobiaan. Mitä he ajattelevat rasistisesta kielenkäytöstä.

Imaami: Se häiritsee, ettei Purra pyytänyt anteeksi

Aw-Musse sanoo, että muslimeita häiritsee tällä hetkellä myös se, että Purra ei ole pyytänyt anteeksi sanojaan mustista säkeistä.

– Hän ei ole halunnut irtisanoutua näistä asioista eikä ole halunnut antaa anteeksipyyntöään, Aw-Musse toteaa.

Purran erottamiseen hän ei halua ottaa kantaa.

– Kansa on valinnut tämän hallituksen. Ainoastaan vastustamme rasismia ja toivomme, että tällaisia kirjoituksia ei sallita.

”Olemme osa tätä yhteiskuntaa”

Sharmarke Said Aw-Musse sanoo toivovansa myös, että muslimeita alettaisiin katsoa Suomessa niin, että he ovat osa yhteiskuntaa. Maassa on tällä hetkellä arviolta noin 130 000 muslimia.

– Me olemme osa tätä maata. Jo talvisodassa Suomen tataarit ottivat osaa sotaan. Miksi pitää kiinnittää huomiota, miten joku pukeutuu vapaaehtoisesti?

Aw-Mussen mukaan asioita saa kritisoida ja asioista voi puhua. Omia mielipiteitä voi tuoda esiin. Mutta se pitää tehdä ilman rasistisia sanoja.

– Meitä pitäisi katsoa niin, että olemme osa tätä yhteiskuntaa. Jos joku käyttää huivia, siihen ei pitäisi kiinnittää näin paljon huomiota eikä käyttää rasistisia sanoja.

Huolena yhteiskuntarauhan rikkoutuminen

Imaamina toimiva Aw-Musse sanoo olevansa huolissaan, sillä hän kokee, että suomalainen yhteiskunta on tuhoutunut sisältä. Rasistinen puhe heikentää yhteiskuntarauhaa, ja vastakkainasettelu lisääntyy.

– Suomessa asuu viisi miljoonaa ihmistä. Suomi on pieni maa. Se, että tämä maa on näin voimakkaasti jakautunut, rikkoo rauhaa, jota tarvitsemme näinä synkkinä aikoina.

Hän muistuttaa, että turvallisuustilanne muuttuu kuukausittain.

– Toivon kovasti politiikoilta, medialta ja vaikuttajilta, että he kaikki kantavat vastuun tästä asiasta. Heillä on täysi vastuu, että yhteiskuntarauhaa ei rikota, vaan keskustelukulttuuri muuttuu.

Aw-Mussen mukaan ministeri Purran taannoiset kirjoitukset rikkovat yhteiskuntarauhaa ja ovat disinformaatiota, josta äärioikeisto saa voimaa.

– Sen takia koen, että jokaisen politiikon ja ihmisen tulee harkita sanojaan. Sanavalintojen tulee olla oikeat. Pitää harkita sanoja ja sitä seuraamusta, mitä puheesta tulee.

