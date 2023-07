Naaraskarhuilla on paljon pelissä pentujensa kanssa ja suojaa haetaan tarvittaessa ihmisten läheltä – karhujen kohtaaminen ei ole kuitenkaan yleistä

Karhujen eksyminen ihmisten asutuksen pariin ei ole harvinaisuus. Etenkin tiheän karhukannan alueella otso voi vierailla asuinalueilla useinkin.

Kuopiossa Jynkänvuoren alueella tehtiin eilen illalla havaintoja kahdesta karhusta. Itä-Suomen poliisi antoi tapauksesta vaaratiedotteen noin puoli yhdeksän aikaan illalla ja kehotti asukkaita pysymään sisätiloissa.

Kyseinen karhukaksikko oli mahdollisesti emo pentunsa kanssa, arveli Juha Jääskeläinen Itä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta.

Karhuja tavataan lähellä ihmistä eniten keväällä ja alkukesästä, kun karhuilla on kiima-aika.

Useimmiten asuinalueille tulleet karhut ovat tällöin pienen pennun kanssa matkaavia emokarhuja, kertoo suurpetoihin erikoistunut tutkimusprofessori Ilpo Kojola Luonnonvarakeskuksesta.

– Pennun kanssa olevat emot tulevat pakoon vieraita uroskarhuja. Urokset voivat tappaa pentuja saadakseen naaraan uudelleen kiimaan. Naaraskarhuilla on paljon pelissä pentujensa kanssa, ja niitä suojellakseen ne ovat valmiita hakemaan ihmisistä turvaa, Kojola kertoo.

Heinäkuun puoliväli on kuitenkin poikkeuksellista aikaa sille, että pentue hakisi ihmisistä suojaa. Karhujen kiima-aika on loppunut jo juhannuksen aikaan.

Karhuja voi houkuttaa ihmisten läheisyyteen myös ruoka ja sen tuomat hajut. Tästä syystä esimerkiksi ruoantähteitä tai roskia ei pitäisikään jättää elinvoimaisilla karhualueilla esille.

– Myös alueen ympäröivä maantiede voi olla sellainen, että karhut suosivat ihmisten keskuudesta menevää reittivalintaa, Ilpo Kojola lisää.

Esimerkiksi Kuopion Jynkänvuoren seutu on suuri metsäinen alue, jossa on paljon korkeuseroja ja haastava maasto. Alueella on paljon kuntolenkki- ja metsäpolkuja.

Karhun lähestyminen ei kannata

Toimintaohje karhun kohtaamiseen riippuu täysin tilanteesta. Näköhavainto asutuksen läheisyydessä liikkuvaan karhuun vaatii aina ilmoituksen viranomaiselle, sillä tilanteessa on aina vaaran mahdollisuus.

Karhusta voi ilmoittaa paikallisen riistayhdistyksen petoyhdyshenkilölle tai suoraan poliisille.

Mikäli karhu on loukkaantunut, todella stressaantunut tai esimerkiksi pentujensa kanssa, se saattaa käyttäytyä uhkaavasti.

– Karhulla ei ole muuta motiivia hyökätä ihmisen kimppuun kuin puolustautuminen. Karhusta kannattaa tehdä nopeita havaintoja lähestymättä sitä: missä se on, milloin ja näyttääkö se esimerkiksi loukkaantuneelta, Luonnonvarakeskuksen suurpetoasiantuntija Ilpo Kojola ohjeistaa.

Kuopion tiistaisen karhuhavainnon jälkeen poliisi antoi vaaratiedotteen ja kehotti Jynkänvuoren alueella välttämään varmuuden vuoksi ulkona liikkumista. Käytäntö on Kojolan mukaan yleinen.

– Jos karhu havaitaan asuinalueella, annetaan siitä lähes aina vaaratiedote. Alueilla, joissa karhuja on paljon ja niiden kohtaaminen on tavallista, voi kynnys vaaratiedotteen antoon olla hieman korkeampi.