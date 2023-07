Tenon kyttyrälohipadosta tutkintapyyntö Norjan poliisille – ministeri Essayah: Norjasta vakuutellaan, että pato yritetään saada toimimaan

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on huolissaan padon toimimattomuudesta, mutta muistuttaa padon olevan Norjan alueella. Norjan viranomaiset eivät usko, että kyseessä olisi ympäristörikos.

Tenojokilaakson asukkaat ovat jättäneet Norjan poliisille tutkintapyynnön Sieiddásaareen rakennetusta padosta. Norjan puolelle Tenojoen varteen rakennettiin kalapato estämään kyttyrälohen nousua jokeen.

Paikalliset sekä tutkijat ovat ilmaisseet huolensa padon toimimattomuudesta, sillä se estää tutkintapyynnön jättäneiden mukaan Tenon alkuperäislaji atlantin lohen nousun jokeen, kun taas kyttyrälohet pääsevät padon aukoista läpi.

Lue lisää: Mielenosoittajat vaativat Tenojoen alajuoksulle tehdyn padon purkamista – norjalaisten asiantuntijoiden mukaan pato saadaan toimimaan

Tutkintapyynnön allekirjoittaneiden mukaan padon rakentaminen on ympäristörikos, sillä se estää suojellun atlantin lohen nousun ylös jokeen. Tutkintapyynnön on allekirjoittanut 54 ihmistä Norjasta sekä Suomesta.

Utsjokelainen Heidi Eriksen on yksi tutkintapyynnön allekirjoittaneista.

– Mielestämme suojeltu Tenon lohi on nyt uhattuna padon vuoksi. Siksi haluamme, että viranomaiset tutkivat, onko tässä tapahtunut ympäristörikos, sanoo Eriksen.

Tutkintapyynnössä mainitaan, että patoa rakentaessa joen pohjaa on möyhitty niin, että se uhkaa Tenon lohen elinympäristöä.

Eriksenin mielestä pato ei ole toiminut kuten pitäisi. Hänen mukaansa Suomen puolella ajoverkkopyydyksin kalastavat ovat saaneet kyttyrälohia saaliikseen paljon enemmän kuin itse pato.

– Tämä pato pelästyttää Tenon lohen, jonka vuoksi se ei nouse jokeen. Nyt on todella lämmintä, joten meillä on pelkona, että lohet kääntyvät padon alapuolella takaisin mereen tai jopa kuolevat sinne. Tilanne on vakava, kertoo Eriksen.

Avaa kuvien katselu Tenon kyttyrälohipatoa vastaan osoitetttiin mieltä viime viikolla, 13. heinäkuuta. Kuva: Hans Ravna Pieski / Yle

Eriksen ei voi uskoa, että nykyaikana toimitaan kyseisellä tavalla. Jokivarren saamelaisilla on suuri huoli Tenon lohikannasta.

– Olemme nyt monta vuotta suojelleet Tenon lohta. Meillä on pyyntikiellot voimassa ja sitten norjalaiset tulevat ja rakentavat padon, joka tekee mitättömäksi kaikki ne toimet, jotka ovat uhanneet saamelaista kulttuuria ja Tenojokilaakson pyyntikulttuuria. Sillä ei tunnu olevan minkäänlaista arvoa, harmittelee Eriksen.

Norjan ympäristövirasto kertoo Norjan yleisradio NRK:lle, etteivät he usko Sieiddásaaren padon olevan ympäristörikos. Sturla Børs Norjan ympäristövirastosta kertoo, että he ovat perusteellisesti tutkineet asiaa yhdessä Suomen viranomaisten kanssa.

– Täytyy myöntää, etten pelkää rikoksen tapahtuneen. Meillä on ollut hyvät tieteelliset arviot ja yhteistyö Suomen kanssa. Olemme jakaneet tietoa ja keskustelleet, sanoo hän NRK:n saamenkielisessä Ođđasat-uutislähetyksessä tiistaina 18.7.2023.

Ministeriö muistuttaa: Pato on Norjan vesialueella

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah kertoo, että ministeriöön on tullut paljon yhteydenottoja Tenon kyttyrälohipadon toimimattomuuden vuoksi. Yhteydenottojen jälkeen Essayah kertoo ottaneensa yhteyttä Norjan vastaavaan ministeriin.

– Sieltä tuli vakuutteluja siitä, että he yrittävät nyt saada pyydyslaatikon siellä toimimaan. He myös kertoivat viestissään, että he eivät ole aikaisemmin tehneet tämän kokoiseen jokeen tämäntyyppistä pyydystä, ja haluavat vielä saada sen toimimaan, kertoo Essayah.

Ministeriö seuraa tällä hetkellä tilanteen etenemistä. Viimeisimmän tiedon mukaan patoon on tehty aukkoja.

Essayah on huolissaan myös siitä, miten mahdolliset taudit voivat tarttua kalasta toiseen padolla.

Suomen ministeriö aikoo jatkaa yhteydenpitoa Norjan kanssa. Essayahin mukaan kyse on myös Norjan ja Suomen välisestä sopimuksesta ja siitä, miten sitä toteutetaan valtioiden välillä käytännössä. Ministeriössä odotetaan yhä tuoreimpia tietoja siitä, onko tilanne padolla parantunut.

Essayah kuitenkin muistuttaa, että pato on Norjan puolella valtion vesialueella, ja siksi he joutuvat vetoamaan valtioiden välisen sopimuksen tulkintaan.

– Kyse on vakavasta uhasta ja olen kertonut myös Norjan ministerille sen, että olen informoinut Suomen pääministeriä asiasta. Tietenkin tarvittaessahan tätä asiaa voidaan viedä myös päämiestasolla. Me otamme tilanteen hyvin vakavasti, painottaa Essayah.