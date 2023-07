Satakunnan Kansa: Metsä Fibrellä sopimusriitoja alihankkijoiden kanssa uuden sellutehtaan työmaalla – yksi yritys ajautunut konkurssiin

Metsä Fibre rakentaa Kemiin uutta sellutehdasta, jonka on tarkoitus käynnistyä syksyllä.

Satakunnan Kansan mukaan Metsä Fibrellä on sopimusriitoja Kemin uuden sellutehtaan rakentamisessa mukana olleiden yritysten kanssa.

Lehden mukaan oripääläinen konepaja Virtor ajautui taloudellisiin vaikeuksiin riitauduttuaan Metsä Fibren kanssa Kemin biotuotelaitoksen viivästyksistä.

Sellukeitinkattilan kokoamisesta sopimuksen tehneellä Virtorilla on yli miljoonan euron saamiset Metsä Fibreltä. Varhaisin erääntynyt lasku on huhtikuulta 2022.

Maksamisen sijaan Metsä Fibre vaatii Virtorilta miljoonia euroja urakan myöhästymisestä tulleisiin lisäkustannuksiin.

Virtorin mukaan myöhästymisiä tuli osien toimitusvaikeuksien ja koronan vuoksi, mutta kokonaisaikataulu piti, koska urakka saatiin valmiiksi huhtikuussa 2022.

Virtorin pitkäaikainen suurten projektien asiantuntija Bo Wigren kertoo Satakunnan Kansalle, että yksi myöhästyminen johtui hitsausten keskeyttämisestä päälaitetoimittajan tarkastuksessa. Wigrenin mukaan saumasta ei kuitenkaan löytynyt virhettä, mutta työt keskeytyivät puoleksitoista viikoksi.

Porilainen sähköalan yritys ajautui konkurssiin

Satakunnan Kansan mukaan porilainen sähköalan yritys Karhu Group ajautui konkurssiin Metsä Fibren kanssa syntyneen sopimusriidan vuoksi.

Karhu Groupin konkurssipesän pesänhoitaja asianajaja Timo Santavuo on vahvistanut lehdelle, että konkurssin taustalla on nimenomaan sopimuserimielisyys Metsä Fibren kanssa.

Karhu Groupin toimitusjohtaja Jani Häkkinen oli aiemmin kertonut lehdelle, että konkurssin aiheutti noin neljän miljoonan euron saatavat yhdeltä tilaajalta.

Metsä Fibre myöntää riidat

Rakennushankkeen projektijohtaja Jari-Pekka Johansson myöntää, että yhtiöllä on menossa sopimuserimielisyys Virtorin ja Karhu Groupin konkurssipesän kanssa.

– Meillä on selkeä erimielisyys. Sopimusten yleinen periaate on, että tilaaja ostaa ja toimittaja toteuttaa sovitulla rahalla sovitussa aikataulussa. Sopimuksissa on sovittu myös siitä, miten mahdolliset riidat ratkaistaan, hän sanoo.

Johansson ei kerro, kuinka paljon yhtiöllä on menossa Kemin uuden sellutehtaan rakentamiseen liittyviä sopimusriitoja.

– Isolla työmaalla sopimuserimielisyyksien syntyminen ei ole tavatonta. Työmaalla on toiminut kaikkiaan yli 1 900 yritystä ja muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta yritykset ovat suoriutuneet velvoitteistaan hyvin. Sujuva kommunikointi kaikkien yritysten kanssa on erittäin tärkeää.

Johanssonin mukaan Kemin työmaalle on valittu vain sellaisia yrityksiä, joiden on luotettu selviytyvän urakoista sovitun mukaisesti.

Myös Metsä Fibren kulut ovat kasvaneet

Kemin uuden sellutehtaan alkuperäinen kustannusarvio oli 1,6 miljardia euroa. Viimeisin arvio on 2,02 miljardia euroa.

– 1,6 miljardia arvioitiin silloisella kustannustasolla. Hintaa on nostanut sen jälkeen tapahtunut kustannusten nousu, Johansson toteaa.

Johanssonin mukaan kaikkia hankintoja ei oltu tehty ennen rakennustöiden alkamista.

– Hankintoja on tehty sitä mukaa, kun hankinta-aikataulu projektin aikataulu ja on edellyttänyt.

Uusi sellutehdas ollaan käynnistämässä alkuperäisen aikataulun mukaisesti syksyllä.