Jopa tuhannet mielenosoittajat vaativat Riikka Purran erottamista ja nollatoleranssia rasismille hallituksessa

Helsingin keskustassa järjestetään tänään keskiviikkona rasismin vastainen, Nollatoleranssi-niminen mielenilmaus. Mielenosoituskulkue lähti Säätytalolta kohti Eduskuntataloa kello 17. Tapahtuman arvioidaan kestävän noin kaksi tuntia.

Mielenosoituksen järjestäjät vaativat, että hallitus toteuttaisi nollatoleranssia rasismille erottamalla Riikka Purran (ps) valtiovarainministerin tehtävästä.

Tapahtuman järjestäjä Pessi Jouste toivoo, että hallitus ottaa oikeasti vakavasti mielenosoituksen viestin.

– Persut ovat rasistinen puolue. Sen voi todeta Riikka Purran kirjoituksista ja Junnilan natsikytköksistä. Toivomme, että se otetaan vakavasti ja tehdään nollatoleranssi rasismille, Jouste toteaa.

Avaa kuvien katselu Outi Aaltonen ja Pessi Jouste järjestivät mielenosoituksen nopealla aikataululla. Kuva: Susanna Pesonen / Yle

Hänen mukaansa hallituksessa ei saa olla yhtään jäsentä, joka käyttää tai on käyttänyt rasistista kieltä.

– Riikka Purra on pahoitellut 15 vuotta sitten kirjoittamiaan kirjoituksia, mutta niitä on ollut paljon myöhemminkin, esimerkiksi vuonna 2019. En näe, että tuollaisessa tehtävässä voi olla, jos on kirjoittanut sellaista, Jouste sanoo.

Jouste loi tapahtuman viime torstaina Facebookiin. Hänen mukaansa mielenosoituksia tullaan tarvitsemaan jatkossa enemmän.

– Laitettiin tämä nopealla aikataululla pystyyn. Tämä on aloitus. Nyt tarvitaan lisää mielenosoituksia ja avauksia. Toivon, että ihmiset tulevat kaduille ja näyttävät, ettei me hyväksytä rasismia suomalaisessa yhteiskunnassa.

Helsingin poliisilaitoksen komisarion Ida Pietilän mukaan poliisi odottaa tapahtumaan osallistuvan satoja ihmisiä. Tapahtuman Facebook-sivulla noin 1 800 ihmistä oli keskiviikkona puoliltapäivin ilmaissut aikeensa osallistua mielenilmaukseen.

Purra on ollut voimakkaan kritiikin kohteena sen jälkeen, kun hänen rasistiset nettikirjoituksensa nousivat julkisuuteen viime viikolla. Purra on sittemmin pahoitellut osaa kirjoituksistaan ja irtisanoutunut väkivallasta, rasismista ja syrjinnästä.

Koko oppositio vaati viime perjantaina eduskunnan istuntotauon keskeyttämistä, jotta se voisi äänestää valtiovarainministeri Riikka Purran luottamuksesta.

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps) totesi lauantaina, ettei hän näe tarpeelliseksi koollekutsua eduskuntaa. Hän perusteli päätöstään sillä, ettei eduskunnan enemmistö vaatinut istuntotauon keskeyttämistä.

Mielenosoituksesta erillinen Riikka Purran eroa vaativa nettiadressi on tähän mennessä kerännyt 120 000 allekirjoitusta. Nettiadressin tekijät eivät tosin pysty todentamaan, ovatko allekirjoittajat oikeita henkilöitä, tai onko joku allekirjoittanut adressin useampaan kertaan.

Yle seuraa mielenosoitusta tässä päivittyvässä artikkelissa.