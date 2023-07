Lokinraadot kerättiin pois Ullavanjärveltä, ettei lintuinfluenssa leviäisi – eläinlääkäri vastaa, voiko tauti tarttua veden tai kalojen välityksellä

Ullavanjärven naurulokkien joukkokuoleman syyksi on tutkimuksissa paljastunut lintuinfluenssa. (Kuvituskuva)

Pelastuslaitos keräsi virka-apuna Ullavanjärveltä Kokkolassa yli tuhat kuollutta lintua ja toimitti ne tuhottavaksi. Tavoite on estää lintuinluenssan tarttuminen muihin eläimiin ja ihmisiin.

Keski-Pohjanmaan pelastuslaitos on antanut virka-apua terveysviranomaisille Ullavanjärvellä Kokkolassa.

Pelastuslaitoksen pelastajat ovat tiistain ja keskiviikon aikana keränneet veneisiin yli tuhat kuollutta lokkia ja muuta lintua. Linnut toimitetaan ongelmajätelaitokselle tuhottaviksi.

Kokkolassa todettiin lokkien joukkokuolema, jonka syyksi on tutkimuksissa paljastunut lintuinfluenssa.

Pelastuslaitokselle esitettyä virka-apupyyntöä perustellaan sillä, että kuolleiden lintujen keräämisellä halutaan vähentää riskiä lintuinfluenssan tarttumisesta muihin eläimiin ja ihmisiin, sanoo hygienikkoeläinlääkäri ja terveysvalvonnan vs. johtaja Annukka Nikula Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollosta.

Kuusi tärkeää kysymystä:

Hygienikkoeläinlääkäri Annukka Nikula vastaa muutamiin yleisimpiin huolenaiheisiin, jotka liittyvät lintuinfluenssaan:

Voiko tauti tarttua ihmiseen ja miten se ilmenee?

Voi. Oireet ovat samanlaiset kuin kausi-influenssassa.

Lisätietoja ja ohjeet lintuinfluenssatartunnan välttämiseksi ihmisille löytyvät esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuilta täältä.

Jos saan influenssan kaltaisia oireita, onko syytä mennä lääkäriin?

Jos oireita saanut on ollut tekemisissä kuolleiden lintujen kanssa ilman suojaimia, kannatta hakeutua lääkäriin.

Voiko tauti tarttua ihmiseen uimavedestä, jossa on uinut sairastuneita lokkeja?

Lintuinfluenssa ei leviä veden välityksellä. Se leviää pisaratartuntana ja kuolleesta eläimestä suorassa kosketuksessa sekä eläimen eritteistä.

Jos vedessä on ollut useita kuolleita eläimiä, se voi huonontaa veden mikrobiologista laatua. Vedessä voi siis olla esimerkiksi enterokokki- ja kolibakteereja tavanomaista enemmän.

Voiko kalastaa vesistössä, jossa on kellunut kuolleita lintuja?

Voi kalastaa. Lintuinfluenssa ei voi tarttua kaloihin.

Voiko koira sairastua, jos se nuolee sairaan lokin jätöksiä tai koskee kuolleeseen lokkiin?

Jos lokki on kuollut alueella, jossa lintuinfluenssaa on todettu, sairastumiselle on pieni mahdollisuus. Jos lemmikki saa tässä tapauksessa esimerkiksi hengitystieoireita, kannattaa ottaa yhteyttä eläinlääkäriin.

Eläimet ja lapset kannattaa pitää erossa kuolleista linnuista varsinkin alueella, jossa lintujen joukkokuolemia on ollut.

Mitä pitää tehdä, jos löytää paljon kuolleita lokkeja?

Pitää olla yhteydessä eläinlääkäriin. Linnun voi haudata, jos käyttää hengityssuojaa ja hansikkaita.

Uusista joukkokuolemista ilmoitettava

Ullavanjärvellä ei lintujen keräilyä enää tällä erää tehdä.

Annukka Nikula toteaa kuitenkin, että seudun linnuilla on lintuinfluenssaa edelleen, joten asukkaita pyydetään ilmoittamaan uusista joukkokuolemista.

Nikulan mukaan tänä kesänä on oltu uuden tilanteen edessä, sillä lintuinfluenssan aiheuttamia lokkien joukkokuolemia ei ole tavattu Suomessa aiemmin.

Keski-Pohjanmaalla on löydetty joukoittain kuolleita lintuja myös Kaustisen Vissavedeltä. Näytteiden tulokset eivät vielä ole selvillä, mutta ympäristöterveydenhuollosta arvioidaan, että niidenkin kuolemien todennäköinen syy on lintuinfluenssa.

Muista eläimistä tautia on tavattu aikaisempina vuosina vain yksittäisistä villeistä ketuista ja ilveksistä.

Nyt lintuinfluenssaa on löytynyt myös suomalaisilta turkistarhoilta.