Traficom: näistä numeroista tulee huijauspuheluita – näyttävät kotimaisilta soittajilta, mutta puhelut tulevat ulkomailta

Pankkitietoja kalastelevista huijauspuheluista ja -viesteistä on tullut Suomessa yleistyvä riesa. Huijarit ovat onnistuneet viemään suomalaisilta kymmeniä miljoonia euroja.

Traficomin asiantuntijan mukaan huijauspuhelu voi tulla käytännössä mistä numerosta tahansa. Väärennettyä puhelinnumeroa on vaikea tunnistaa, ja huijaritkin puhuvat usein sujuvaa suomea.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom Kyberturvallisuuskeskus kertoo Twitterissä, että suomalaisille soittaneet +35847- ja +35848-alkuiset numerot ovat väärennettyjä ja ne tulevat ulkomailta.

Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan numerot eivät ole tällä hetkellä käytössä suomalaisilla operaattoreilla. Siten ainakin näiden numeroiden tiedetään kuuluvan huijareille.

Numerot nousivat esille tviittiketjussa, jossa yksityinen henkilö oli erikseen kysynyt numeroiden oikeellisuutta. Asiasta uutisoi aikaisemmin muun muassa Ilta-Sanomat.

Suomessa matkaviestinverkot ja -palvelut numeroidaan 04- ja 050-alkuisilla numeroilla. Voit tarkistaa täältä kotimaisten puhelinnumeroiden suuntanumerot.

Huijari voi soittaa mistä numerosta tahansa

Traficomin viestintäverkkoasiantuntija Jukka Rakkolainen kertoo, että Kyberturvallisuuskeskuksen tviitissä olevat suuntanumerot ovat vain kaksi esimerkkiä väärennetyistä puhelinnumeroista.

Todellisuudessa huijauspuheluita voi tulla mistä tahansa numerosta. Väärennettyjä numeroita voi olla vaikea tunnistaa, koska ne näyttävät tulevan suomalaisilta numeroilta.

– Kyse on väärennetyistä numeroista, jotka näyttävät oikeilta. Nämä puhelut tulevat ulkomailta, Rakkolainen sanoo.

Kyberturvallisuuskeskukselta kerrottiin kesäkuussa, että ulkomailta soittavat rikolliset myös valjastavat suomalaisten käytössä olevia puhelinnumeroita huijauksiin.

Tavallisen kansalaisen on hyvin vaikea tunnistaa väärennettyjä numeroita. Huijauspuhelun tunnistaminen numeron perusteella vaatisi perehtymistä Suomen numerointisuunnitelmaan.

– Yleensä huijarit käyttävät mielellään kohdemaan omia numeroita, koska esimerkiksi suomalaiset vastaavat herkemmin suomalaisista numeroista tuleviin puheluihin, Rakkolainen sanoo.

Puheluiden takana myös suomalaisia soittajia

Ulkomailta tulevia huijauspuheluita on Rakkolaisen mukaan hyvin vaikea jäljittää. Julkisuudessa esillä ovat olleet intialaisista puhelinkeskuksista englanniksi soitetut Microsoft-huijauspuhelut, mutta Rakkolainen huomauttaa, että huijauspuheluita tehdään nykyään myös hyvällä suomen kielellä.

– On hyvin todennäköistä, että kyseessä on ulkomailla asuvia suomalaisia tekijöitä. Näitä suomeksi tehtyjä huijauspuheluita on hyvin paljon.

Huijauspuheluita on kahdenlaisia. Yleensä huijarin tarkoituksena on saada itselleen taloudellista hyötyä, jolloin soittaja pyrkii kalastelemaan erilaisin verukkein vastaajan pankki- tai luottokorttitietoja.

– Sitten on sellaisia häiriöpuheluita, joissa soittaja ei välttämättä edes puhu mitään. Näiden puheluiden motiivia on hyvin vaikea lähteä arvailemaan.

Huijauksiakin on Rakkolaisen mukaan monenlaisia. Huijari saattaa erilaisin verukkein urkkia puhelimessa, mitä pankkia vastaaja käyttää. Tämän jälkeen uhri saattaa saada puhelimeensa väärennetyn viestin muka omalta pankiltaan.

– Valitettavan usein meillä on ihmisiä, jotka yhä menevät lankaan. Kellojen pitäisi soida, jos pankkitietoja kysellään puhelimen tai sähköpostien välityksellä. Pankit eivät sellaista tee.

Huijareiden suomalaisilta saamat rikoshyödyt lasketaan jo miljoonissa euroissa. Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan suomalaiset menettivät vuonna 2022 rikollisille yhteensä 32,4 miljoonaa euroa.

Huijauksia yritetään estää tehokkaammin

Huijarit ovat nykyään niin kekseliäitä, että yleispäteviä sääntöjä huijauspuheluiden tunnistamiseen on vaikea antaa. Jos huijauspuhelun erehtyy vastaamaan, keskustelu on syytä lopettaa heti.

– Käytännössä parasta on sulkea puhelin ja unohtaa koko juttu, Rakkolainen sanoo.

Jos huijarille on ehtinyt antaa esimerkiksi omia pankkitietoja, kannattaa ottaa suoraan yhteys omaan pankkiin.

Huijauspuheluihin yritetään puuttua Suomessa aiempaa hanakammin. Traficom on velvoittanut operaattoreita estämään ulkomailta tulevien väärennettyjen matkapuhelinnumeroiden käytön. Velvoite astuu voimaan lokakuun alussa.

Lankapuhelinnumeroiden väärentäminen on saatu loppumaan jo vuosi sitten tulleen säädöksen myötä. Näin ollen huijarit eivät pysty käyttämään esimerkiksi 09-alkuisia puhelinnumeroita.

