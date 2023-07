Asiantuntija kritisoi ja moni ei halua käyttää – unisex-vessoja on palautettu takaisin naisten ja miesten vessoiksi

Ujo pissa, häveliäisyys, sotkuisuus ja turvattomuus. Näistä syistä moni kokee sukupuolineutraalit wc:t epämiellyttävinä. Kritiikin paineessa unisex-vessoja on paikoin palautettu naisten ja miesten vessoiksi.

Kauppakeskus Rewellin yläkertaan Vaasassa tehtiin yhdenvertaisuuden nimissä ja tilan säästämiseksi unisex-vessa kuutisen vuotta sitten.

Kriittistä palautetta alkoi kertyä varsinkin naisilta, ja lopulta viime elokuussa vessakoppien oviin tuotiin takaisin eri sukupuolisymbolit.

Rewellin toimitusjohtaja Susanna Spak kertoo, että nyt osa wc-kopeista on osoitettu vain naisille, osa miehille ja yksi kopeista on sukupuolineutraali. Wc-tiloissa on myös esteetön vessa.

– Lähinnä naispuolisilta asiakkailta tuli palautetta, että kaikki asiakkaat eivät ole käyttäytyneet vessoissa kovin siististi. Sen takia palautettiin vessojen sukupuolijakoa, kertoo Spak.

Sukupuolineutraalit unisex-vessat yleistyivät Suomessa nopeasti vuoden 2015 tasa-arvolain muutoksen jälkeen. Lain tarkoituksena on estää kaikenlaista sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää.

Unisex-vessat jakavat mielipiteitä, vaikka niiden määrää lisätään jatkuvasti.

Osa julkisista vessoista onkin viime aikoina palautettu kritiikin takia takaisin sukupuolisidonnaisiksi.

Avaa kuvien katselu Susanna Spakin mukaan vessan käyttäjien yksityisyyttä palvelee myös se, että kaikissa Rewellin wc-kopeissa on oma käsienpesumahdollisuus. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Kritiikki on purrut joihinkin, mutta uusia unisex-vessoja tehdään koko ajan

Unisex-vessat ovat keränneet paitsi kiitosta myös kirvoittaneet kritiikkiä.

Muun muassa Tampereen yliopistollisen sairaalan pääaulan yhteisvessoista tuli käyttäjiltä niin paljon negatiivista palautetta, että siellä tilat päätettiin palauttaa naisten ja miesten vessoiksi.

Oulun uuden sairaalan suunnittelusta vastaa osittain samat arkkitehtitoimistot kuin TAYSin suunnittelusta. Vaikka Tampereella vessojen yhteiskäyttö ei onnistunut, päätettiin OYSiin rakentaa sukupuolineutraalit wc-tilat.

Arkkitehti Raija-Liisa Miesmaa UKI Arkkitehdeista kertoo, että OYSin pääauloissa on suuria, yhteisellä etutilalla varustettuja vessoja, ja ne on merkitty sukupuolineutraaleilla symboleilla. Lisäksi sairaalassa on yksittäisiä yhden hengen vessoja.

– Sama käytäntö on myös muissa sairaaloissa, joita suunnittelemme, esimerkiksi Helsingissä, Miesmaa sanoo.

Aina kritiikki ei johda muutoksiin. Vuonna 2018 valmistuneessa Helsingin pääkirjastossa Oodissa unisex-vessat on pidetty kritiikistä huolimatta.

Enää palautetta ei edes juurikaan tule, kertoo Oodin palvelupäällikkö Kari Lämsä.

– Kesäkuussa oli tullut yksi palaute unisex-vessoista, touko- ja huhtikuussa ei yhtään. Vessoja ei ole muutettu palautteen takia. Kysyjille kerrotaan, että Oodissa on myös yhden hengen vessoja. Ne kaikki ovat sukupuolineutraaleja, Lämsä sanoo.

Vessahäpeää ja siivottomia wc-koppeja

Mutta miksi unisex-vessat herättävät näin paljon keskustelua ja tunteita?

Kritiikissä nousee esiin erityisesti vessojen epäsiisteys.

Kauppakeskus Rewellin toimitusjohtaja Susanna Spak kertoo, että sotkuisuus oli suurin syy asiakkaiden tyytymättömyyteen, vaikka vessat siivotaan kahdeksan kertaa päivässä.

– Omiin korviin ei ole kuulunut muutoksen jälkeen palautetta, siksi uskoisin, että ratkaisu miellyttää nyt kaikkia. Olemme vähän aikaa sitten pinnoittaneet myös kaikki wc-tilojen pinnat, mikä helpottaa siivousta, Spak sanoo.

Lähinnä naispuolisilta asiakkailta tullut palautetta. Susanna Spak

Palautteen ja julkisen keskustelun perusteella jotkut naiset myös kokevat olonsa yhteisvessoissa turvattomaksi tai muuten epämiellyttäväksi: esimerkiksi meikkaaminen on kurjaa, jos mies pesee käsiä vieressä.

Myös miehet kaipaavat yksityisyyttä, jos esimerkiksi unisex-vessassa on pisuaareja.

Julkisiin wc- ja lastenhoitotiloihin erikoistuneen Novosanin toimitusjohtaja Hanno Airas on kohdannut työnsä puolesta paljon vessahäpeää.

Hän sanoo, että yllättävän iso joukko ihmisistä kärsii ujosta rakosta, vessaäänet nolostuttavat ja moni kokee häpeää sekä turvattomuuden tunnetta julkisessa wc-tilassa.

Harkintaan pitäisi ottaa mukaan myös eri kulttuurit ja kansallisuudet; esimerkiksi uskonnollisista lähtökohdista sukupuolineutraalit vessat eivät ole ongelmattomia.

Airas allekirjoittaa myös kritiikin unisex-vessojen epäsiisteydestä.

– Jos tilassa on vain wc-koppeja, ne voivat olla hyvinkin epäsiistejä. Osa miehistä on tottunut asioimaan seisaallaan pisuaarilla, ja nyt kun kopeissa käy miehiä seisten, voi pissaa roiskua wc-istuimelle. Siitä tulee nopeasti todella likainen fiilis.

Tasa-arvovaltuutetun asiantuntija: ”Kaikilla pitää olla mahdollisuus turvalliseen wc-tilaan”

Ylitarkastaja Päivi Lehto kertoo, että tasa-arvovaltuutettuun otetaan säännöllisesti yhteyttä tapauksissa, joissa epäillään syrjintää muun muassa sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella.

Tapaukset voivat olla esimerkiksi sellaisia, joissa sukupuolivähemmistöön kuuluva ei ole saanut käyttää haluamiaan pukeutumistiloja.

– Tällä hetkellä meillä on hyvin niukasti lainsäädäntöä, jossa sukupuolen moninaisuus huomioidaan sukupuolen mukaan eriytetyissä tiloissa ja palveluissa. Tasa-arvovaltuutettu joutuu arvioimaan yksittäisiä tilanteita tapauskohtaisesti, Lehto sanoo.

Tasa-arvovaltuutettu suositteli eduskunnalle jo viime vuoden keväällä, että lain tasolla kirjattaisiin, miten sukupuolen moninaisuus huomioidaan esimerkiksi pukeutumis- ja saniteettitiloissa.

Asiaa edistetään aktiivisesti nyt uudella hallituskaudella.

Lehto sanoo, että ihmiset, joille oma sukupuoli on kyseenalaistamaton, eivät välttämättä huomaa haasteita, joita sukupuolivähemmistöön kuuluvat kohtaavat päivittäin.

– Unisex-tilojen hyvä puoli on se, että sukupuolta ei tarvitse määritellä vessan ovella ja päätyä mahdollisesti negatiivisen huomion kohteeksi.

Ylitarkastaja Päivi Lehto sanoo, että turvalliset wc-tilat ovat kaikkien oikeus, myös eri kulttuuri- ja uskontotaustoista tuleville.

– Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaissa on omat syrjintäperusteet ja edistämisvelvoitteet, jotka täytyy ottaa huomioon, kun lainsäädäntöä uudistetaan: miten esimerkiksi uudisrakentamisessa tehdään kaikkia palvelevat ja kaikille turvalliset tilat.

Hän muistuttaa, että seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä on tasa-arvolaissa kiellettyä syrjintää. Tällaisiin tapauksiin täytyy aina puuttua.

Avaa kuvien katselu Hanno Airaksen mukaan toimimattomien wc-tilojen taustalla on usein asiantuntemuksen puute suunnittelussa ja ymmärtämättömyys tilojen ylläpidosta ja siivouksen haasteista. Kuva: Yle/ Lukas Rusk

Hyvällä suunnittelulla pääsee pitkälle

Hyviäkin esimerkkejä unisex-vessoista riittää.

Hanno Airaksen mukaan oikeanlainen tilajako on tärkeää, esimerkiksi miehille voi olla tarjolla pisoaareja, mutta Airaksen mukaan ne pitää erottaa muusta wc-tilasta.

Hän nostaa toimivaksi esimerkiksi Helsingissä Löylyn unisex-vessan, jossa pisoaarit on erotettu muusta tilasta saluunan ovilla.

Yhtäkkiä yksinkertainen asia onkin hyvin monimutkainen. Hanno Airas

Viihtyvyyttä saataisiin myös wc-koppien hyvällä äänieristyksellä ja äänisuunnittelulla: vessaäänet ovat joillekin häpeällinen asia. Wc:ssä voisi olla esimerkiksi musiikkia tai äänimaisema, joka häivyttää vessaan kuuluvia ääniä.

Airas ehdottaa, että ison unisex-wc-tilan yhteydessä voisi olla erillisiä yhden hengen vessoja. Tärkeää on miettiä kokonaisuus tarkkaan.

– Jos unisex-vessoja halutaan, tulisi asiaa pohtia kaikkien kannalta: lasten, nuorten, eri kansallisuuksien, uskontojen, sukupuolten ja iän. Yhtäkkiä yksinkertainen asia onkin hyvin monimutkainen, Airas sanoo.

