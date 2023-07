Coldplayn esiintymispäivä Helsingin Olympiastadionilla varmistui

Brittiyhtye Coldplay esiintyy Helsingin Olympiastadionilla 28. heinäkuuta 2024. Konsertti on osa yhtyeen Music of the Spheres -maailmankiertuetta.

Ennakkolippujen myynti alkaa tiistaina 25. heinäkuuta kello 9 Coldplayn verkkosivuilla. Lippujen yleismyynti alkaa perjantaina 28. heinäkuuta kello 10, Suomessa Lippu.fi:ssä.

Bändin Helsingin-konsertista saatiin etukäteen lukuisia vihjeitä. Laulaja Chris Martin kertoi muun muassa äskettäisessä Göteborgin-konserteissa, että yhtye saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen ensi vuonna. Keskiviikkona konserttijärjestäjä Live Nation Finland julkaisi Instagram-tilillään videon, jossa näkyy ilmakuvaa Helsingin Olympiastadiolta ja screenillä tekstit Coldplay, maailmankiertueen nimi ja vuosi 2024.

Coldplay perustettiin vuonna 1996 Lontoossa. Yhtyeeseen kuuluvat laulaja-pianisti Chris Martin, basisti Guy Berryman, kitaristi Jon Buckland ja rumpali Will Champion.

Bändin tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa Yellow, Clocks, Fix You ja Viva La Vida.