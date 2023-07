Yhdysvaltalaissotilas juoksi Pohjois-Koreaan nauraen – silminnäkijä luuli aluksi TikTok-tempuksi

Pohjois-Koreaan tiistaina juosseen yhdysvaltalaissotilaan uskotaan olevan Pohjois-Korean viranomaisten huostassa.

– Uskomme, että hän on tällä hetkellä Pohjois-Korean huostassa ja työskentelemme tapauksen selvittämiseksi, sanoi Yhdysvaltojen joukkojen tiedottaja Etelä-Koreassa.

Sotamies Travis Kingin kerrotaan olleen turistikierroksella demilitarisoidulla puskurivyöhykkeellä, kun hän yhtäkkiä lähti juoksemaan kohti Pohjois-Koreaa. Silminnäkijän mukaan hän nauroi ennen juoksuaan.

Silminnäkijä kertoo, että luuli sotilaan tekevän jonkinlaista tempausta videoitavaksi esimerkiksi TikTokiin juoksemalla Pohjois-Korean rajaa kohti.

– Sitten kuulin yhden sotilaan huutavan: Napatkaa tuo tyyppi, sanoi silminnäkijä uutistoimisto AP:lle.

Sotamies King on erikoistunut tiedusteluun, kertoo BBC. Häntä oltiin saattamassa pois Etelä-Koreasta takaisin Yhdysvaltoihin kurinpitosyistä, kertoivat Yhdysvaltain viranomaiset tiistaina. Hän onnistui kuitenkin livahtamaan lentokentältä ja lähti turistiryhmän matkaan Koreoiden raja-alueelle.

Sotilas oli jatkuvasti tekemisissä virkavallan kanssa

Suurin osa Koreoiden välisestä rajasta on vahvasti linnoitettua. Sotamies ylitti rajan Panmunjomin yhteisellä turvallisuusalueella, joka tunnetaan myös nimellä Joint Security Area (JSA). Siellä rajan merkkinä on vain matala betoninen seinä, ja se on suhteellisen helppo ylittää, vaikka molemmin puolin on sotilaita.

Poliisin ja tiedotusvälineiden mukaan King oli joutunut toistuvasti tekemisiin virkavallan kanssa Etelä-Koreassa. Hän oli juuri vapautunut eteläkorealaisesta vankilasta, jossa häntä pidettiin epäiltynä pahoinpitelystä, eteläkorealainen viranomaislähde kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Kingin äiti kertoi järkyttyneensä kuullessaan, että hänen poikansa oli siirtynyt kommunistiseen ja ydinasein varustettuun maahan, jolla ei ole virallisia diplomaattisuhteita arkkivihollisensa Yhdysvaltojen kanssa.

– En voi kuvitella Travisin tekevän mitään sellaista, sotilaan äiti sanoi ABC Newsille. Hän lisäsi, että oli kuullut Travisista viimeksi muutama päivä aiemmin, kun tämä kertoi palaavansa tukikohtaansa Fort Blissiin Yhdysvaltoihin.

Amerikkalaisia pidätetty aiemminkin

Pohjois-Korealla on pitkä historia amerikkalaisten pidättämisessä ja heidän käyttämisessään neuvotteluvaltteina kahdenvälisissä suhteissa.

– Pohjoinen voi arvioida, että se voi hyödyntää tilannetta neuvotellessaan Washingtonin kanssa jännitteiden keskellä, sanoi Etelä-Korean kansallisen turvallisuuden virkamies Choi Gi-il.

Choin mukaan on todennäköistä, että Pohjois-Korea tulee käsittelemään sotamies Kingin tapausta pitkään.

– Pohjoinen tuskin ryhtyy välittömiin toimiin katsoakseen, miten Yhdysvallat reagoi, sanoi Choi.

Yksi viimeisimmistä Yhdysvaltojen kansalaisista, jotka Pohjois-Korea on pidättänyt, on opiskelija Otto Warmbier. Hänet tuomittiin 15 vuodeksi pakkotyöhön yrityksestä varastaa propagandakyltti.

Avaa kuvien katselu Yhdysvaltalainen Otto Warmbier pidätettiin vuonna 2017. Hän kuoli vankeuden seurauksena. Kuva: EPA/KCNA

Häntä pidettiin vangittuna puolitoista vuotta, ja hänen aivonsa vaurioituivat vakavasti vankeusaikana. Warmbier kuoli kuusi päivää vapautumisensa jälkeen Yhdysvalloissa.

Yhdysvallat kielsi kesällä 2017 kansalaisiltaan matkustamisen Pohjois-Koreaan. Päätöstä on jatkettu ainakin tämän vuoden elokuuhun saakka.

Pohjois-Korea ei ole avautunut turisteille sen jälkeen, kun se sulki rajansa Covid-19-pandemian alkaessa