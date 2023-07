Olli Lindholmin paljon puhuttanut puinen näköispatsas halkeilee – teos pelastuu vain suojaamalla se auringolta

Laulaja Olli Lindholmin puiseen näköispatsaaseen Satakunnan Pomarkussa on tullut halkeamia. Taiteilija on niistä yllättynyt, koska oletti, että patsas on suojattu auringolta.

Olli Lindholmin muistomerkki paljastettiin Pomarkussa 23.9.2022.