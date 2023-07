Lastenkotiyrittäjä jättäisi leikkaukset tekemättä ja satsaisi jälkihuollon työntekijöihin: ”Nuoren täytyy oppia vastuuta aikuiselta”

Yle kertoi keskiviikkona hallituksen suunnitelmista leikata lastensuojelun aikuisasiakkaille tarkoitetusta jälkihuollosta.

Pirkanmaalaisen lastenkoti Laukon yrittäjä Lea Vaahtolammi on leikkaussuunnitelmista huolissaan. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus lastensuojelusta ja jälkihuoltotyöstä, jossa hänen mukaansa on pulaa kaikkein tärkeimmästä – työntekijöistä.

Vaahtolammi ymmärtää hallituksen leikkaustarpeen osittain, sillä jotkut nuorista ovat täysi-ikäistyttyään riittävän itsenäisiä, etteivät tarvitse erityistä tukea.

Kaavailtua leikkausta hän ei kuitenkaan itse tekisi, sillä vaara kustannusten nousulle on toisessa ääripäässä oleville nuorille liian suuri. Ei ainakaan niin kauan kun psykiatrisen puolen jonot ovat näin pitkät.

– Ymmärrän säästöperusteet, mutta on tämä aikamoinen heitteillejättö. Lastensuojelusta lähtevät nuoret tarvitsevat vahvan aikuisen vierelle vielä, kun laitoksesta muutetaan omaan kotiin.

Haminalainen Maria Strübing on saanut jälkihuollosta apua esimerkiksi rahankäyttöön. Hänestä on tärkeää, ettei hän ole jäänyt yksin aikuistumisen kynnyksellä. Videolla hän perustelee, miksi jälkihuoltoa hänestä tarvitaan. Videon kuvaus Maria Strübing, editointi: Matias Väänänen / Yle

”Hetkinen, mähän oon yksin”

Kokenut lastenhuoltonuorten ohjaaja tietää, kuinka rankkaa omassa uudessa kodissa kaiken itse tekeminen voi olla. Toisinaan käy niin, että nuori ei lastenkodin hulinasta vapauduttuaan osaa hyödyntää laitoksessa opeteltuja taitoja.

– Lastensuojeluyksikössä saattaa olla montakin aikuista. Se, kun on yksin omassa yksiössään, on kova paikka. Täytyy varmistaa, että aina on joku sanomassa nuorelle, että hei tulepas yhdessä sinne konttoriin tai pyykkäämään, jos oma biologinen perhe ei siihen pysty, Vaahtolammi kertoo.

Hallituksen suunnitelmana on päättää nuoren oikeus jälkihuoltoon 23 ikävuoteen. Vaahtolammi perustelee 25 vuoden rajaa nuorten kypsymättömyydellä.

– Kymmenen vuotta sitten kolmikymppisenä oli lapset tehtynä ja omakotitalot hankittuna, mutta nykyään silloin ei tiedetä, mitä tehdä isona. Yhteiskunta on muuttunut.

Jälkihuolto tarvitsee rahaa työntekijöihin, jotka voivat opettaa vastuuta ja velvollisuuksia. Lea Vaahtolammi

Voiko rahalla korvata pois otettua lapsuutta?

Jälkihuoltonuorille kuuluu 18-25-vuotiaana käytössä olevia itsenäistymisvaroja, joita nuori saa käyttää haluamallaan tavalla aikuisen ohjauksella. Tällä nuoret voivat ostaa itselleen elektroniikkaa tai kodin kalusteet, joskus jopa maksaa ajokortin.

Vaahtolammi toivoo jälkihuoltoon lisää rahaa, jotta nuorilla olisi aina joku aikuinen tavoitettavissa. Työssään hän näkee nuoria, jotka kärsivät siitä, etteivät pääse kohtaamaan oikeita ihmisiä Kelassa tai TE-palvelussa asioidessaan.

Entisellä lastensuojelun asiakkaalla tarve yhdessä tekemiseen on suuri.

Varsinkin pitkään laitoksessa olleet lapset ovat Vaahtolammin mukaan tottuneet siihen, että aina joku muu huolehtii heistä. Vahvan tukiaikuisen rooli on tärkeä aikuisuuden kynnyksellä, jotta lastensuojelun hyödyt eivät menisi hukkaan.

– Nuoret eivät tarvitse konkreettista rahaa sinne jälkihuoltoon enempää. Jälkihuolto tarvitsee rahaa työntekijöihin, jotka voivat opettaa vastuuta ja velvollisuuksia.