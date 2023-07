Lohitutkija: Suomen ja Norjan pitäisi keskittyä kyttyrälohen hyödyntämiseen – laji on tullut pohjoisille lohijoille jäädäkseen

Kyttyrälohi on tutkijan mukaan ohittanut saaliskalana Venäjällä jo atlantinlohen. Norjassa kyttyrälohen jalostus on jo aloitettu.

Tyyneltämereltä kotoisin olevan uudislajin tulevaisuuden takaa Venäjän lohipolitiikka, joka suosii kyttyrälohta Vienanmerellä. Näin arvioi tohtori Eero Niemelä, joka on tutkinut lohilajien elämää Tenon, Näätämön ja myös Norjan monien jokien alueella vuosikymmeniä Suomessa.

Nyt eläkkeellä oleva, kokenut lohitutkija Niemelä toimi pitkään Utsjoella Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja sen seuraajan Luonnonvarakeskuksen tutkijana. Norjassa hän on ollut Finnmarkin läänin palveluksessa lohitutkijana.

Kyttyrälohen saalis Venäjän Vienanmerellä on kasvanut moninkertaiseksi verrattuna atlantinloheen. Tuoreimmat tiedot Venäjän tilastoista ovat vuodelta 2021, myöhempiä tietoja eikä tietoja tältä kesältä ei vielä ole.

– Niinä vuosina, jolloin kyttyrälohen kannat ovat suurimmillaan, reilusti kymmenen kertaa suuremmat saaliit saadaan kyttyrälohella kuin atlantinlohella. Suurimmillaan kyttyrälohien määrä Vienenmerellä ja Jäämeren ranikolla on joka toinen vuosi, koska lajin elinkaari on kaksi vuotta ja ainakin toistaiseksi on runsastunut vain parittomina vuosina kuteva kanta.

Avaa kuvien katselu Lohitutkija Eero Niemelä Ounaskosken rannalla Rovaniemellä. Kuva: Sarita Piipponen / Yle

Norjassa ollaan kyttyrälohen hyödyntämisessä Suomea pidemmällä

Niemelän mukaan kyttyrälohi on Venäjälle taloudellisesti merkittävä ja sitä pyydetään erityisesti rannikolta ja myös joista.

– Kyttyrälohta halutaan suojella Venäjän joissa. Se tuottaa todella paljon poikasia, se tulee nousemaan tulevaisuudessakin Finnmarkin jokiin ja ehkä laajemmalle, vaikka sitä yritetään pyydystää taloudellisesti rannikolla ja jokisuissa.

Niemelän mukaan kyttyrälohen runsastuminen alkoi, kun Venäjä istutti 1990-luvulla Pohjoiselta Tyyneltämereltä peräisin olevia kyttyrälohikantoja Vienanmereen laskeviin jokiin. Aiemmin 1950-luvulla istutetut etelämpää Tyynenmeren alueelta olevat poikaset eivät johtaneet runsaisiin kantoihin.

Kyttyrälohen leviämistä länteen on vauhdittanut ilmaston lämpeneminen.

– Meren lämpötila on noussut, siellä on riittävästi ravintoa, josta kertoo myös (kyttyrälohen) erittäin kaunis lihan väri se käyttää äyriäisiä. Äyriäismäärät ovat olleet erittäin hyvässä kunnossa Barentsinmeren alueella.

Suomen alueella kyttyrälohi on noussut Tenoon ja Näätämöön, jotka Norjan kanssa ovat yhteisiä ja Suomen ainoat Jäämereen laskevat lohijoet.

Niemelän mukaan Suomessa ja Norjassa pitääkin keskittyä kyttyrälohen hyödyntämiseen tulevaisuudessa.

Norjassa kyttyrälohen jalostus ja kauppa on jo aloitettu. Fileitä ja mätiä on viety Niemelän mukaan Euroopan markkinoille.

Norja myös testaa kyttyrälohen pyyntiä kurenuotalla Varanginvuonolla. Tavoite on saada kyttyrälohet pyydettyä mutta välttää atlantinlohien jääminen nuottaan.