Näätämöjoki kuhisee kyttyrälohta – kalaa käsin kahmiville luvassa kuitenkin sakkolappu

Norjan Näätämöjoessa polskii runsaasti kyttyrälohia. Näätämöjoki on Suomen puolelta Norjaan kulkeva joki, johon nousee lohia Pohjoisen jäämeren Näätämövuonosta.

Kyttyrälohen voittokulku pohjoisen joissa jatkuu. Norjan Näätämöjoessa sitä vaeltaa niin paljon, että kaloja voisi napata vaikka käsin. Pyytäminen ilman asianmukaisia lupia on kuitenkin kielletty.

Näätämöjoen Kolttakönkään vesiputouksen alapuolelta kyttyrälohta pystyisi nappaamaan jopa käsin, mutta vieraslajin pyytäminen joesta on kielletty ilman asiaan kuuluvia lupia. Luvattomasta kalastuksesta seuraa sakko ja mahdollisia muita rangaistuksia.

– Tavallisesti kyttyrälohi vaeltaa mereltä jokiin heinäkuussa, mutta nyt vaellus näyttää alkaneen jo juhannuksen tienoilla, kertoo tutkija Jaakko Erkinaro Lukelta.

Hän arvelee tänä vuonna vaelluksen lukumäärän olevan määrällisesti lähellä edellistä kyttyrälohen nousuvuotta 2021. Tilanne on kuitenkin vielä kesken, ja tästä vuodesta saattaa tulla kaikkien aikojen runsain kyttyrälohivuosi, pohtii Erkinaro.

Kyttyrälohi Venäjän siirtoistutukset toivat kyttyrälohen Kuolan ja Vienanmeren jokiin 1950-luvulla.

Ensimmäistä kertaa kyttyrälohi havaittiin Norjan joissa vuonna 1960. Tämän jälkeen myös Suomen puolella kahdesta joesta, Tenosta ja Näätämöstä.

Kyttyrälohi kutee joka toinen vuosi. Vieraslajin elinkierto on vain kaksi vuotta, jonka jälkeen se kuolee ja mätänee jokeen.

Syynä kyttyrälohien määrän kiihtymiseen on todennäköisesti vesien lämpeneminen.

Kyttyrälohi on vieraslaji. Monet ovat huolissaan kyttyrälohen massiivisesta lisääntymisestä. Lajin pelätään levittävän tartuntatauteja ja häiritsevän Atlantin lohen kuturauhaa. Avaa

Kyttyrälohi kiinnostaa nyt sekä yrityksiä että kalastajia

Kyttyrälohesta opitaan ja tiedetään joka vuosi enemmän. Aiemmin roskakalana pidetty kala, voi nyt olla jopa syy matkustaa Pohjois-Norjaan, kertoo kalastaja ja kalatoimittaja Hannu Kostilainen.

Kyttyrälohen kalastaminen poikkeaa yhden asian tiimoilta merkittävästi Atlantin lohen kalastamisesta. Kyttyrälohta saa pyytää Näätämöjoella rajattomasti kalastuslupien ja kalastussääntöjen mukaisesti, kun taas Atlantin lohta saa pyytää vain yhden kalan päivässä. Tämä on houkuttanut Kostilaisen mukaan ihmisiä kyttyrälohen pyyntiin sekä Norjasta että Suomesta.

Hän on myös itse kalastanut ja syönyt kyttyrälohta. Aiemmin ilmaiseksi jaetulla kalalla on alettu tekemään bisnestä myös Pohjois-Norjassa. Viimeisten viikkojen aikana Norjan Näätämöjoesta on tapettu miltei 10 000 kyttyrälohta.

– Tämä on ensimmäinen kesä kun kirkkoniemeläinen yritys on ostanut kaikki Norjan puolen Näätämöjoen kyttyrälohet ja kolmen muun lähijoen lohet. Ne tekevät siitä fileetä ja hyödyntävät koko kalan, kertoo Kostilainen.

Vaikka joki paikoitellen kuhiseekin kyttyrälohesta, kalastetaan myös Atlantin lohta päivittäin joesta. Kostilainen arvelee useimpien kalastajien tulevan yhä nimenomaan Atlantin lohen perässä Neideniin.

Nyt kalastajat ottavat kyttyrälohetkin talteen. Toinen vaihtoehto on heittää kala roskiin, sillä Norjan valtio kieltää kyttyrälohen palauttamisen jokeen.