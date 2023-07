Kolme kuoli, kun asemies hyökkäsi työmaalle jalkapallon MM-kisapaikkojen vieressä – turnaus käynnistyy normaalisti, ilmoitti pääministeri

Jalkapallon MM-kisojen on määrä käynnistyä Aucklandissa tänään. Uuden-Seelannin suurimmassa kaupungissa herättiin torstaina kuitenkin kaaokseen ja mittavaan poliisioperaatioon.

Jalkapallon naisten MM-kilpailut alkavat Uudessa-Seelannissa ja Australiassa tänään torstaina. Uusi-Seelanti kohtaa Norjan Suomen aikaa kello 10 Eden Parkilla Aucklandissa. Australia kohtaa Irlannin Sydneyssä kello 13.

Tänä aamuna Uuden-Seelannin suurimmassa kaupungissa herättiin kuitenkin kaaokseen ja mittavaan poliisioperaatioon. Muun muassa The New Zealand Heraldin mukaan asemies hyökkäsi kaupungin ydinkeskustassa remontissa olevan liikekeskittymän työmaalle. Karttapalvelun mukaan tapahtumapaikalta on MM-kisojen pelipaikalla Eden Parkille noin 3,5 kilometriä.

Lehden mukaan 24-vuotias mies havaittiin työmaalla noin kello 7.22 paikallista aikaa aamulla, jolloin kuului laukauksia. Laukauksia kuultiin myös hieman kello 8 jälkeen.

Miehellä oli nilkassaan elektroninen valvontalaite, joita voidaan käyttää esimerkiksi rikoksesta tuomitun ollessa valvotussa koevapaudessa.

Kuolleita on ainakin kolme, heidän joukossaan ampuja itse. Loukkaantuneita on kuusi, joista kolme vakavasti. Loukkaantuneiden joukossa on poliisi.

Tapahtuman vuoksi useita teitä sekä lauttaliikenne kaupunkiin suljettiin ja ihmisiä kehotettiin pysymään sisätiloissa.

Lähistöllä muun muassa Norjan joukkueen hotelli

Paikan päällä Uudessa-Seelannissa oleva Yle Urheilun toimittaja Riku Salminen kertoi, että ampumavälikohtauksen tapahtumapaikan läheisyydessä sijaitsee Norjan maajoukkueen hotelli sekä Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan festivaalialue, jolla MM-kisojen otteluita voi seurata.

Lähistöllä sijaitsevaan hotelliin ovat majoittuneet myös muun muassa Fifan johtohenkilöt sekä Yhdysvaltain ja Filippiinien maajoukkueet.

– Paikka, missä ampumisvälikohtaus sattui, on aivan kaupungin keskustassa lähellä pääostoskatua ja satamaa. Noin sadan metrin päässä on festivaalialue, mihin ihmiset voivat pelipäivinä kokoontua katsomaan pelejä, kertoi Salminen.

– Ampumisvälikohtaus ajoittui hetkeen, jolloin täällä on alkamassa maan historian suurin urheilutapahtuma.

Entinen Uuden-Seelannin maajoukkuepelaaja Maia Jackman sanoi medialle, että välikohtauksen sattuessa fanialueella oli jo porukkaa. Hän totesi hetkien olleen pelottavia ja epävarmoja. Jackmanin mukaan porukkaa käskettiin pysymään alueen sisällä.

Mediatietojen mukaan fanialue on nyt suljettu, eikä toistaiseksi ole tietoa, milloin se avautuu uudestaan.

Norjan yleisradion NRK:n mukaan Norjan hotelli sijaitsee ”muutaman sadan metrin päässä tapahtumapaikasta”.

– Näemme helikopterin ja paljon poliisiautoja tästä hotellilta, mutta emme muuta, kertoi Norjan joukkueen mediatyöntekijä Halvor Lea.

Norjan joukkueen kapteeni Maren Mjelde totesi, että joukkue heräsi poikkeuksellisen aikaisin helikopterin ja hälytysajoneuvojen ääniin, mutta on valmistautunut sen jälkeen peliin normaalisti ja syönyt aamupalaa.

– Olemme tunteneet olevamme turvassa. Fifalla on hyvät turvallisuussysteemit hotellilla. Kaikki vaikuttaa rauhalliselta. Sitten meidän pitää ehkä sopeutua, jos viranomaisilta tulee jotain uusia määräyksiä.

Uutistoimisto Reuters kertoo, että Italian joukkueen harjoitukset viivästyivät, koska he eivät voineet liikkua ulos hotelliltaan. Myös esimerkiksi USA:n joukkue tiedotti asiasta kertoen, että kaikki pelaajat ja taustahenkilöt ovat kunnossa ja turvassa.

Ampumavälikohtauksen tapahtumapaikka sijaitsee noin kymmenen minuutin kävelymatkan päässä Park Hyatt -hotellista, jossa Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino piti eilen lehdistötilaisuuden.

Poliisi kertoi lisätietoja, pääministeri kommentoi

Uutistoimisto Reutersin mukaan pääministeri Chris Hipkins peruutti matkansa Hamiltonin kaupunkiin, joka sijaitsee noin 120 kilometriä Aucklandista etelään, ja oli matkalla takaisin pääkaupunkiin Wellingtoniin.

Hipkins kommentoi, että kansalliseen uhkatasoon ei tehdä muutoksia tapahtuneen johdosta. Hipkinsin mukaan jalkapallon MM-kisat käynnistyvät normaalisti. Hipkins myös kehui poliisien ja ensihoidon ”sankarillista toimintaa” ja nopeaa puuttumista tilanteessa.

– Lähden pian poliisikomentaja Andrew Costerin kanssa tapahtumapaikalle antaakseni mahdollisen tukeni. On selvää, että MM-kisojen avauksen takia monien katseet ovat Aucklandissa. Uuden-Seelannin hallitus on keskustellut Fifan järjestäjien kanssa tänä aamuna ja turnaus etenee suunnitellusti, Hipkins sanoi lausunnossaan.

Katso videolta lisää, miten Uuden-Seelannin pääministeri Chris Hipkins ja urheiluministeri Grant Robertson kommentoivat ampumatapauksen vaikutusta MM-kisoihin.

Poliisi sekä pääministeri Hipkins tiedottivat, että ampuja saatiin saarrettua nopeasti ja että kyse on yksittäisestä tekijästä. Tapahtumaan ei tietojen mukaan liittynyt ”poliittisia tai ideologisia motiiveja”.

– Tämä ei ole kansallisen turvallisuuden riski, poliisi sanoi lausunnossaan.

Silminnäkijät kertoivat The New Zealand Heraldille, että aamulla kello 7.20 soi palohälytys. Rakennustyömaalla työskentelee 180 ihmistä, jotka lähtivät suuntaamaan rakennuksesta pois, jolloin he kohtasivat asemiehen, joka käski heitä menemään rakennuksen katolle. Tällöin työntekijät pakenivat ylempiin kerroksiin.

– Rikoksentekijä on liikkunut rakennustyömaan läpi ja jatkanut ampumista. Saavuttuaan rakennuksen ylempiin kerroksiin mies on sulkeutunut hissiin, jolloin olemme yrittäneet saada häneen yhteyttä, kertoi poliisikomentaja Sunny Patel.

Tämän jälkeen oli kuulunut lisää laukauksia. Myöhemmin ampuja löydettiin kuolleena.