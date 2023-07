Turun pormestari Twitterissä: Turku irtisanoo Venäjän konsulaatin käytössä olleen kesämökin välittömästi

Venäjän pääkonsulaatin henkilökunta on voinut käyttää ilmaiseksi Turun Kakskerran saarella sijaitsevaa mökkiä.

Turun pormestari Minna Arve kertoo Twitterissä, että Turku irtisanoo välittömästi Venäjän pääkonsulaatin käytössä olleen mökin Kakskerrassa. Arven mukaan irtisanomiskirje lähetetään viipymättä.

Helsingin Sanomien mukaan konsulaatin henkilökunta on voinut käyttää mökkiä vuosikymmenet ilmaiseksi. Juttu on maksumuurin takana.

Turun kaupunki on maksanut paikan vuokran. HS:n tietojen mukaan vuokra on ollut noin 10 000 euroa vuodessa. Mökki on rakennettu 1970-luvulla.

Suomi kertoi keskiviikkona peruvansa Venäjän Turun pääkonsulaatin toimiluvan lokakuun alusta lähtien.

Arven mukana konsulaatin sulkeminen on asiallinen ja hyvä päätös.

Arve esitti konsulaatin sulkemista jo viime vuoden lokakuussa.